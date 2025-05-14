من منطقة التقاء الحدود بين تشيلي والأرجنتين، يقوم زوار متطوعون في برنامج «لاس توريس باتاغونيا»، الذي يتيح للسياح ترميم المسارات في المنطقة، بشق وتسوية بعض الممرات عبر إزالة الشجيرات والنباتات. وبدلاً من الاستمتاع بأشعة الشمس على مقربة من المسبح أو الاسترخاء في فندق فاخر، يختار كثير من المسافرين قضاءَ عطلاتهم في شق المسارات في جزر فارو، أو الحفر في أرض باتاغونيا، أو صيانة الطرق الوعرة في جبال أوروبا الشرقية.. مفضِّلين الإحساسَ بالهدف والمعنى على الاستمتاع بالراحة.

وقد ولّدت «السياحة التطوعية» نحو 848 مليون دولار خلال عام 2023، ويتوقع أن تنمو بنسبة 6% سنوياً بين عامي 2024 و2030، وفقاً لإحدى شركات أبحاث السوق. وكما قال المدير التنفيذي لفندق «لاس توريس باتاغونيا» في تشيلي، الذي يدير برنامجَ «10 متطوعين لـ 10 أيام»، فإن الأجيال الجديدة «تهتم على بالوعي البيئي والقضايا البيئية، ويشعر أفرادها بالرضا عندما يساهمون في حماية البيئة».

ومع ازدياد الاهتمام بالسفر التطوعي، تبرز الانتقادات لهذا القطاع الناهض، بما في ذلك شعور «المنقذ الأبيض» لدى بعض المتطوعين، كما يقال، بأنه من الأفضل أن تذهب هذه الفرص التطوعية إلى عمال مهنيين في بلدانهم، بدلاً من مبتدئين قادمين من الخارج.

لكن المديرة التنفيذية لإحدى الجمعيات المعنية بتنسيق جهود المتطوعين لإعادة بناء وصيانة مسارات المشي في جبال القوقاز، تقول إنها تعمل على لتحقيق توازن في برنامج جمعيتها، بحيث تظل الوظائف المتخصصة محلية ومدفوعة الأجر، بينما تكون فرق المتطوعين متنوعة عالمياً. وفي أقصى جنوب أميركا الجنوبية، حيث تلتقي تشيلي بالأرجنتين، تجذب أنهار باتاغونيا الجليدية ومحمياتها الطبيعية الواسعة آلاف الزوار.

وفي متنزه «توريس ديل باينه» الوطني، تتيح «لاس توريس باتاغونيا» للمتطوعين الدوليين المساعدةَ في ترميم المسارات الشهيرة. ويقدّم برنامجها «10 متطوعين لـ 10 أيام» للمشاركين رحلةً شاملةً التكاليفَ إلى باتاغونيا. ويتم اختيار المتطوعين المحتملين من خلال مسابقة على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي هذا العام، تم اختيار مجموعتين للعمل في المتنزه لمدة أسبوعين، وقد جرى تدريبهم على إزالة الشجيرات والنباتات، والتخلص من الصخور، وتشكيل التضاريس.

( الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)