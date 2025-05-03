في هذا السهل الأرضي الخصب والغني بأعشابه الخضراء، بين بلدة فلورا وجزيرة زفيرنيك في ألبانيا، ترعى الأغنام بهدوء وسكينة، كما اعتادت واعتاد رعاتها منذ أزمنة مديدة.

لكن التمدد العمراني والتوسع المتواصل في بناء المنشآت الإنتاجية والخدمية يهدد بحرمان الأغنام من نعمة رعي الأعشاب بهدوء وسكينة. هنا بجنوب غرب ألبانيا، بين إشراقة البحر الأدرياتيكي المتلألئة وبحيرة نارتا، تعد هذه المنطقة كنزاً ثميناً بالنسبة لهواة مراقبة الطيور وبعض الأنواع البرية النادرة، وذلك لتنوعها الحيوي وغناها البيولوجي.

تشتمل هذه المنطقة لسان بحري يتيح إطلالةً مميزةً على دلتا نهر فيوسا الذي يمتد على مساحة 59,000 فدان، والذي يشمل البحيرة والكثبان الرملية والغابات والأحواض الملحية وقُرى الصيد. هذه الدلتا موطن لعدد لا يحصى من الأنواع النباتية والحيوانية، بما في ذلك كائنات مهددة بالتراجع في أعدادها، مثل بجع الدلماسي الذي بدأ بالفعل في التناقص بسبب الصيد وفقدان المَواطن الطبيعية الملائمة لتكاثره.

واليوم، يُدرج البجع الدلماسي ضمن قائمة «قريب من التهديد» حسب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، وفي ألبانيا تحديداً تصنفه وزارة السياحة والبيئة كحيوان «مهدد بالانقراض بشدة»، ولهذا السبب تُعد أماكن مثل هذا الدلتا ضرورية لبقائه والحفاظ عليه من خطر الانقراض.

لكن المنطقة المعروفة بخصوبتها وجودة أعاشبها، علاوةً على تنوعها البيولوجي (الحيواني والنباتي)، مرشحة لاستضافة مطار تخطط سلطات البلاد لتشييده على هذا السهل الأخضر.. فهل ستواصل الأغنام استمتاعها بالعشب والهدوء والسكينة تحت أضواء المطار وضجيج محركات الطائرات؟!

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)