تمكين المرأة الإماراتية يحقق لها المزيد من المكاسب

شكّل تمكين المرأة الإماراتية واحداً من أبرز عناوين التحول الاجتماعي والمؤسسي في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال العقود الأخيرة، حيث اختطت القيادة الإماراتية نهجاً استباقياً وشاملاً لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المواقع القيادية ومجالس إدارات الشركات. وقد أثمرت هذه الجهود تحوّلات ملموسة تؤكد أن تمكين المرأة لم يعد شعاراً تنموياً، بل أصبح ركيزة من ركائز بناء الدولة الحديثة، وصورة حية لالتزام الإمارات بالعدالة الاجتماعية، والاستثمار في كامل طاقات المجتمع.

وقد أبرزت المؤشرات الحديثة أن الإمارات باتت تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي في نسب تمثيل النساء داخل مجالس إدارات الشركات المدرجة، بعد أن بلغت نسبة مشاركة النساء في هذه المجالس حوالي 14.8%، ما يعادل 185 مقعداً من أصل 1248 مقعداً، وهو ما يمثل ارتفاعاً لافتاً مقارنة بـ 10.8% في العام السابق. ويمثل هذا التطور دلالة واضحة على فاعلية السياسات الداعمة لاندماج المرأة في مواقع صنع القرار الاقتصادي.

وما يلفت الانتباه في هذه النتائج ليس فقط التفوق العددي أو النسبي، بل أيضاً الرسالة المؤسسية الكامنة خلف هذه الأرقام. فالوصول إلى هذا المستوى من التمثيل كان ثمرة مسار متكامل شمل الجوانب التشريعية، والتنظيمية، والتعليمية، والمجتمعية. فقد تبنت الدولة مجموعةً من الأطر التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتكافؤ الفرص، وبناء بيئة عمل قائمة على الكفاءة والمهنية، ما مكّن المرأة من أن تشارك على قدم المساواة في المناصب المؤثرة ضمن القطاعين العام والخاص.

ومنذ بدايات العقد الأخير، بدأت المبادرات الوطنية تتخذ منحى أكثر مؤسسية في التعامل مع قضايا التوازن بين الجنسين داخل الهياكل الإدارية والمالية. وتم تعزيز العمل البحثي والتطبيقي في هذا المجال من خلال إنشاء قواعد بيانات محدثة ومفتوحة، تعمل على تتبع الأداء السنوي، ورصد التحولات داخل مجالس الإدارة، وتحليل التحديات والفرص. هذا التتبع المستمر أتاح بناء فهم أعمق لديناميكيات مشاركة المرأة، وساعد على توجيه السياسات بشكل أكثر دقة نحو تحقيق نتائج ملموسة.

ويلاحظ أيضاً أن المسار الإماراتي في تمكين المرأة لا يقوم على فرض نسب تمثيل إلزامية (كوتا)، بل على خلق منظومة شاملة تدمج المرأة عبر تأهيلها، وتوفير الأدوات التي تسمح لها بالمنافسة والوصول. فقد تم بناء قدرات النساء المهنيات من خلال التدريب، والتعليم العالي، والدعم المؤسسي، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص النجاح كنماذج ملهمة. وبهذا، أصبح تمكين المرأة خياراً استراتيجياً يسهم في رفع جودة الحوكمة وفعالية الأداء المؤسسي.

ومن المهم التأكيد أن تمكين المرأة في الإمارات لا يُختصر في جانب واحد، بل يمتد إلى مختلف القطاعات، من الاقتصاد إلى السياسة، ومن البحث العلمي إلى الدبلوماسية، ومن القطاع العسكري إلى الريادة التكنولوجية. وقد انعكست هذه المشاركة الموسعة إيجاباً على نوعية الخطط والسياسات المتبعة، نظراً لما تحمله مشاركة المرأة من أبعاد إضافية في التفكير الاستراتيجي وصنع القرار.

إن الحراك المتسارع نحو تعزيز تمثيل المرأة في مجالس الإدارة يعدّ مؤشراً على نضج المؤسسات الإماراتية، وعلى إيمان متجذر بأن التنمية الشاملة لا تكتمل إلا بمشاركة متكافئة بين الجنسين. كما أن مواصلة تطوير أدوات الرصد والمتابعة عبر تقارير سنوية وتحليلات دورية تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة، وتسمح بتحديد مكامن الضعف والقصور لمعالجتها من خلال سياسات موجهة قائمة على بيانات دقيقة.

في ضوء هذه المؤشرات، من المتوقع أن يستمر هذا المسار التصاعدي في السنوات المقبلة، مدفوعاً بدعم مؤسسي متكامل، وتنامٍ في الوعي المجتمعي، ووجود بنية تشريعية متقدمة تسند التوازن بين الجنسين، ما يعزز من فرص النساء الإماراتيات في الوصول إلى مواقع القرار على أسس مهنية واستحقاقية. ومع استمرار التزام الدولة برؤية تنموية شاملة وطويلة الأمد، يبدو مستقبل تمكين المرأة أكثر وضوحاً واستقراراً، بوصفه خياراً تنموياً لا رجعة فيه، ومصدر قوة ناعمة يعكس الوجه الحضاري لدولة الإمارات.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.