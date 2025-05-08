بمنطقة «نيوتن» بولاية «يوتا» يُلقي بن أبوت، أستاذ علم البيئة في جامعة «بريغهام يونغ» نظرة على «بحيرة سولت العظمى» بعدما أعد تقريراً يحذر من أن البحيرة يمكن أن تختفي في غضون خمس سنوات. قبل ثلاث سنوات، وعندما كان منسوب مياه البحيرة في أدنى مستوياته، كان مشرعو الولاية قلقين بما يكفي لتجربة ما قد يكون مستحيلاً: إنقاذ البحيرة من الجفاف. إذا نجحت ولاية يوتا في الحفاظ على «سولت العظمى»، فستكون أول مكان في العالم ينقذ تدهور بحيرة ويمنع تملحها جراء الجفاف. كانت«سولت العظمى» الأكبر في نصف الكرة الغربي - تغطي مساحة تزيد على ولاية رود آيلاند. اليوم، اختفى أكثر من نصف مياهها، وأصبح حوالي 800 ميل مربع من قاعها مكشوفاً أمام حرارة الصحراء، وأحياناً تتصاعد أعمدة الغبار السامة التي تتضمن عنصر الزرنيخ عبر المنطقة الحضرية وسط الولاية.

وكان صانعو السياسة في ولاية يوتا يروجون لاستثمار مليار دولار في الحفاظ على المياه خلال عامي 2022 و2023، تم توفير أكثر من ربع ذلك من قبل الحكومة الفيدرالية، معظمها من مساعدات تم تقديمها أثناء حقبة وباء «كوفيد-19». بشكل منفصل، أوقفت إدارة ترامب حوالي 50 مليون دولار من المساعدات الفيدرالية التي تهدف إلى استعادة الأراضي الرطبة والمساعدة في تمويل برنامج تتعلق بالحفاظ على المياه.

وعلمت الولاية مؤخراً أنه سيتم الإفراج عن الأموال، لكن من غير الواضح ضمان الحصول على مساعدة فيدرالية مستقبلية للمشروع. انحسار مياه البحيرة استمر خلال 20 عاماً، إلى أن بدأ يتوقف، على الرغم من أن هذا لا علاقة له بجهود مسؤولي الولاية، حيث أدت تجمعات الثلوج غير المسبوقة إلى تجديد الجداول والخزانات الجبلية، التي تعد رافداً لمياه البحيرة. منسوب المياه في البحيرة يبلغ الآن 5 أقدام وهو أدنى مستوى له على الإطلاق، لكنه سيحتاج إلى الارتفاع 5 أقدام أخرى للوصول إلى الحد الأدنى لمنسوب المياه في البحيرة.

تتدفق المياه إلى بحيرة «سولت الكبرى» عبر ثلاثة أنهار تحمل المعادن من جبال أوينتا وواساتش غرب الولايات المتحدة، ومع تبخر مياه البحيرة تظل المعادن، مما يجعل البحيرة أكثر ملوحة من مياه المحيط. في حين أن تغير المناخ ساهم في نقص المياه على نطاق واسع في جنوب غرب الولايات المتحدة، فإن تدهور بحيرة سولت ليك الكبرى ناتج في الغالب عن ممارسات بشرية. وتستخدم الزراعة71% من المياه المتدفقة إلى البحيرة، وتستخدم المدن حوالي 17%، وفقاً لبحث أجراه فريق علمي يضم علماء المناخ ومحللي السياسات في ولاية يوتا.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)

