«الإخوان» يستغلون محكمةَ العدلِ الدوليةِ لشرعنةِ سلاحهم وإحكام قبضتهم على السودان

في خضمّ الحرب الأهلية الكارثية التي تمزّق السودان، تشقُّ الحركة «الإخوانية» طريق عودتها الاستراتيجية، لا عبر جبهات القتال وحدها، بل من داخل أروقة المحاكم الدولية، وعبر شركات العلاقات العامة، وبصناعة خطاب شعبوي مؤامراتي يستهدف الداخل السوداني. فقد لجأت إلى محكمة العدل الدولية، لاتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، ليس بهدف تحقيق العدالة القانونية بالمعنى الحرفي، بل بغية تطويع القانون الدولي لإنتاج خطاب مظلومية والترويج له، وشرعنة وجودها المُسلّح، وإعادة تأطير الحرب بوصفها مؤامرة كونية تستهدف مشروعها. لكن فشل مسعاها ورفضت المحكمة الدعوى وشطبتها.

وتُعَد هذه الخطوة جزءاً من مسارٍ أوسع تستعيد فيه الحركة «الإخوانية» نفوذها، وتُكرّس السلاح كعاملٍ حاسمٍ في ممارسة السلطة، وتعيد تشكيل وصياغة الذاكرة الجمعية للتجربة السودانية ما بعد انقلاب عام 1989.

تشهد الحركات الإسلاموية تحوّلاتٍ عميقةً على الصعيد العالمي، وتعيش في المنطقة العربية حالة من النشوة بعدما أتيح لها امتلاك السلاح تحت ذريعة ممارسة الحق في المقاومة. وتفترض هذه الحركات أن انشغال المجتمع الدولي بإعادة تشكيل النظام العالمي سيُضعف عزيمة الدول في التصدّي لنزعاتها المُتطرّفة، ويُمكنّها من تسميم الفضاء العام، وتعزيز خطاب المؤامرة وإقصاء الخصوم، واستغلال الخطاب الشعبوي، لبناء الحكم الاستبدادي المُطلق.

ويسعى «الإخوان» في السودان جاهدين إلى امتلاك صكٍّ يضمن لهم التحوّل إلى حزبٍ سياسي مُسلّح، ويشرعن احتفاظهم بالسلاح تحت مسمّى «سلاح المقاومة» مع مواصلتهم ممارسة العمل السياسي. ولتحقيق ذلك، لا بد من اختلاق عدوٍّ خارجي كبير، واستدراجه لردود أفعالٍ مُنظّمة تؤكّد أهمية امتلاك الحركة الإخوانية للسلاح. لذا تُصرّ الحركة، التي جنّدت كوادرها في مفاصل الدولة السودانية، على الصدام مع دولة الإمارات وتصويرها على أنها خصم يجب الاصطفاف ضده، وإقناع السودانيين بأن مؤسّساتهم تُواجه مؤامرة خارجية، ما يبرّر إبقاء السلاح بين أيدي الحركة.

ولماذا «الإخوان» بالذات؟ لأن الحركة - في سرديّتها - تظهر بصفتها المدافع الموثوق والوحيد عن كرامة السودان وسيادته. ولو سأل سائل: ألا يكفي الجيش في الذود عن البلاد؟ تأتي الإجابة من ممارسات الحركة، إذ تخشى خروج الجيش عن طوعها وإرادتها، لا سيما أن الرئيس السابق أقال ضُباطاً إسلامويين لتحصين نفسه من انقلاب الحركة عليه، كما سبق لقائد الجيش الراهن أن اتّخذ قرارات مناوئة للحركة الإسلاموية، ما جعلها تشنّ عليه حملات ابتزاز وتخويف متواصلة، لدرجة أنها أجبرته على التراجع من تصريحاته أكثر من مرة.

وقد تجلّى ذلك بوضوح حين غضب قائد الجيش من تصريحات الإسلاموي المُتطرّف عبدالحي يوسف، الذي كفّر «البرهان» ووصفه بـ «الخائن والصهيوني»، وزعَم أن الانتصارات الميدانية لم يصنعها الجيش وإنما حقّقها شباب حركته الإسلاموية. وحين حاول قائد الجيش الرد بحزم على هذه التصريحات وتأكيد أن الجيش وحده من يقاتل، ثم كلّف وزير أوقافه بتفنيدها، تعرّض لحملة ابتزاز أجبرته على القول بأن مستقبل السودان يُحدده كل من حمل السلاح، قاصداً بذلك الجيش والكتائب المُنظّمة. أما وزير أوقافه فقد طالته حملة اتهامات بالفساد والمحسوبية جعلته محاصراً.

تمضي الحركة الإسلاموية قدماً في استثمار الحرب لتجعلها مرحلةً فاصلةً في الذاكرة الوطنية تلغي ما قبلها، وتفصل بين حقبة الثلاثين عاماً من حكمها السابق، وبين انتفاضة ديسمبر التي قادها الشباب، والواقع الراهن. ففي هذه المرحلة، تعيد تدوير قصص «الجهاد» في التسعينيات ضد الجنوب، وتُحيي أبطالاً طواهم النسيان ودفنتهم الحركة منذ عام 1999. كما تُعيد بناء سرديّة تتنافى مع حقيقة أنّ الحركة «الإخوانية» التي استولت على الحكم بانقلاب 1989، فشلت في الحكم وجلبت للدولة اتهامات بالإرهاب ظلّ الاقتصاد يعاني منها، وأنّ الوعي الجمعي لفظها على مراحل، وأنّ كل الشعب شارك في الهتاف ضدها، وبلغت شعبيتها الحضيض سنة 2019. ولكنها اليوم تتغذى من خطاب المظلومية لتنتج سردية بديلة.

فحين يروي أحد المتهمين المقربين من المتورطين في محاولة اغتيال الرئيس المصري حسني مبارك، صبيحة العيد وأثناء لقائه «لواء المصباح» (البراء بن مالك)، بطولاته المزعومة في حروب الإسلامويين خلال التسعينيات، فهو لا يكتفي بالكذب، بل يقوم بعملية تبييض سمعة وخلق بطولة وهمية مُتخيّلة تُستَخدَم وسيلةً للتجنيد. وهذه الوسيلة استعملتها الحركات المُتطرّفة في أنحاء العالم، حين كان المقاتلون الذين شاركوا في الحرب الأفغانية السوفييتية يجنّدون لصالح تنظيمي «داعش» و«القاعدة» باستعادة قصصهم الخرافية التي توظف في اللحظة الملائمة لجذب الفئات المستهدفة. ولا توجد بيئة أكثر ملاءمة لانتشار الخرافات الانتقامية من الحرب، خاصة في غياب القادة الحكماء الشُجعان الذين يدركون أهمية وقف الحروب لمنع تفشي سرديات الفوضى.

لا يكتفي «الإخوان» اليوم بسرديّة الفوضى المنتشرة، بل يسعون إلى تحصين الحكم المستقبلي الذي يظنونه بات في متناول أيديهم، عبر مسارات متعددة. فقد أقنعوا قيادة الجيش بأنها الجهة الوحيدة القادرة تكنوقراطيّاً على تسيير دفة الدولة بعد استقالة رئيس الوزراء المدني السابق عبدالله حمدوك، واستغلوا الحرب لتأسيس مُعسكرات خاصة، وامتلاك السلاح، والسيطرة على لجان الاستنفار، التي حتى وإنْ ضمت في عضويتها خصوماً عاديين للدعم السريع، تظل محاصرة بقيادة إخوانية تُحكم السيطرة عليها. وحين أحسّ الجيش المحاصر بعزلته، استعان بالإخوان للتواصل مع معسكرهم التقليدي من الدول الحليفة لتوجُّهاتهم، ظناً منه أنه يمكن أن يتلاعب بهم، غير أنهم يعتقدون الآن أنهم ابتلعوه تماماً وباتوا قادرين على توجيهه لخوض معاركهم ومعارك حلفائهم من الدول الأخرى.

وقد ذكرنا آنفاً محاولة اغتيال حسني مبارك، التي دبرها الإسلامويون السودانيون في 26 يونيو 1995، ووظّفوا جماعة «الجهاد» المصرية لتنفيذها. ورغم فشل العملية، إلا أنها تسببت في صدور القرار 1044 عن مجلس الأمن الذي أدان السودان. ويُعتقد أنّ نافع علي نافع، نائب رئيس الجهاز الأمني الذي خطّط للعملية وقتها، استأنف نشاطه قبل أكثر من أسبوعين، وفقاً لتدوينة نشرها وزير الخارجية السابق ورئيس أحد أجنحة «المؤتمر الوطني»، تناولت ندوة تضمنت دعوة لمحاربة الإمارات وتصوير الحرب الأهلية بوصفها مؤامرة كونية على الحركة الإسلاموية. وثمة اعتقاد بأنه صاحب فكرة رفع الدعوى السخيفة ضد الإمارات.

حتى وزير العدل، الذي اختارته أجهزة الحركة الإسلاموية لتمثيلها في الحكومة، لم يكن مُقتنعاً بالمشروعية القانونية للقضية التي سيرفعها، لكنه كان يؤمن بأهمية فصل الشعب السوداني وعزله عن محيطه وأصدقائه، وتسميم البيئة التي تنبذ استغلال الحركة الإسلاموية لقيم الإسلام والعروبة والقيم الأخرى كأدواتٍ لتحقيق مآربها السياسية.

هذا المشهد يشير إلى انتقال العودة الإسلاموية الاستراتيجية إلى مستوى أعلى. غير أن ثمة مؤشّرات لخطر أكبر يمكن استشفافه من قراءة تجربة الحركة الإسلاموية والتعليقات العلنية لأنصارها المُنتشين. ففي خضم إلقاء المسؤولية على الآخرين، وُجّهت اتهامات لدولة في غرب السودان بدعم أحد طرفي الصراع، واقترح المُتحمسون من الإسلامويين مُهاجمة مطاراتها، وهو ما أعلنه أحد مسؤولي القوات المسلحة علناً في مشهد غريب، مُضيفاً إلى التهديدات إشارة لاستخدام «يد الأجهزة السرية للحركة الطويلة»، فما هي «يد السودان الطويلة» ضد تلك الدولة؟

بل إن أحد أعضاء الحركة الإسلاموية دعا علناً إلى توظيف جماعة «بوكو حرام» الإرهابية لمهاجمة الدولة الجارة المقصودة. ورغم سذاجة هذا الاقتراح ظاهرياً، إلا أنه يستدعي تعاملاً جاداً حين نستحضر إرث الحركة الإسلاموية الذي يتباهى به قادتها في كتبهم، مشيرين إلى دعمهم للحركات المُتطرّفة في أوغندا والكونغو وأفريقيا الوسطى للتأثير والضغط على سياسات تلك الدول. وقد ارتبطت هذه الممارسات بحكومة «البشير» إلى أن اضُطر إلى توقيع اتفاق السلام مع نائبه الأول آنذاك جون قرنق دي مبيور عام 2003، حين أقرّ بعبثية هذه الممارسات ونسبها إلى الفكر غير الناضج للإخوان المسلمين في ذلك الحين.

إن القضية التي رفعها «الإخوان» ضد الإمارات أمام المحكمة الدولية تذكّر بقضيةٍ أخرى حرّض فيها زعيم الإسلامويين أهل دارفور على ملاحقة الرئيس البشير قضائياً لإحراجه دولياً، فأسّس بذلك منهجاً ظلّ يدعمه للاحتكام إلى الخارج حين تعجز الوسائل الداخلية عن منحه الغلبة. ومع أن المحكمة حينذاك تجاوبت لأسبابٍ معقولة وموضوعية، فإن اللجوء إليها اليوم لا يستند لأي أساس أو سندٍ قانوني، بل يهدف إلى تسميم علاقة السودانيين بدولة الإمارات التي تقدّم مع أصدقاء السودان الرعاية لفرصة المضي نحو المستقبل. حتى الدعم الذي تقدمه أذرع «إخوانية» من جهات عربية أخرى والترويج والتحشيد المقصود يهدف إلى الزج بالسودان في مواجهاتٍ وقضايا لا تخدم مصالحه الحقيقية.

إزاء هذه المخاطر، ينبغي النظر إلى المستقبل المجهول الذي يواجهه السودان في ظل تفاقم الحرب من جهة، والنظر من جهة أخرى إلى أن الهزيمة الفعلية لهذا المسار قد تكون مُمكنة عبر تحفيز أطراف النزاع في السودان على الدخول في مفاوضاتٍ جادةٍ تنتهي باتفاق سلام يعيد السلطة إلى الشعب، ويحميه من قبضة المُتطرّفين، ويضع سياسةً صريحةً تُجرّم الإرهاب والتطرّف، وتحمي وعي الناس ومشاعرهم من التضليل والتلاعب.

إن الأمل في سلامٍ شامل والعودة إلى مسار تحقيقه يستلزمان إرادةً شجاعة، فضلاً عن ضماناتٍ إضافية وضوابطٍ صارمة لمنع الحركة الإسلاموية السودانية من الاحتفاظ بسلاحها خارج إطار مؤسسات الدولة الرسمية، وبأنه لن يُسمح للحركة بالاحتفاظ بقوتها العسكرية خارج نطاق القانون. وعليها أن تتعلم من تجارب الدول التي سعت إلى نزع ما يُدعى بـ «سلاح المقاومة» ودمجه في الجيش الوطني.

ختاماً، لا بد من التأكيد على أن رهانات الأزمة السودانية لا تقف عند حدودها الجغرافية. فإذا أخفق المجتمع الدولي في إدراك الطابع التكتيكي لعودة الحركة الإسلاموية عبر المسارات القانونية والرمزية، فقد يجد نفسه شريكاً ضمنياً في التمكين لقوى مُتطرّفة سبق أن صدّرت الاضطرابات والقلاقل إلى منطقة القرن الأفريقي وما وراءها. صحيح أن الدعوى التي كانت مرفوعة ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تفتقر للأساس القانوني، وسقطت بالفعل أمس، لعدم الاختصاص وتم شطبت القضية، لكنها ليست مجرد حركة تمويهية لتشتيت الانتباه، بل أداة استراتيجية تسعى لترسيخ مشروع الإسلام السياسي المُسلّح تحت عباءة الشرعية الدولية. والتصدي لهذا النهج لا يمكن أن يقتصر على الإجراءات القانونية داخل قاعات المحاكم، بل يتطلب جُهداً دبلوماسياً وإقليمياً طويل النفس يدفع الأطراف السودانية نحو تسويةٍ سياسيةٍ حقيقية، تُجرّم عسكرة المجال العام والحياة السياسية، وتضمن احتكار الدولة لوسائل القوة، وتُحصّن مستقبل السودان من الفوضى الأيديولوجية التي خيّمت على ماضيه.



*مدير الأبحاث في مركز صواب