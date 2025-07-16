منتدى أبوظبي للرعاية الاجتماعية وتعزيز التضامن المجتمعي

تستعد إمارة أبوظبي للدورة الثانية من منتدى الرعاية الاجتماعية، التي ستُعقد يومي 24 و25 سبتمبر 2025، وهو الحدث الذي تنظمه دائرة تنمية المجتمع تحت شعار «الرعاية الاجتماعية المستعدة للمستقبل.. الأشخاص، والممارسات، والسياسات».

ويأتي هذا المنتدى كجزء من مبادرات عام المجتمع في دولة الإمارات لعام 2025، ويعكس التزام حكومة أبوظبي بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، لتكون أكثر شمولية واستدامة، على النحو الذي يعزّز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع. ويهدف المنتدى إلى توفير منصة استراتيجية تجمع أصحاب المصلحة في مجال الرعاية الاجتماعية، بمن في ذلك الخبراء المحليون والدوليون وصنّاع القرار، لتبادل الخبرات والأفكار حول التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي، وقد تم التوافق على أن تشمل المحاور الرئيسية للمنتدى: التنبؤ باتجاهات السياسات الاجتماعية المستقبلية، وتمكين القوى العاملة في مجال الرعاية من خلال التدريب والتطوير، وتعزيز الممارسات القائمة على البيانات، بالإضافة إلى استكشاف دور الشراكات والتكنولوجيا في بناء حلول اجتماعية مبتكرة ومستدامة. وسيتم خلال المنتدى مناقشة حزمة من القضايا النوعية، مثل تأثير التحول الرقمي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات الاجتماعية، إلى جانب قضايا مثل حماية الأطفال وتعزيز التماسك الأسري.

وتنبثق أهمية منتدى الرعاية الاجتماعية من سياق التنمية الاجتماعية بدولة الإمارات، عقب تخصيص العام 2025 ليكون عاماً للمجتمع، وهنا يبرز المنتدى كحدث محوري يدعم رؤية الدولة في بناء مجتمع متماسك ومزدهر. كما يتماشى المنتدى مع أهداف التنمية الاجتماعية الشاملة في الإمارة، حيث يركز على تعزيز استقرار الأسر، ودعم التماسك الاجتماعي، وتحسين رفاهية المجتمع بكل فئاته، بما في ذلك الأطفال والشباب وكبار السن، كما يعكس هذا الحدث ريادة أبوظبي في إطلاق مبادرات تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية وتلبية احتياجات السكان بطرق مبتكرة وفعّالة.

ويستند منتدى الرعاية الاجتماعية إلى أطر قانونية وتشريعية متينة في دولة الإمارات تدعم أهدافه التنموية. ومن أبرز هذه التشريعات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، الذي يركّز على حماية الأطفال وتوفير بيئة آمنة وداعمة لهم، والقانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2001 بشأن الضمان الاجتماعي، الذي يوفّر الدعم المالي لبعض الفئات من المواطنين.

وفي أبوظبي، تُعدُّ استراتيجية أبوظبي لرفاه الأسرة، التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع، إطاراً إرشادياً يوجه الجهودَ نحو تعزيز الخدمات الاجتماعية. وتشكل هذه القوانين والاستراتيجيات أساساً قوياً للمناقشات التي سيعقدها المنتدى، ما يضمن توافق مخرجاته مع الأهداف الوطنية طويلة الأمد. ويستلهم منتدى الرعاية الاجتماعية رؤيته من توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً على أهمية الرعاية الاجتماعية كركيزة أساسية للتنمية.

وهنا، يمكن الإشارة إلى قول المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه: «الثروة الحقيقية للأمة تكمن في شعبها». ويبرز هذا المنتدى الحيوي كمحفز للتغيير الإيجابي لتحقيق هذا التمكين، حيث إنه سيركّز على محاور رئيسية تشمل التنبؤ بالسياسات الاجتماعية المستقبلية، وتمكين القوى العاملة، وتعزيز الممارسات القائمة على البيانات، بالإضافة إلى مناقشة دور الشراكات والتكنولوجيا في بناء حلول اجتماعية مستدامة.

ويوفّر منتدى الرعاية الاجتماعية للمشاركين فرصة استثنائية للتعلم والتواصل مع قادة الفكر العالميين، واكتساب رؤى جديدة حول أفضل الممارسات في مجال الرعاية الاجتماعية. كما سيتيح تبادل الخبرات واستعراض أحدث التقنيات والمنهجيات التي تعزّز جودة الخدمات الاجتماعية. ومن المتوقع أن يسهم المنتدى في تعزيز الشراكات وإطلاق مبادرات جديدة تدعم النظام الاجتماعي المتكامل في أبوظبي، مما يعزّز مكانة الإمارة كمركز رائد في تقديم حلول اجتماعية مبتكرة.

وتُعد الدورة الثانية لمنتدى الرعاية الاجتماعية في أبوظبي خطوة مهمة نحو بناء منظومة رعاية اجتماعية مستعدة لمواجهة تحديات المستقبل، ويؤكد المنتدى التزام الإمارة بتحقيق رؤيتها في توفير حياة كريمة ومستدامة لكل فرد في المجتمع. ومع استمرار دولة الإمارات في إعطاء الأولوية لرفاهية شعبها، يبقى هذا الحدث شاهداً على الجهود الحثيثة لتحويل الرؤى إلى واقع ملموس.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاسراتيجية.