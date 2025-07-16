موظفون في شركة Mindverse داخل مكاتبهم في مجمع «متنزه الابتكار» بمدينة هانغتشو الصينية، والذي أنشأته عملاق التكنولوجيا «علي بابا»، بغية تأجير مساحاته للشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. وتتبنى الصين نهجاً قائماً على تشجيع السياسات الصناعية ومساعدة شركات الذكاء الاصطناعي من أجل العمل على تقليص الفجوة التكنولوجية مع نظيراتها الأميركيات. عندما حجبت شركة OpenAI عن الصين إمكانيةَ الوصول إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة لديها، في يوليو من العام الماضي، تجاهل المبرمجون الصينيون الأمرَ، واعتمدوا بدلاً من ذلك على أنظمة مفتوحة المصدر، حيث تُتاح التكنولوجيا الأساسية للجميع بغية البناء عليها في تطوير وإبداع منتجات تكنولوجية جديدة.

وفي غضون أشهر قليلة بعد ذلك، حدث تحول كبير في السباق العالمي لتطوير الذكاء الاصطناعي المتقدم، حيث أنتجت شركات صينية أنظمةَ ذكاء اصطناعي مفتوحة المصدر، خاصة بها، تُصنف من بين الأفضل أداءً في مجالها حالياً.

وتعمل الصين بسرعة على تقليص الفجوة مع الولايات المتحدة في المنافسة على تطوير تقنيات تُنافس الدماغ البشري، وتواصل توجيه الموارد نحو التحول إلى قوة عظمى في مجال الذكاء الاصطناعي، مستخدمةً الاستراتيجية الناجحة نفسها التي اتبعتها في مجاليْ تقنيات الطاقة الشمسية وصناعة السيارات الكهربائية. وعلى مدى السنوات الماضية، دفعت بكين الشركات الصينية إلى بناء قدراتها في صناعات التكنولوجيا الفائقة التي كانت البلاد تعتمد فيها سابقاً على الاستيراد. وبفضل هذا النهج، أصبحت الصين مُنتجاً لثلث السلع المصنّعة في العالم، ورائداً في مجال السيارات الكهربائية والبطاريات والألواح الشمسية.

كما اعتمدت هذه السياسة ذاتها في مجال أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بركائزها الأساسية الثلاث: قوة الحوسبة، والمهندسين المهرة، وموارد البيانات. ونجحت الصين في سياساتها الصناعية، رغم أن ثلاث إدارات أميركية حاولت كبح قدرتها في مجال تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تقييد مبيعات الرقائق التي تصنعها شركة إنفيديا الأميركية الرائدة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)