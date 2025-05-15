أرماندو رودريجيز مع ابنه إلياس داخل غرفة لتجفيف حبوب القهوة بمزرعة كايلوكونا في جزيرة هاواي الأميركية. أرماندو هاجر إلى الولايات المتحدة من المكسيك ويمتلك الآن مزارع متخصصة في إنتاج القهوة من نوع «كونا»، وهي ثاني أغلى قهوة في العالم بعد قهوة «بلو ماونتينز». قهوة «كونا» نادرة جداً وإنتاجها يُشكل أقل من 0.1 % من إجمالي إنتاج القهوة في جميع أنحاء العالم.

هاواي هي الولاية الأميركية الوحيدة التي لديها إنتاج قهوة بمعدلات تجارية كبيرة، حيث بدأت في زراعتها منذ عشرينيات القرن التاسع عشر. وفي عام 1873، قام هنري نيكولاس غرينويل، المهاجر الإنجليزي الذي استقر في الجزيرة، بزراعة القهوة وما زال أحفاده يسيرون على نهجه.

أرماندو رودريجيز، أميركي من أصول مكسيكية، كانت عائلته قد عبرت الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني عندما كان عمره 8 سنوات، لكنه حصل على بطاقة خضراء من خلال والده ، وتم تقنين وضعه في عام 1986 تحت العفو الأخير للمهاجرين في البلاد بشكل غير قانوني، وأصبح فيما بعد مواطناً أميركياً، اليوم يزرع رودريجيز القهوة على مساحة تبلغ 13 فداناً، لتصبح مشروعه الأساسي وشغله الشاغل.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)

