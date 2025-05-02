ميناء لوس أنجلوس في سان بيدرو بولاية كاليفورنيا.. هل تتأثر الحركة في الميناء بالتوترات التجارية الراهنة الناجمة عن التعريفات الجمركية التي فرضها ترامب على شركاء أميركا التجاريين؟ بعض الخبراء الاقتصاديين يتوقعون أن تسفر التوترات التجارية عن ركود يحد من حركة الشاحنات والسفن، ما يعني الحد من الانبعاثات الناجمة عن النقل. وحسب تقرير نشرته «نيويرك تايمز» فإنه على الرغم من عدم اهتمام إدارة ترامب بتغير المناخ، فإن الركود من شأنه أن يمنح المناخ استراحة - على الأقل على المدى القصير.الإدارة الأميركية لديها اهتمام ضئيل بمكافحة التغير المناخي، لدرجة أن أحد مسؤولي هذه الإدارة سعى إلى تقييم ما إذا كانت البشرية تستفيد من ارتفاع درجة الحرارة، في محاولة لتقويض القواعد البيئية. ومع ذلك، حتى عندما يعمل ترامب على تسريع إنتاج النفط والغاز، فإن نهجه الاقتصادي قد يقلل عن غير قصد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حيث يتباطأ الاستهلاك استجابة لحرب تجارية عالمية. لطالما كانت انبعاثات الكربون، وهي إلى حد كبير نتيجة ثانوية مرتبطة بالنمو الاقتصادي. يتوقع المتنبئون بشكل متزايد أن استخدام ترامب للتعريفات الجمركية يمكن أن يدفع الاقتصاد إلى الركود حيث تخفض أنشطة الشركات ويتراجع المستهلكون عن الإنفاق في مواجهة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)

