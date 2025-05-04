مسابقة الإمارات للمهارات الوطنية

يحظى التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة باهتمام خاص، باعتباره إحدى الركائز الأساسية التي تقوم عليها عملية التنمية المستدامة، ووسيلة رئيسية لتمكين المواطنين وتطوير مهاراتهم، وقد انصب جزء كبير من تركيز الإمارات على التعليم المهني والتدريب التقني بشكل محدد، باعتباره أمراً حيوياً واستراتيجياً لتطوير الكوادر البشرية المواطنة للمشاركة الفعّالة في عملية التنمية بالدولة.

وقد شهدت دولة الإمارات في الفترة من 28 إلى 30 أبريل عام 2025 فعاليات المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التي تقام تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ونظمها مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني.وتقام هذه المسابقة سنوياً بهدف الاحتفاء بالمواهب الإماراتية، وتشجيعها على الإسهام في رفع كفاءة وإنتاجية الشباب الإماراتيين وتمكينهم من مهارات سوق العمل، والمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة بالدولة، بما يتماشى مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بالمهن التي تستند إلى التعليم التقني والمهني بين الشباب الإماراتيين، في إطار إعداد كوادر وطنية ناجحة تلبي تطلعات النمو الاقتصادي والتكنولوجي في دولة الإمارات.

وتدعم المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات التنمية الصناعية في الدولة، وذلك من خلال تطوير مهارات الشباب الإماراتي في المجالات التقنية والتكنولوجية. كما تعمل المسابقة على صقل مهارات الشباب وتعزيز قدرتهم التنافسية، وإعدادهم لمواجهة التحدي والمشاركة في مسابقات المهارات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، والتي من شأنها تحفيزهم على تحسين مهاراتهم باستمرار والسعي لتحقيق أفضل الإنجازات. وتستقطب المسابقة المواطنين الموهوبين في المجالات التقنية والمهنية للتنافس وفقاً للمعايير الدولية وتمثيل دولة الإمارات في مسابقات المهارات العالمية.

وتتضمن المسابقة فئتين رئيسيتين، فئة المهارات الرئيسية التي تتطابق مع المسابقة العالمية للمهارات، ويتم تأهيل الفائزين بها للتنافس في مسابقات دولية، وفئة المهارات الأخرى التي تتم إضافتها في المسابقة الوطنية للمهارات بناء على التوجهات الحكومية في مجال تنمية مهارات الشباب الإماراتي.

وجدير بالذكر أن مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الذي تم إنشاؤه عام 2010، يهدف إلى تأهيل وإعداد الشباب الإماراتيين من ذوي الكفاءات التقنية للمشاركة بسوق العمل والحصول على وظائف مجزية تتيح لهم فرص التعلُّم المستمر والتطور المهني والشخصي المتواصل. ويشرف المركز على عدة مؤسسات توفر برامج تعليمية وتدريبية مهنية معتمدة وفقاً لأفضل المعايير الدولية لإعداد الطلاب لسوق العمل، كما يضطلع بمسؤولية ترخيص المدربين والمعلمين الذين تتوافر فيهم متطلبات سوق العمل بدولة الإمارات.

ويعتمد مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني نظاماً تعليمياً يعمل على غرس أسس التعلم المستمر والتطوير الشخصي المتواصل، وتوسيع قدرات اكتساب المهارات والفرص التعليمية، ويتاح للطلبة الاختيار خلال مسيرة دراستهم بين عدد من المسارات المتنوعة للتعليم والتدريب المهني والتقني، وقد أرسى المركز استراتيجية متطورة للابتكار تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار، وتركز هذه الاستراتيجية على بناء أفراد يمتلكون مهارات عالية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، مع توفير بنية تحتية تكنولوجية تدعم وتحفز الابتكار.

وضعت دولة الإمارات منذ تأسيسها التعليم في صدارة أولوياتها، وخصصت له موارد كبيرة لتطوير المناهج والبنية التحتية، وضمان بيئة تعليمية متطورة تعزز مهارات التفكير والإبداع. وتواصل الدولة سعيها، من خلال رؤاها الاستراتيجية، إلى توفير تعليم متطور يواكب المستجدات العالمية، ويُسهم في إعداد كوادر وطنية قادرة على المشاركة الفاعلة في الاقتصاد المعرفي العالمي، ومن بين أبرز هذه المشروعات والمبادرات، «رؤية الإمارات 2071»، التي تركز على بناء نظام تعليمي متطور، يتم فيه تعزيز تدريس العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لا سيما في مجالات الفضاء والهندسة والابتكار والعلوم الطبية والصحية، وترسيخ القيم الأخلاقية والتوجهات الإيجابية، والقيم التي تُعلي من مستوى الاحترافية والمهنية في المؤسسات التعليمية.

ويُعد التعليم في دولة الإمارات، وخاصة التعليم التقني والمهني، استثماراً استراتيجياً، يشكل أساساً للنهضة والتنمية، وتأتي المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات لتمثل إحدى المبادرات الرائدة التي تتيح استكشاف المواهب الفردية للطلبة، وتمكين الطلبة من تنمية مواهبهم وقدرتهم على المنافسة الدولية وتطوير مهاراتهم بشكل متواصل.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.