ركاب الدراجات البخارية ومجموعة من الأطفال يخوضون في شارع غمرته الفيضانات أمس وسط أمطار موسمية غزيرة أربكت الحياة اليومية لسكان مدينة روالبندي بإقليم بنجاب شمال شرق باكستان. وكالة الكوارث الحكومية الباكستانية أشارت أمس إلى أن الأمطار الغزيرة أدت إلى مقتل 54 شخصاً في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة إلى 180 منذ بداية هبوب الرياح الموسمية أواخر يونيو الماضي.

وبينما تتوقع هيئة الأرصاد الباكستانية هطول المزيد من الأمطار دوت صفارات الإنذار في المناطق المحيطة بـ«ليه نولاه»، وهو مجرى طبيعي يتغذى على مياه الأمطار في روالبندي، حيث ارتفعت مستويات المياه بواقع 22 قدماً، مما دفع الهيئة إلى إصدار أوامر بالإخلاء.

وأعلنت حكومة روالبندي أمس الخميس عطلة لكي يلزم سكان المدينة منازلهم، في حين حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار الأمطار الغزيرة إلى اليوم الجمعة. عرفان علي كاثيا المدير العام لهيئة إدارة الكوارث الإقليمية حثّ سكان المناطق المنخفضة بالقرب من«ليه نولاه» على «التعاون مع الإدارة إذا أصبح الإخلاء ضرورياً». وتتعرض باكستان في مثل هذه الأيام من كل عام لرياح موسمية وأمطار أدت في عام 2022 إلى فيضانات غمرت ثلث البلاد وأسفرت عن مقتل 1700 شخص.

(أ ف ب)