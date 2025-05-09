من الفلبين إلى البرازيل!

في منتصف القرن الميلادي العاشر كان المسلمون في الأندلس يواجهون حملات معاكسة من القوات المسيحية في «توليدو». لذلك أقاموا موقعاً أمامياً للدفاع عن غرناطة في منطقة تدعى «مايريت». ومع الوقت تحوّلت مايريت إلى مدينة صغيرة. ثم نمت وتطوّرت حتى أصبحت اليوم مدريد العاصمة الإسبانية. حدث ذلك بقرار من الملك فيليب الثاني في عام 1560. ولذلك فإن مدريد هي العاصمة الأوروبية الوحيدة ذات الجذور الإسلامية.

وبعد سقوط الأندلس وبعد أن ثبّت الحكمُ الجديد أقدامَه، توسّعت إسبانيا عبر المحيط الأطلسي نحو الأميركيتين، الشمالية والجنوبية، بداية من رحلة المستكشف كولومبس. ثم نحو آسيا التفافاً حول أفريقيا وصولاً إلى ما يُعرف اليوم بالجزر الأندونيسية. وعندما وصلت القوات الإسبانية إلى الجزر الشمالية لإندونيسيا، وجدت أن الإسلام قد سبقها إلى هناك. ففي إحدى هذه الجزر اكتشفوا أن المسلمين أقاموا هناك مدينة محصّنة أطلقوا عليها اسم «أمان الله». وأطلق الإسبان على مجموعة هذه الجزر اسم الملك الإسباني فيليب، وسموها الفلبين. ومع الوقت تحوّل اسم «أمان الله» إلى مانيلا، وهي اليوم عاصمة جمهورية الفلبين. ولا تزال بقايا المدينة الإسلامية التاريخية قائمة فيها حتى اليوم.

ولأن الصراع الإسباني في الأندلس كان في أساسه صراعاً مع المغاربة ومع الذين جاءوا من المغرب وعبره، فقد اعتبر الإسبان أن كل مسلم هو مغربي. ولذا أطلقوا على المسلمين من سكان الجزر اسم «المورو»، أي المغاربة، رغم أنهم من السكان الأصليين. ولا يزال هذا الاسم يتردد في الجزر الجنوبية من الفلبين القريبة من ماليزيا حتى اليوم. وفي مدينة «تطوان» في شمال المغرب، كنتُ مرة في زيارة صديقي المغربي المهدي بنونة، رحمه الله تعالى، وكان المديرَ المؤسس لوكالة أنباء المغرب العربي. وقد عثرتُ في مكتبته على كتاب باللغة الإسبانية، التي لا أجيدها، يروي قصةَ مواطن برازيلي أسود البشرة. ويقول الكتاب إن عائلة هذا البرازيلي، وهي عائلة مسيحية كاثوليكية، توارثت على مدى عدة أجيال «حجاباً» من القماش وفي داخله مجموعة من الأوراق الملفوفة.

ومع هذا الحجاب توارثت العائلة وصية التزمت بها وتقضي بعدم فتحه، لأنه مقدّس.. أما لماذا هو مقدس، فلم يكن أحدٌ يملك الجواب. احترمت العائلةُ جيلاً بعد جيل هذا الالتزام، إلى أن وصل «الحجاب» إلى مالكه الأخير الذي لم يعد يطيق صبراً على جهل ما فيه. فعمد إلى فتحه، وإذا به يتفاجأ بأنه مجموعة من الآيات القرآنية المكتوبة بالخط الأندلسي المغاربي القديم، ومنها سورتا الفلق والناس ونصوص أخرى. ومن المعلوم أن إسبانيا التي كانت، شأنها شأن البرتغال وبريطانيا، من الدول البحرية الكبرى في أوروبا في ذلك العصر، قد شاركت في تجارة الرقيق من الأفارقة. ومع الوقت اعتنق هؤلاء المستعبَدون دينَ البلد الذي يقيمون فيه، وهو في حالتنا هذه البرازيل التي كانت مستعمرة برتغالية، وبقي ذلك الحجاب شاهداً على أصولهم الدينية، فيما تشهد جيناتهم السوداء على أصولهم الأفريقية. سقطت الأندلس بعد قيام دول الطوائف وتصارعها حتى هانت على أعدائها.. وبقي الإسلام شاهداً على مرحلة تاريخية، من «أمان الله» في الفلبين حتى في البرازيل.

*كاتب لبناني