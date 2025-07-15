رؤى التنمية وأسئلة النهوض

منذ عقدين من الآن والإقليم تعتوره الفوضى والتصدعات. كان المفكّر الراحل مطاع صفدي يسمّي مثل هذه الأحداث بـ «النكبات المستدامة»، وهو تعبيرٌ متشائم للغاية. مفهومٌ رأي غير المتفائلين في هذه اللحظة المتفجّرة، ولكنني أخالفهم الرأي لسببين اثنين: أولهما: القوّة السياسية لدول التنمية الحيويّة الصاعدة وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تبذلان جهوداً حثيثة منذ بدء الحروب بغية إطفاء الحرائق، وهي جهود سبّاقة في نظرياتها السياسية وتبويباتها الواقعية.

هذه الجهود تجعل الإقليم أكثر أماناً، بل وتؤسس لانفراجات قوية في ظل الانسداد الحضاري العربي الذي ترزح فيه بعض الدول منذ عقود. أساس كل هذه الجهود إنعاش الدول التي تضررت منذ بدء الأزمة، وذلك عن طريق سبيلين، هما إخماد الحرب وتغليب سبل التفاوض، ومن ثم إعادة الإعمار. ثانيهما: أن سياسات العنف في المنطقة تتعرض لمواجهة قوية.

وهذه السياسات قريبةٌ من الزوال. هذا مفيد، فثمة حاجة لإنهاء الجوّ المشحون بالعنف. بالعودة لأطروحة مهمة لباربرا ويتمر المعنونة بـ :«الأنماط الثقافية للعنف»، سنجد فيها استنتاجات من أهمها أن «الأنماط الثقافية للعنف هي أشكالٌ من القبول التي تعبّر عنها خطب الرموز والمؤسسات والمعتقدات، والمواقف والممارسات الاجتماعية في الثقافة، ويشير العنف إلى إيذاء أو تدمير الجسد، أو العلاقة التي يقوم بها شخص ضد الآخر، أو جماعة ضد أخرى».

قبل أيام علّق معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، متسائلاً: «ما الذي يمنع العالم العربي والشرق الأوسط من أن يكون مركزاً للإلهام والابتكار والازدهار؟ أمامنا اليوم فرصة حقيقية تنهض من ركام الأزمات والحروب وأوهام الأيديولوجيا نحو مستقبل أكثر إشراقاً، عبر الحوار والتعايش والتعاون. كما نجحت دول شرق آسيا في تحدي التنمية، يمكننا نحن أيضاً أن نفتح صفحة جديدة.

لقد حان الوقت لنمنح هذه المنطقة ما تستحقه من أمل وموقع متقدم في العالم». والحقّ أن سؤال معالي الدكتور أنور قرقاش أساسي. المسألة التنموية ليست صعبة على من أرادها. الرؤى التنموية الخليجية موجودة ومكتوبة يمكن لبقية الدول البناء عليها والانطلاق منها.

ما تريده دول التنمية الحيويّة من بقية الدول المتضررة أن تقضي على العنف والفساد، حينها تدور عجلة التنمية ليكون القطار على السكّة. كان القرن العشرون - بحسب ما تنبأ مارتن هيدغر - المسرح الأخطر لتجسيد مبادئ التوحش. وإذا كانت النازية والفاشية تمثلان أبشع تشكيلات الحدية الوحشية، بسبب بناء التمييز على الفروقات العرقية، بتخصيص الأبيض، وعلى رأسه نوع الرومان، والجِرمَن، فإن كل إنسان يمكن أن تدجّن جذور وحشيته، بأصالة الشر المحفورة في عمقه، التي وضع لأجل كبحها القانون. الخلاصة، أن الفرص التنموية مفتوحة للجميع، والرؤى مطروحة، ولكن العبرة في توبة الدول المنكوبة في الإقليم من سياسات العنف والفساد.

*كاتب سعودي





