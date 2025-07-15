الاستثمار في مهارات الشباب من أجل مستقبل مستدام

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم، في 15 يوليو من كل عام، باليوم العالمي لمهارات الشباب، الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بهدف تعزيز الوعي بأهمية تطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لمواجهة تحديات سوق العمل المتغيرة، والمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو الأمر الذي توليه الدولة اهتماماً خاصاً، باعتبار الشباب هم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء المستقبل المزدهر.

والحاصل أن دولة الإمارات تعمل على تمكين شبابها عبر استراتيجيات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير المهارات الفنية والابتكارية، مع التركيز على تنمية القدرات القيادية والتقنية، لضمان جاهزيتهم لسوق العمل العالمي سريع التغير. وتُجسّد رؤية «نحن الإمارات 2031» هذا التوجه، انطلاقاً من الإيمان بأن الشباب هم ركيزة المجتمع المزدهر والمحرك الرئيسي للاقتصاد الجديد. وتسعى هذه الرؤية إلى تطوير مهاراتهم وتمكينهم، لضمان مشاركتهم الفاعلة في بناء مستقبل مستدام ومنافس عالمياً. كما تؤكد رؤية «مئوية الإمارات 2071» على أهمية الاستثمار في شباب الوطن، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف التي تستجيب للتغيرات المتسارعة، مع التركيز على التطوير والابتكار والاستدامة كدعائم رئيسية في عملية التطوير.

وتتبنى دولة الإمارات نهجاً شاملًا لتطوير مهارات الشباب، عبر سياسات تعليمية متطورة تدمج التقنيات الحديثة ومناهج التفكير النقدي والابتكار. وقد أدركت الدولة أهمية ربط التعليم بسوق العمل، من خلال إنشاء مراكز تدريب متخصصة وبرامج تدريب مهني تستهدف رفع كفاءة الشباب وتأهيلهم للمهن المستقبلية. وتشجع هذه البرامج على تنمية المهارات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، لتواكب الثورة الصناعية الرابعة ومتطلبات الاقتصاد المعرفي. وتعمل المؤسسات التعليمية، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص، لتطوير مناهج متقدمة تنسجم مع هذه التوجهات، مع الحرص على تقديم فرص تعلم مدى الحياة، ما يعزز مرونة الشباب وقدرتهم على مواكبة التحولات المستقبلية.

وفي إطار حرصها على تمكين الشباب وتنمية مهاراتهم القيادية، أطلقت دولة الإمارات مبادرات رائدة تتيح لهم المشاركة الفاعلة في صناعة القرار وصياغة السياسات المستقبلية. من أبرز هذه المبادرات «مجلس المواهب الحكومية للشباب»، الذي يُمثل منصة اتحادية شبابية تسهم في تطوير سياسات الموارد البشرية ودعم الكفاءات الوطنية الواعدة. كما تبنت الإمارات سياسات شاملة لدمج الشباب دون سن الثلاثين في مجالس إدارات الجهات الحكومية، وتُعد هذه الجهود جزءاً من رؤية أشمل لتطوير المهارات الفكرية والتقنية، والتأهيل المهني الواقعي، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، بما يضمن إعداد جيل شبابي قادر على قيادة المستقبل بكل كفاءة وثقة.

ويحتل التعليم التقني والمهني مكاناً مهمّاً في الخطط التعليمية للدولة، باعتباره من أهم أدوات بناء المهارات. وقد تم تأسيس العديد من المعاهد والكليات التقنية التي توفر برامج تعليمية متقدمة تتوافق مع متطلبات السوق، وهو ما يتيح للشباب خيارات واسعة لاكتساب مهارات متخصصة تؤهلهم لسوق العمل وتقودهم نحو مستقبل مهني ناجح ومستدام. كما تسهم هذه المؤسسات في تعزيز ثقافة التعلم العملي والتدريب الميداني، على نحو يربط الشباب بشكل مباشر باحتياجات السوق ويُكسبهم خبرات واقعية مبكرة.

وفي إطار التعاون الدولي، تواصل دولة الإمارات تعزيز شراكاتها مع منظمات دولية ومؤسسات تعليمية عالمية، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال تطوير مهارات الشباب. وتشارك الإمارات بفاعلية في المنتديات الدولية التي تركز على التعليم والتدريب المهني، مما يعكس التزامَها بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يتعلق منها بالتعليم الجيد والعمل اللائق. وتُعزز هذه الجهود من مكانة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة والابتكار، وتسهم في ترسيخ دورها كداعم رئيسي لقضايا الشباب عالمياً.

إن تطوير مهارات الشباب في الإمارات هو استثمار استراتيجي في المستقبل، وهو مفتاح النجاح والتقدم في عالم سريع التغير، وركيزة من ركائز بناء الدولة المتطورة والمستدامة. وتظل الإمارات نموذجاً يحتذى به في تبني سياسات تنموية شاملة ترتكز على تمكين الأجيال القادمة، مع خلق بيئة داعمة تعزز من قدراتهم وتمكنهم من مواجهة تحديات المستقبل بثقة واقتدار.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.