الفيضانات قادمة.. لكن الكارثة ليست حتمية

ستظل صور وقصص الدمار الذي خلّفه فيضان نهر غوادالوبي في تكساس ليلة 4 يوليو الجاري راسخة في أذهان الكثيرين لفترة طويلة. فقد غمرتنا مشاعر التعاطف والحزن تجاه مَن قضوا أو مازالوا في عداد المفقودين، أو فقدوا منازلهم وممتلكاتهم. كما ألقت الحادثة الضوءَ على أوجه القصور التي شابت أنظمة الإنذار المبكر، واستجابات الحكومة، وجهود الإجلاء.. والتي أُلقي اللوم فيها جزئياً على تخفيضات إدارة ترامب الهائلة في خدمات الطوارئ، والتقارير الجوية، والوكالات العلمية.

لكن حتى لو كانت الاستجابة مثالية، كان من المرجح أن تُودي العاصفة، التي هبّت في تلك الليلة بحياة الكثيرين. لذا يجب تجاوز الدهشة والتعاطف واللوم، والتفكير في كيفية تجنب أو تقليل مخاطر مماثلة في المستقبل. ولا يعتبر فيضان تكساس سوى حلقة جديدة في سلسلة طويلة من الفيضانات المروعة، التي تزداد سوءاً. ففي مدينة إليكوت سيتي بولاية ماريلاند وقعت فيضانات مرتين خلال ثلاث سنوات، في عامي 2016 و2018، بينما لم تكن متوقعة إلا مرةً واحدةً كل ألف عام. وفي عام 2022، شردت فيضانات مفاجئة في كنتاكي آلاف الأشخاص الذين لم يكن لديهم تأمين ضد الفيضانات. وفي فبراير الماضي، حدثت فيضانات مدمرة في كنتاكي وغرب فرجينيا وتينيسي. لقد أصبحنا نعيش في عصر جديد من الفيضانات، ولم نعُد نستطيع إنكار خطرها المتزايد. وليس لدينا الحلول الكفيلة بإيقاف أو احتواء ارتفاع منسوب المياه.

إن أفضل خيار لحماية أرواح الأميركيين هو تقليص مدى ضعفنا وتعرضنا لهذه الفيضانات، ما يعني التوقف عن بناء مشاريع جديدة في مناطق السهول الفيضية، وتعزيز جهود المواطنين الأميركيين لنقل منازلهم من المناطق المنخفضة ذات الخطورة العالية إلى مناطق أكثر أماناً. ويبدأ ذلك بحماية السهول الفيضية الطبيعية التي تشكّلت عبر الزمن لتستوعب مياه الفيضانات، حيث يدمر العمران البشري قدرة تلك الأراضي على امتصاص فائض المياه. ولمنع ذلك، لابد من تطبيق سياسات تنظيم عمراني فعّالة تحد من البناء فيها، وهو الخيار الأقل كلفة لتفادي تفاقم أضرار الفيضانات.

وكان نقل المنازل المعرضة للفيضانات إلى أراض مرتفعة استراتيجية مهمة لعقود. ورغم ذلك، لا تزال هناك استثمارات ضخمة تُضخ في محاولات منع أضرار الفيضانات، مثل بناء الحواجز والسدود لإبعاد المياه عن المنازل، وصرف شيكات الإغاثة الطارئة ودعم التأمين لتعويض المتضررين بعد وقوع الكارثة. وتُنفق مليارات الدولارات لحماية مَن يملكون منازل أو شركات في مناطق الفيضانات، ثم تُنفق مليارات أخرى على جهود التعافي عندما تفشل تلك الحمايات. وقد حلّل مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية آلاف البيانات، وتوصل إلى أن كل 1.72 دولار تنفقه الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ «فيما FEMA» لمساعدة الناس على الابتعاد عن مسارات الفيضانات، يُقابله 100 دولار تُنفق على إعادة بناء الممتلكات. نحن، فعلياً، ندفع للناس ليبقوا في أماكن الخطر.

إن استجابتنا للفيضانات كانت غير كافية، إن لم تكن مُضللة. ومع ارتفاع حرارة المناخ، فإن الفيضانات ستزداد سوءاً بشكل لا رجعة فيه، وستصبح أكثر انتشاراً وأطول أمداً. لقد فشلنا في وقف الخسائر والتهديدات في الماضي. وإذا لم نُجر تصحيحاً جذرياً للمسار، فسنواجه إخفاقاً بشكل أكبر في المستقبل. والخبر السار هو أن مئات البرامج في جميع أنحاء البلاد أثبتت قدرتنا على تغيير هذا المصير. ففي أعقاب إعصار أغنيس عام 1972، وهو الفيضان الأكثر تدميراً في تاريخ الولايات المتحدة، نجحت مقاطعة لايكومينغ في ولاية بنسلفانيا في إقناع جميع بلدياتها المحلية الـ52 بتطبيق قيود تحول دون تطوير السهول الفيضية. ولم تكن لهذه المبادرة أي فرصة للتنفيذ قبل وقوع الفيضان، إلا أنها نجحت عندما انتهز القادة المحليون المأساةَ وحولوها إلى فرصة. واليوم، وبفضل برنامج تأمين فيدرالي، تبنّت أكثر من 22 ألف بلدية في جميع أنحاء البلاد تقسيم المناطق الخاصة بالسهول الفيضية بدرجات متفاوتة، رغم أن القواعد في كثير من الحالات ضعيفة أو مطبقة بفعالية، وهو ما يجب إصلاحه. وعلاوة على ذلك، وضعت بلديات، مثل ناشفيل وميلووكي وتولسا في أوكلاهوما، برامج نموذجية لمساعدة السكان على تجاوز منطقة الخطر. وفي ولاية كارولينا الشمالية، حسن مسؤولو مقاطعة مكلنبورغ رسم خرائط السهول الفيضية ودفعوا تعويضات لمئات الأشخاص للانتقال طواعية. أما السكان هناك، فيشعرون الآن بالسعادة لمجرد سلامتهم عند هطول الأمطار. وبالطبع، ليس بمقدور جميع المعرضين للخطر الانتقال، كما أنه لا يمكن التخلي عن البنية التحتية الحضرية الرائعة لبعض المدن المعرضة للفيضانات مثل ساكرامنتو أو ممفيس. وسيضطر سكان تلك المدن إلى الاعتماد على التعزيزات المكلفة للسدود وغيرها من الدفاعات. لكن تم تقييد تطوير السهول الفيضية في العديد من الأماكن في جميع أنحاء أميركا، ويمكن تجنب المخاطر أو القضاء عليها من خلال حماية السهول الفيضية ونقل المنازل منها.

وهناك نسبة ضئيلة فقط من مساحة الأراضي الأميركية تقع ضمن نطاق السهول الفيضية ذات احتمال الفيضان المئوي، حيث يُقدَّر أن هناك فرصة بنسبة 1% لحدوث فيضان فيها كل عام. ونعلم أين يكمن الخطر، ولدينا عدة خيارات. فالأميركيون ينتقلون لأسباب عديدة، وتجنّب كارثة فيضان يُعدّ من أفضل الدوافع للبحث عن مكان آخر.إن منسوب المياه سيرتفع، والفيضانات قادمة لا محالة، لكن الكارثة ليست حتمية. علينا أن نبتعد عن طريق الخطر، وأن نُفسح المجال للأنهار، لا سيما في عصر تغير المناخ والعواصف القاسية. نمتلك المعرفة والقدرة المالية لفعل ذلك، وما ينقصنا هو الإرادة السياسية. فلنبحث عنها، قبل أن يداهمنا الفيضان التالي.

تيم بالمر*

مخطط عمراني ومؤلف كتاب «البحث عن أرض أعلى: الحل الطبيعي لأزمة الفيضانات العاجلة».

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «نيويورك تايمز»