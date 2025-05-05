عاصمة الثقافة والفكر

أثبتت أبوظبي مجدداً أنها ليست مجرد مدينة عصرية تنبض بالحياة، بل عاصمة حقيقية للثقافة والفكر. فخلال الأيام الماضية، تألقت العاصمة الإماراتية بفعاليات ثقافية بارزة، في مقدمتها «معرض أبوظبي الدولي للكتاب» في دورته الـ34، والذي رسّخ مكانته كأحد أبرز المعارض على الساحة الدولية. المعرض، الذي أقيم برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جاء هذا العام تحت شعار «مجتمع المعرفة... معرفة المجتمع»، في انسجام لافت مع «عام المجتمع»، وركّز على تعزيز التفاعل المجتمعي، والاحتفاء بالتنوع الثقافي. وقد شهد إقبالاً واسعاً من جميع الفئات، وخصوصاً من طلبة المدارس والشباب، ما يعكس الدور المتنامي للمعرض في نشر ثقافة القراءة والمعرفة. وتأتي هذه التظاهرة الثقافية في إطار أوسع من المبادرات الوطنية التي تعكس رؤية القيادة في جعل الإنسان محوراً للتنمية. فقد أعلنت الإمارات 2024 «عام المجتمع»، في مبادرة تُعلي من شأن الروابط الاجتماعية وتعزز التلاحم بين فئات المجتمع الإماراتي، وتدفع بالمؤسسات نحو إطلاق مشاريع وبرامج تُسهم في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. وقد كان معرض أبوظبي للكتاب أحد أبرز تمظهرات هذه المبادرة، بما قدمه من منصات حوار وتفاعل تجمع بين مختلف الثقافات والأجيال، وتُرسخ قيم الانتماء والتنوع والتسامح. من أبرز ملامح المعرض هذا العام دعمه المستمر للمواهب الإماراتية الشابة، حيث أُتيحت لهم فرص ثمينة لعرض إبداعاتهم إلى جانب كبار الأدباء، في تجربة تثري المشهد الثقافي المحلي. كما أتاح المعرض المجال للقاء مباشر بين الكتّاب والقرّاء، ما ساهم في تعزيز الحوار الأدبي، وتبادل الخبرات. وفي خطوة ذكية تعكس انفتاح أبوظبي على الثقافات العالمية، اختارت إدارة المعرض «ثقافة الكاريبي» ضيف شرف الدورة الحالية. منطقة الكاريبي، بما تمثله من تنوع حضاري غني، قدّمت للمعرض فسيفساء أدبية وفنية فريدة، تمزج بين التأثيرات الأفريقية والأوروبية والآسيوية، وتكشف عن صوت أدبي خاص يستحق أن يُسمع عالمياً. كما احتفى المعرض هذا العام بكتاب «ألف ليلة وليلة»، بوصفه «كتاب العالم»، وسلّط الضوء على إرث الطبيب والفيلسوف المسلم ابن سينا، في تكريم يجمع بين التراث العلمي والإنساني، ويعيد تقديم رموز حضارتنا في سياق معرفي عالمي. وفي موازاة ذلك، احتضنت أبوظبي «القمة الثقافية 2025» في منارة السعديات، بتنظيم من دائرة الثقافة والسياحة، وبمشاركة نخبة من المفكرين والفنانين وصناع السياسات الثقافية من مختلف دول العالم. القمة، التي حملت شعار «الثقافة لأجل الإنسانية وما بعد»، قدّمت نموذجاً رائداً لكيفية تسخير الثقافة كقوة ناعمة للتغيير الاجتماعي والاقتصادي، وركّزت على دور الفنون والإبداع في معالجة قضايا العالم المعاصر من خلال الحوار العابر للحدود والتعاون بين الشعوب. لقد كانت القمة تجسيداً حياً لرؤية أبوظبي في جعل الثقافة محوراً للتنمية الشاملة والتفاهم الإنساني. إن الحضور الثقافي المتنامي لأبوظبي لم يكن وليد الصدفة، بل هو نتاج رؤية استراتيجية بعيدة المدى جعلت من الثقافة والمعرفة محوراً أساسياً في بناء الإنسان وتنمية المجتمع. أما العاصمة الإماراتية فقد استطاعت أن تؤسس لنفسها مكانة مرموقة على خريطة الثقافة العالمية بفضل استثماراتها النوعية في البنية التحتية الثقافية، ودعمها المستمر للمبدعين، وحرصها على ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة من خلال الفن والأدب والحوار. أما معرض أبوظبي الدولي للكتاب، فقد أصبح منصة فكرية ملهمة، وملتقى عالمياً يعكس طموح الإمارات في أن تكون جسراً حضارياً بين الشرق والغرب. ومع استمرار هذا الزخم الثقافي، تترسخ مكانة أبوظبي عاصمة للثقافة والمعرفة، ووجهة للمفكرين والمبدعين من كل أنحاء العالم.

