تطوير العلاقات مع أفريقيا أولوية أساسية لدولة الإمارات

شهد العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والدول الأفريقية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تسعى الإمارات إلى تعزيز شراكاتها الاقتصادية والتنموية مع العديد من هذه الدول، ويتضح ذلك التوجه في الزيارة الأخيرة التي قام بها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، إلى مالاوي وأوغندا وكينيا، حيث تم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدة تعكس التزام دولة الإمارات بدعم الازدهار والاستقرار في أفريقيا.

وتمثل هذه الجولة الأفريقية لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جزءاً من استراتيجية طويلة الأمد لدولة الإمارات، تهدف إلى بناء جسور تعاون متينة بين دولة الإمارات ودول العالم المختلفة، لتحقيق المصالح المشتركة، وتعزيز التنمية الشاملة دولياً.

وتتضمن الاتفاقيات التي وُقِّعت خلال الجولة خمس مذكرات تفاهم مع مالاوي، بحضور الرئيس لازاروس شاكويرا، شملت مجالات التدريب الدبلوماسي، والاستثمار، وقطاع المعادن، إلى جانب التعلم الرقمي، لتكشف هذه المذكرات عن تعدد مجالات التعاون وشموليتها، وتلبيتها حاجات استراتيجية في اقتصاد مالاوي، اعتماداً على الإمكانات والقدرات التدريبية والصناعية والتكنولوجية التي توفرها دولة الإمارات. ومما لا شك فيه أن الإعلان عن تأسيس مجلس أعمال مشترك بين الدولتين، يوفّر قاعدة متينة لتسهيل التعاون التجاري والاستثماري.

أما في أوغندا فقد شهد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والرئيس يوري موسيفيني توقيع ست مذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية، وقد شملت التعاون الاستثماري، والتعاون في مجالي الطاقة والبنية التحتية، والإعفاء المتبادل من التأشيرات، والتكنولوجيا الرقمية والنقل، والتعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ووزارة الخارجية الأوغندية. وتُعد هذه الاتفاقيات خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون في القطاعات الأساسية مثل الطاقة والنقل، ودعم تحسين البنية التحتية وفتح آفاق جديدة للشراكة بين الدولتين.

أما في كينيا، فقد تم توقيع سبع اتفاقيات بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، والرئيس ويليام روتو، شملت التعاون العسكري، والنقل، والطاقة، والجمارك، والتنمية الاقتصادية، وتطوير شبكات السكك الحديدية. وتظهر هذه الاتفاقيات عمق الشراكة بين دولة الإمارات وكينيا، خاصةً في مجالات الأمن والبنية التحتية، مما يعزّز التعاون الاقتصادي، ويحسّن الوصول إلى الأسواق في منطقتي الشرق الأوسط وشرق أفريقيا.

وفي الواقع، فإن الشراكة الأفريقية الإماراتية تتميز برؤية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة تخدم الطرفين، تشمل الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية والتعليمية، وتعزيز القدرات البشرية ودعم التنمية الشاملة. وقد جاءت زيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى كلٍ من مالاوي وأوغندا وكينيا كمحطة مهمة في مسيرة هذه الشراكة، وتُعد الاتفاقيات الموقعة خلالها جزءاً من استراتيجية دولة الإمارات، لتعزيز دورها كشريك تنموي رئيسي في أفريقيا، كما تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون المثمر، الهادف إلى دعم التنمية وتعزيز السلام والاستقرار في أفريقيا.ولا يقتصر اهتمام دولة الإمارات في القارة الأفريقية على الجوانب الاستثمارية والاقتصادية فحسب، بل يتعداها إلى عدد من الجوانب الإنسانية والإغاثية والطبية، التي كان من أبرزها مشاركة الدولة المتواصلة في الخدمات الإغاثية والطبية في عدد من الدول الأفريقية، والمشاركة الواسعة أيضاً في جهود القضاء على مرض الملاريا في أنحاء القارة، عبر دعم عدد من المبادرات والمراكز البحثية العاملة في هذا المجال، وعبر بناء قدرات بشرية مؤهلة للمساهمة فيه.

وتندرج الشراكة الأفريقية الإماراتية في سياق جهود دولة الإمارات المستمرة لدعم التنمية في أفريقيا، والتزامها بدعم ازدهار واستقرار دول القارة، وذلك عبر إقامة الشراكات الاقتصادية البنّاءة، وتقديم المساعدات التنموية والإنسانية للعديد من دول الأفريقية، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، والبنية التحتية.

ويمثل دور دولة الإمارات في أفريقيا نموذجاً رائداً للتعاون التنموي المتكامل، بالنظر إلى استثماراتها الاستراتيجية والمتنوعة في قطاعات حيوية كالبنية التحتية والطاقة، إلى جانب دعمها الفعّال لمجالات حيوية فيها كالتعليم، والصحة والإغاثة الطبية، وبناء القدرات. ورغم التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، تتابع دولة الإمارات مساعيها لتوثيق تعاونها مع دول القارة.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.