الذكاء الاصطناعي والتسامح الإنساني

في قلب التحولات الكبرى التي يشهدها القرن الحادي والعشرون، يبرز الذكاء الاصطناعي (AI) كقوة محرّكة تعيد تشكيل علاقتنا بالمعرفة والإنتاج وبأنفسنا، وليس كمجرد تقنية أو مجموعة خوارزميات ذكية، بل هو مرآة تعكس قيمنا الإنسانية، فنحن نواجه تحولاً أنطولوجياً يعيد تعريف ماهية الإنسان وعلاقته بالآخر، في ظل بروز الذكاء الاصطناعي كقوة تغيير تتجاوز الأدوات إلى التأثير في القيم والبنى المجتمعية، فبينما يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بما يعادل 15.7 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030، لا تزال الأسئلة الكبرى تطرح: هل يستطيع الذكاء الاصطناعي تعزيز التسامح الإنساني؟ أم أنه سيعيد إنتاج الانقسامات نفسها بصيغ رقمية؟

لقد ولّد الذكاء الاصطناعي أدوات قادرة على التعلم والتفاعل والتأثير، لكنه في ذات الوقت يواجه تساؤلات أخلاقية وفكرية تتعلق بعدم الحيادية والعدالة والمساواة، فخوارزميات التعلم الآلي قد تتبنى بوعي أو دون وعي تحيزات مبرمجة مسبقاً تعكس الانقسامات العرقية والثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية في مجتمعاتنا، وهنا تبرز الحاجة إلى ربط الذكاء الاصطناعي بالتسامح، لا كقيمة هامشية، بل كعنصر تأسيسي يجب أن يغرس في كل مراحل تصميمه وتطبيقه وهو ما يتضارب مع السياسة. التسامح لا يعني فقط قبول من يختلف معنا، بل هو وعي بأنه مهما اختلف عنا فهو شريك في الإنسانية.

قبول الآخر هو الفهم الصادق أن اختلاف الثقافات والأديان والألوان واللغات، ليس تهديداً بل إثراءً، وإن وجّه الذكاء الاصطناعي بوعي إنساني يمكن أن يصبح أداةً جبارة لتعزيز هذا الفهم، وتخيل خوارزميات تعليمية تصمم لتظهر للأطفال ثقافات متعددة وقصصاً من أعراق مختلفة، وتعلمهم كيف يكون الاختلاف جمالاً لا تهديداً. تخيل أنظمة إعلامية ذكية تقاوم خطاب الكراهية بدل أن تكرّسه، وتسلط الضوء على قصص التعايش الناجح بدل النزاعات. الذكاء الاصطناعي في هذا السياق يمكن أن يستخدم كجسر للتفاهم بين البشر، لا كأداة مراقبة أو هيمنة.

لتحقيق ذلك، يجب أن يتحلى مطورو الذكاء الاصطناعي والمؤسسات التي تدعمه برؤية أخلاقية واضحة. فالتعايش السلمي لا يبنى فقط بالقوانين، بل بالثقافة والتربية والنوايا. والذكاء الاصطناعي يجب أن يبرمج ليكون منصفاً، شاملاً وعادلاً، يأخذ في الاعتبار تنوع الخلفيات البشرية، ويعزّز من قيم الإنصاف والاحترام وإدراك أن التحدي الذي نواجهه لا يكمن في الذكاء الاصطناعي نفسه، بل في ما نعكسه عليه من قناعات وقيم، فإذا غرسنا فيه الخوف والانقسام، فسيعيد إنتاجهما بأشكال أكثر تأثيراً، وإذا غرسنا فيه التسامح والتفاهم والانفتاح، فسيكون أداةً لتحرير الإنسان من أطر التعصب والانغلاق.

فقد أظهرت دراسة أجراها معهد MIT Media Lab عام 2018 أن خوارزميات التعرف على الوجه تملك معدل خطأ يصل إلى 34.7% عند تحليل صور لنساء من ذوي البشرة الداكنة، مقارنةً بـ 0.8% لرجال من البشرة البيضاء، وهذا يشير إلى أن البيانات حين تكون مشوهة ثقافياً أو إقصائية، يمكن أن تنتج ذكاءً اصطناعياً غير متسامح. وتتنبأ مجلة Nature في تقرير صدر عام 2023 بأن أنظمة الذكاء الاصطناعي العامة (AGI) قد تصبح واقعاً خلال العقدين القادمين، مما يفتح المجال أمام آلات لتفكر بمستوى الإنسان وربما تتجاوزه. وفي هذا السياق يظهر خطر وجودي إن لم تصمم هذه الأنظمة على أسس قيمية تراعي كرامة الإنسان وحقوقه الثقافية والعرقية والدينية، وفي هذا الإطار يصبح الذكاء العاطفي الاصطناعي (Affective AI) أداةً محتملة لزرع التعاطف والاحترام المتبادل ضمن بيئات العمل والتعليم والفضاء السيبراني.

لسنا أمام خيار بين التكنولوجيا والإنسان، بل أمام اختبار لقيمنا في مواجهة أدوات صنعناها بأيدينا، فالذكاء الاصطناعي، كما تنبأ الفيلسوف «نيك بوستروم»، قد يكون نعمةً أو لعنة، بحسب البوصلة الأخلاقية التي نُوجهه بها، وإذا أردنا مستقبلاً مشتركاً فلا بد أن نؤسس حواراً عالمياً يربط بين الفلسفة والتكنولوجيا، بين التسامح الإنساني والتقدم الخوارزمي، في عالم لا يغدو فيه الآخر تهديداً، بل شريك في صياغة ملامح الغد، أم أن السهم قد خرج من القوس؟

*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.