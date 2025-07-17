الإمارات في منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2025

فيما يعزز مكانتها كنموذج رائد على مستوى العالم بشأن التنوع البيولوجي والاستدامة والعمل المناخي، تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة بوفد رفيع المستوى في منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي يعقد في نيويورك، خلال الفترة من 14 حتى 23 يوليو 2025، بقيادة عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتبادل المعرفي والتنافسية ورئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، حيث تحرص الإمارات على تأكيد التزامها بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وتسلط مشاركة دولة الإمارات في هذا المنتدى الحيوي الضوء على نهجها الشامل المرتكز على الابتكار والتكنولوجيا والحوكمة الذكية، والذي يتطلب بالضرورة تعزيز الشراكات العابرة للحدود، التي تسهم في توسيع نطاق التبادل المعرفي والتنموي، وتتبنى حلولاً علمية قائمة على الذكاء الاصطناعي لتعزيز الاستدامة البيئية وضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل.

ولأن دولة الإمارات قد تعهدت بتسريع تنفيذ الأهداف التنموية من خلال خطة خمسية تمتد حتى عام 2030، تشمل رعاية صحية شاملة، وتمكين المرأة، ودعم العمالة، والحفاظ على التنوع البيولوجي والمحيطات، فإن وفدها المشارك في المنتدى يؤكد على أن هذه الخطة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لترسيخ التنمية الشاملة كأساس للاستقرار والازدهار للمجتمعات.

والحاصل أن الالتزامات والمبادرات الوطنية الرائدة التي نفذتها دولة الإمارات، محلياً وعالمياً، تبرهن على أن التنوع البيولوجي هو أولوية دائمة في السياسة الوطنية. ففي الداخل، نفّذت الإمارات استراتيجية وطنية تشتمل على إنشاء 49 محمية طبيعية (منها 16 بحرية، و33 برية) تغطي أكثر من 15٪ من مساحة الدولة، مع تركيز على محميات أشجار القرم والمياه الساحلية التي تؤدي دوراً أساسياً في حماية السواحل، وتحقيق استدامة المحيطات، كما أقامت مراكز لإكثار الأنواع المهددة بالانقراض، وأطلقت القائمة الحمراء الوطنية لتقييم أوضاع الكائنات البرية، بما يعزز جهود الحفاظ على الحياة البرية.

وعلى الصعيد الدولي، تهتم الإمارات اهتماماً بالغاً بالحفاظ على التنوع البيئي من خلال إطلاق مبادرات واستراتيجيات متكاملة تشمل حماية الأنظمة البيئية الفريدة، وبناء محميات طبيعية مثل «خور أبوظبي»، و«جزر صير بني ياس»، وتطبيق تقنيات الزراعة المستدامة، وتدعم الإمارات أبحاثاً علمية حول التنوع الحيوي، وتشارك بفعالية في اتفاقيات عالمية مثل اتفاقية التنوع البيولوجي، كما تعمل على تعزيز الوعي البيئي ودعم خطط استدامة الموارد، وتحقيق مناخ متوازن للأجيال القادمة. كما يعرض وفد دولة الإمارات، خلال المنتدى، مبادرات الدولة في دعم تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، والذي أعلن عنه في «كوب 28»، مع تأكيد الالتزام بتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال، في إطار جهودها لتعزيز التعاون حول الأهداف البيئية عالمياً.

وتتميز مبادرات الإمارات في مجال الحفاظ على البيئة بتوظيف أدوات التكنولوجيا البيئية، مثل أنظمة رصد التنوع البيولوجي باستخدام كاميرات ومصائد صوتية في المواطن الجبلية، وتشجيع الزراعة المستدامة القائمة على تقنيات حديثة، وتفعيل دور المجتمعات المحلية من خلال برامج مثل «بناء مجتمعات ريفية مرنة» بمنطقة وادي شيص، التي تسهم في حماية البيئة الجبلية والمزارع التقليدية وتحفيز السياحة البيئية.

ويشدد وفد الإمارات المشارك في المنتدى على أن التنوع البيولوجي والاستدامة البيئية هما ركيزتان أساسيّتان لتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمناخي، مع التأكيد على أن حماية النظم الإيكولوجية البرية والبحرية تُعد استثماراً استراتيجياً طويل الأمد يدعم صحة الإنسان، ويسهم في إنعاش الاقتصادات المحلية. ويؤكد الوفد أن الإمارات تعمل على إدماج قيم التنوع البيولوجي في جميع القطاعات الحكومية، مع تعزيز الحوكمة والمشاركة المجتمعية والتوعية الجماهيرية، بما يعزز مقاومة التحديات المناخية.

إن المشاركة الفاعلة لدولة الإمارات في منتدى الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2025 تظهر اهتماماً واضحاً بترسيخ التنوع البيولوجي كأولوية استراتيجية، عبر نهج شامل يدمج التشريعات الوطنية، والمشاريع الميدانية، والتمويل البيئي، والشراكات العالمية. ولا شك أن هذا النهج يجعل من الإمارات نموذجاً ملهماً في العمل المناخي، ويؤكد أن حماية البيئة هي مسؤولية مشتركة ومحرك أساسي لنمو دائم للبشرية والطبيعة على حد سواء.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.