«عهد الاتحاد».. ورقي المعاني

في مثل هذا اليوم من العام 2024، جعل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، يوم 18 يوليو في كل سنة مناسبةً وطنيةً مميزةً، عندما وقّع القادة المؤسسون عام 1971 على «عهد الاتحاد»، معلنين بذلك عن أن الاتحاد المصير هو سفينة الحياة للدولة، وبه يتعلق مستقبل الأجيال الواعدة.

هذه الوثيقة جزء رئيس من امتداد عمق الدولة في عِظم إنجازاتها ومبادراتها، ومكانتها بين الأمم، وتستطيع من خلاله تحقيق أهدافها الحضارية في مشاركتها للعالم المتقدم معاني الرقي وأسبابه. كنت في لقاء اجتماعي رفيع المستوى، ودار بيننا حديث جانبي عن عظمة الدول في معانيها قبل مبانيها، والأعظم من ذلك هو أن تشع المعاني العظيمة في مبانيها كذلك. ولم يُبن مَعلمٌ في الدولة منذ التأسيس إلا وفي قلبه أكثرمن معنى، بداية من جامعة «العين» سابقاً، والتي أصبحت «جامعة الإمارات العربية المتحدة» لاحقاً، كان الهدف الرئيس هو تفعيل بوتقة عهد الاتحاد لترسيخ أسس الدولة، وفي الوقت ذاته الوصول بها إلى أعلى المستويات العالمية. وعندما بادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لبناء صرح يخلد ذكرى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، كان برج «خليفة» هو المَعلم المعنى الذي ليس له نظير حتى اليوم.

وفي أبوظبي تم التفكير فى تشييد صرح يرسخ التسامح والتعايش لتخليد ذكرى صانع الاتحاد ومهندسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. وكان الحصاد هو «جامع الشيخ زايد» هذا المكان المهيب والصرح المعماري الفريد الذي تجتمع حوله شجرة البشرية في قمة إنسانيتها. وأنبتت تلك الشجرة فروعاً يانعة من «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي جمعت الأديان في بوتقة واحدة تعلن الوحدانية لله الواحد القهار، بلا تفرقة بين عباده، لا في لون ولا دين ولا عرق، فالكل في تلك الشجرة إنسان. هكذا عهدنا بدولة صاغ المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان عِقدها بيديه، وصان عهدها بسواعد حكام الإمارات السبع. وجاء من بعده المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ليُمكّن الدولة بمواطنيها، وتسلّم الراية الخفاقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليعمق جذور البعد الوطني في تدشينه ليوم «عهد الاتحاد»، ويجعل المواطن متراساً لحفظ هذا العهد في حياة الأجيال المقبلة.

غدت الإمارات دولة عظيمة بمبادراتها، والتي تصل إلى العالم بكل أريحية، ولا تتوقف عن تحقيق أهدافها الوطنية والإنسانية، أينما وجدت الفرصة متاحة وسانحة، فعهدٌ عليها أن تكون مع العالم في المقدمة، ومع ذاتها في خدمة كل سكان هذا الوطن الذي سكن القلوب قبل المكان.

الإمارات وطن الأمن والأمان والاستقرار مع الازدهار، حيث التنمية في البشر تقود جميع مشاريعها المستقبلية الرائدة والواعدة، مع الحفاظ على «عهد الاتحاد» حبلاً متيناً يربط الأجيال بلا انقطاع. هكذا عهدُنا في صاحب السمو رئيس الدولة، عهدناه على العهد ثابت لاستكمال ما بناه الوالد الشيخ زايد.

*كاتب إماراتي