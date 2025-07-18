لبنان وضرورة الاستقرار الأمني والاقتصادي

يواجه لبنان تحديات هائلة، تحمل مخاطر سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية، وقد فاقمتها نتائج الحرب الإسرائيلية الأخيرة، ولم يعد البلد قادراً على الاستمرار على ما هو عليه، وسط الضغوط الداخلية والخارجية التي يتعرض لها، حتى أصبح من الضروري الإسراع في معالجة هذا الوضع، باعتماد خطة إنقاذية جديدة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، أن «الحكومة تعمل على وضع رؤيتها للنسخة الثالثة من لبنان»، موضحاً أن «النسخة الأولى كانت مرحلة الاستقلال، والنسخة الثانية كانت بعد الحرب الأهلية (1975–1990)، والتحوّل الآن في بدايته نحو لبنان الثالث». ومن المهام الأساسية للحكومة «استعادة سيادة الدولة على كامل أراضيها، وإطلاق الإصلاحات، مع توفير الأمن والاستقرار».

وأشار سلام إلى أن «البيان الوزاري نص على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة حمل السلاح، ووحدها تملك خيارات الحرب والسلم، وهي ملتزمة بتنفيذ القرارات الدولية، وبتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار». ومع الأخذ بالاعتبار عجز الحكومة عن تحقيق هذه الأهداف التي يطالب بها معظم اللبنانيين، والمجتمعَين العربي والدولي، وعلى الرغم من الأجواء الإيجابية التي أحاطت بجولات رئيس الجمهورية جوزيف عون على دول الخليج بما ينبئ بعودة خليجية (سياحية واستثمارية) إلى لبنان من شأنها أن تساهم في إنقاذ الاقتصاد اللبناني المنهار، فإن هذه العودة تبقى، مثل غيرها من الاستثمارات، مقرونةً بتنفيذ «التعهدات» الحكومية وتطبيق القرارات، بما يعني الاستقرار السياسي والأمني الذي يستوجب حصر السلاح في يد الدولة، إضافةً إلى إنجاز الإصلاحات، وهما مطلبان دوليان من أجل وضع لبنان على سكة التعافي. وبما أن الرئيس عون قد كرر أكثر من مرة بأن هذا القرار قد اتُّخذ، لكنه ينتظر التنفيذ الذي تشوبه ضبابية تسيطر على مواقف أركان الدولة.

لذا فإن كل تأجيل في التنفيذ، من شأنه أن يعيق عملية إعادة إطلاق محركات الاستثمار والنمو الاقتصادي، ويزيد الأوضاع تفاقماً، لا سيما مع استمرار إدراج لبنان على «اللائحة الرمادية» لمجموعة العمل المالي الدولي «فاتف»، وعلى لائحة الاتحاد الأوروبي للدول «عالية المخاطر» فيما يخص عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وكانت هذه التطورات دافعاً كبيراً لمعظم النواب في جلسات برلمانية متتالية، للتأكيد بأن الدولة في «خطر كبير»، وقد طالبوا يوضع خطة لجمع «السلاح غير الشرعي»، وبدء خطوات فعلية لسيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها.

وقد تكاملت مطالب النواب مع الورقة الأميركية الجديدة التي تتمحور حول التزام لبنان ببرنامج زمني لسحب السلاح على مراحل، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية العام الحالي. لكن يبدو أن مصرف لبنان، وبدعم أميركي وأوروبي، كان سبّاقاً في تنفيذ خطة تعيد «حصرية السلاح المالي» إلى الدولة، بإصدار التعميم رقم 170 الذي يحظر على المصارف والمؤسسات المالية، وهيئات الاستثمار المرخصة، القيام بأي تعامل مالي أو تجاري مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات غير المرخصة، مثل «جمعية القرض الحسن» التي تعتبر الذراعَ المالي لـ «حزب الله»، وغيرها من المؤسسات والكيانات المدرجة على لوائح العقوبات الدولية، ما يعرضها للملاحقات القانونية. وقد وُصف هذا الإجراء بأنه خطوة تمهيدية لرفع لبنان من «اللائحة الرمادية» لمجموعة «فاتف»، ومن «اللائحة السوداء» للاتحاد الأوروبي للدول «عالية المخاطر»، لاسيما بعد توقيع «المركزي» اتفاقية مع شركة «كيه2 إنتغريتي» الأميركية المتخصصة في «إدارة المخاطر»، بغية تعزيز مكافحة الأنشطة غير القانونية، الأمر الذي يساعد لبنان على استعادة ثقة المجتمعَين العربي والدولي، وبما يساهم في توفير الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي، لجذب الاستثمارات وتمويل إعادة الإعمار، وللتعافي الاقتصادي.

*كاتب لبناني متخصص في الشؤون الاقتصادية