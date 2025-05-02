إلى أين تنتهي المخلفات والنفايات الخطرة؟

مع كون مواطني دول الغرب الصناعية أكثر إدراكاً بالمخاطر البيئية الآتية من نفايات ومخلفات الصناعة في أوطانهم، نشأت مشكلة متزايدة حول كيفية التخلص منها.

والتخلص من النفايات والمخلفات الخطيرة إما مرتفع التكلفة بسبب إصرار السلطات المختّصة في الدول المعنية على معالجات فنية معينة لها، أو أنه من المستحيل الخلاص السليم منها بسبب وجود مواطنين ومجتمع وحكومات ترفض قبول هذه النفايات أو طمرها في أراضي بلدانهم. وبالتأكيد أن السياسيين المحليين مجبرين على الاصطفاف إلى جانب مواطنيهم المنزعجين من وجود هذه النفايات والمخلفات، وبسبب الصوت الانتخابي، لذلك أصبح من الصعب على الحكومات فرض حلول قانونية تشريعية من خلال البرلمانات، وأن تقف في وجه الاحتجاجات البرلمانية المعارضة. فما الحلول للتخلص من النفايات والمخلفات الصناعية الخطير في الدول الصناعية الغربية. الجواب الأكيد على السؤال المطروح هو تصدير النفايات والمخلفات إلى دول ومناطق في أمس الحاجة إلى مداخيل مالية خارجية مستعدة للتغاضي عن المخاطر الجسيمة المترتبة على وجود هذه المخلفات مطمورة في باطن أراضيها.

وهنا تبدأ عمليات الصفقات المريبة لنقل المخلفات والنفايات إلى دول العالم النامي، وهي صفقات يسهل أمرها عندما يتم خداع الأطراف المتلقية حول طبيعة النفايات أو تقديم الرشاوي للمسؤولين المحليين ضمن دوائر الفساد المستشري في الدول النامية.

ويلاحظ بأنه في سنوات معينة من القرن العشرين أصبحت عملية التخلص من النفايات عن طريق طمرها في دول العالم النامي تجارة من نمط جديد، وهي تجارة ذات معايير مزدوجة تميل في مصلحة الدول الصناعية المصدرة للنفايات، قادت إلى احتجاجات ومظاهرات في الدول المستقبلة بالإضافة إلى الدول المصدرة. حاولت دول العالم النامي الوقوف في وجه هذه من خلال آليات إقليمية دولية كمنظمة الوحدة الأفريقية. عدد من الدول المستقبلة الأعضاء فيها معظمها من غرب أفريقيا كانت قادرة على التعاون بالدفع بالمسألة إلى مستويات أعلى.

وفي عام 1985 وافق برنامج الأمم المتحدة للبيئة على ميثاق عالمي ينظم التجارة في المخلفات والنفايات تحت مسمى «ميثاق بازل» للسيطرة على حركة المخلفات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها. لكن هذه المعاهدة فيها ثغرة تسمح بتنظيمات التجارة الثنائية بين موقعين منفردين وأمم غير موقعة عليها. وهذا يعني أن جهة ما يمكنها التوقيع على المعاهدة، لكنها تبقى خارج مسؤولية استقبال مخلفات من دول غير موقعة، والتي يمكنها في المقابل تمرير مخلفات جهة ما إلى جهة أخرى هي عضو في معاهدة بازل. في أعقاب ذلك أقدم الاتحاد الأوروبي على سياسات أكثر تشدداً مطالباً الدول الأعضاء في اتفاقية بازل بالالتزام ببنودها.

اتفاقة بازل في أصلها تعود إلى ما كانت تتبناه دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD منذ عام 1994، والأوروبيون أخذوا في المطالبة بالعودة إلى كل ذلك. وفي تحرك طوعي تبنّت دول أفريقيا ميثاق بماكو لعام 1991 وقامت بمنع استيراد النفايات الخطيرة. إجراءات كتلك أوقفت أكثر ممارسات تجارة النفايات، لكنها لم تمنعها كلية. ويوجد عامل إضافي قاد إلى استدامة هذه التجارة هو الارتفاع في مستويات الوعي البيئي في الدول الصناعية.

ألمانيا مثلاً اتخذت إجراءات أشد تجاه إعادة التدوير، فهذه العملية ذات طبيعة تتطلب عمالة رخيصة مكثّفة، ويمكن أن تكون نافعة اقتصادياً إذا ما كان مدعومة حكومياً أو أن تكون أجور العمال متدنية، وبالتالي، فإنها تهدف إلى جمع نفايات الأغنياء وإرسالها إلى الدول الفقيرة، لذلك فقد تصبح طريقة للالتفاف على معاهدة بازل.

*كاتب إماراتي

