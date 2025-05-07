أدى تنامي العديد من الصناعات الحديثة في بعض الدول الآسيوية، مثل فيتنام وكمبوديا وبنغلاديش.. إلخ، إلى تحول ملحوظ في سوق العمل داخل هذه الدول، فضلاً عن أثره الواضح أيضاً في معادلات التبادل التجاري العالمي. وفي هذه الصورة من داخل أحد مصانع الملابس في مدينة «سافار» في بنغلاديش، يعمل عشرات النساء والرجال معاً على تجهيز ملابس بمواصفات مختلفة لصالح موردين في دول من مختلف قارات العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية.

وبنغلاديش، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة يعيشون فوق دلتا بحجم ولاية ويسكونسن الأميركية، كانت تُعد في سبعينيات القرن الماضي مثالاً على صعوبة الأوضاع الاقتصادية. لكنها نمت بثبات، منذ الثمانينيات، بفضل صناعة الملابس على الخصوص. حيث أصبح العمال البنغاليون، والنساء بشكل خاص، «خياطي العالم». وبفضل هذا التحول أصبح متوسط دخل المواطن البنغالي يفوق نظيره في العديد من الدول الآسيوية الأخرى.

وحالياً يعمل نحو 4 ملايين بنغالي في قطاع تصنيع وخياطة الملابس للتصدير، ويعتَقَد أن خمسة أضعاف هذا العدد يعتمدون على مداخيل وظائف في هذا القطاع. وتعتمد البلاد على صادرات الملابس بنسبة 85% من صادراتها الكلية، كما تعتمد على عائدات صادراتها لشراء الوقود والغذاء والسلع الأساسية الأخرى. ولهذا السبب كانت الأنباء التي أفادت مؤخراً بأن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جديدة بنسبة 37% على صادرات البلاد، أنباءً سيئة بالنسبة للبنغاليين، لكن سرعان ما جمّد الرئيس دونالد ترامب تلك الرسوم على بنغلاديش وعشرات الدول الأخرى بعد ردود فعل عالمية غاضبة. إلا أن احتمال إعادة فرض الرسوم المرتفعة لا يزال يقلق «خياطي العالم» الذين يكسبون رزقَهم من مصانع الملابس في بنغلاديش.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)