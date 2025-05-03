الإمارات تصنع مستقبلها: كيف تحوّلت الرؤية إلى قاعدة صناعية وطنية؟

رغم صغر مساحتها الجغرافية، وقلة عدد سكانها مقارنة بالدول الصناعية الكبرى، تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم نموذج استثنائي في صناعة المستقبل. ففي منطقة تعجّ بالتحديات والتقلبات، نهضت الإمارات برؤية طموحة لا تُقاس بعدد السكان، ولا تُحدّها الجغرافيا، بل تنبض بإرادة سياسية واعية، واستثمار عميق في الإنسان والمعرفة والتقنية.

وقد أرسا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هذه القاعدة الراسخة حين قال: «الثروة الحقيقية هي ثروة الإنسان، وليس المال والنفط». ومنذ ذلك الحين، أصبحت فلسفة الاستثمار في الإنسان هي حجر الأساس في كل مسيرة تنموية، بما في ذلك النهضة الصناعية التي تشهدها الدولة اليوم.

ومن أبرز الشواهد على هذا المسار، يبرز معرض «اصنع في الإمارات» كأحد المحطات المفصلية في رحلة بناء اقتصاد صناعي متنوع ومستدام. هذا الحدث، الذي يُقام في أبوظبي خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2025، لم يعد مجرد معرض، بل أصبح منصة استراتيجية لتجسيد رؤية الدولة في التحول إلى مركز صناعي إقليمي وعالمي، عبر استقطاب الاستثمارات وتعزيز الصناعات الوطنية وتوطين التكنولوجيا.

بمشاركة أكثر من 500 شركة تمثل 12 قطاعاً رئيسياً، من الطاقة المتجددة إلى الصناعات الدفاعية والرعاية الصحية والغذاء والتكنولوجيا، يعكس المعرض حجم التنوع والمرونة في توجه الدولة نحو بناء قاعدة إنتاجية متكاملة. وما يُميّز التجربة الإماراتية في هذا السياق هو أنها لا تتعامل مع التصنيع على أنه خيار اقتصادي فقط، بل تعتبره ضرورة استراتيجية تتعلق بالأمن الاقتصادي والسيادة والاستدامة.

هذا التوجه لم يأتِ من فراغ، بل استند إلى خطط مدروسة، بدءًا من «مشروع 300 مليار»، ومروراً ببرنامج «الصناعة 4.0»، ووصولاً إلى منظومة الحوافز التنظيمية والتشريعية التي وفرتها الدولة للمستثمرين والمصنعين. فاليوم، تُشكّل الإمارات بيئة مثالية للصناعات المتقدمة، ليس فقط بسبب بنيتها التحتية، بل بفضل قيادتها التي تؤمن بأن المستقبل لا يُنتظر، بل يُصنع.

معرض «اصنع في الإمارات» يُوفّر أيضًا منصة لتوقيع شراكات نوعية، وفتح آفاق جديدة للإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل نوعية في مجالات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والطاقة النظيفة. إنه حدث يعكس التحول من اقتصاد يعتمد على الموارد، إلى اقتصاد يقوده الابتكار ويُدار بالعقول.

وفي عالم تتسابق فيه الدول الصناعية الكبرى لإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتوطين الصناعات، تأتي الإمارات لتثبت أن الدولة الصغيرة في المساحة يمكن أن تكون كبيرة في التأثير، إذا امتلكت الرؤية والقيادة والإرادة.

لقد أثبتت الإمارات أنها لا تسير خلف العالم، بل تصنع طريقها الخاص. وبينما تراقب بعض الدول تحولات العالم بحذر، تمضي الإمارات بثقة نحو مستقبل تُنتجه بأيدي أبنائها، وتُصدره إلى العالم بجودة تتحدث باسمها.

في النهاية، ليست العبرة في حجم الدولة أو كثافتها السكانية، بل في وضوح رؤيتها ومتانة إرادتها. والإمارات، كما أثبتت في مشاريع الفضاء والطاقة والمتروبولات الذكية، تثبت اليوم في الصناعة، أن من يصنع الرؤية… يصنع الغد.

*لواء ركن طيار متقاعد