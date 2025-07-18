التوطين أولوية استراتيجية لبناء اقتصاد مستدام

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة مسيرتها الرائدة نحو بناء اقتصاد مستدام، ويتجسّد ذلك في الجهود المتواصلة التي تضع ملف التوطين في القطاع الخاص على رأس أولوياتها. ويعكس هذا التوجه رؤية ثاقبة للقيادة الرشيدة تؤمن بأن رأس المال البشري الوطني هو المحرك الأساسي للتنمية الشاملة، فتمكين الكوادر المواطنة من المشاركة الفاعلة في القطاع الخاص هو استثمار مباشر يهدف إلى تعزيز الأمن الوظيفي والاجتماعي، وبناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً.

ومع انتهاء الفترة المسموح بها لتحقيق مستهدفات التوطين نصف السنوية لعام 2025، تتجه الأنظار نحو تقييم مدى التزام منشآت القطاع الخاص بهذه المستهدفات، فقد ألزمت وزارة الموارد البشرية والتوطين الشركات التي تضم 50 موظفاً فأكثر بتحقيق نسبة نمو نصف سنوية تبلغ 1% في أعداد المواطنين العاملين لديها في الوظائف المهارية. ويأتي هذا الإجراء كجزء من خطة متكاملة ومرحلية تستهدف زيادة سنوية بنسبة 2%، بهدف الوصول إلى نسبة توطين إجمالية تبلغ 10% بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يعكس جديّة الدولة في تحويل خطط التوطين إلى واقع ملموس، ومتابعة تنفيذها لضمان تحقيق النتائج المرجوة. وترتكز المنهجية الحكومية المعتمدة في إدارة هذا الملف على مزيج من الشفافية والحوكمة والتحفيز.

ويأتي في صدارة المبادرات الداعمة برنامج «نافس»، الذي يُعدُّ الذراع التنفيذية لسياسة التوطين في القطاع الخاص، وهو يقدم حزمة متكاملة من الدعم المالي والتدريبي، بالإضافة إلى برامج تدريبية متخصّصة تهدف إلى سد الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، وقد أثبت البرنامج فاعلية كبيرة، حيث يلعب دوراً محورياً كجسر يربط بين الكفاءات الوطنية والفرص الواعدة في القطاع الخاص. وفي الواقع، فإن النهج الإصلاحي المبتكر الذي تتبناه الدولة قد أثمر قفزات نوعية، فالأرقام الرسمية تشير إلى نمو غير مسبوق في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث ارتفع العدد ليصل إلى أكثر من 141 ألف مواطن يعملون لدى 28 ألف شركة خاصة في نهاية مايو 2025. وتؤكد الوزارة على جديتها في المتابعة، حيث بدأت بتطبيق غرامات مالية على الشركات غير الملتزمة بمستهدفات النصف الأول من العام 2025 اعتباراً من شهر يوليو، بقيمة 9 آلاف درهم شهرياً عن كل مواطن لم يتم تعيينه، على أن ترتفع هذه القيمة تدريجياً في السنوات اللاحقة.

وتحرص وزارة الموارد البشرية والتوطين على توسيع قاعدة التوطين لتشمل شرائح أوسع من الاقتصاد، ففي خطوة استراتيجية، تم إلزام الشركات التي يتراوح عدد عمالها بين 20 و49 عاملاً في 14 نشاطاً اقتصادياً محدداً، بتعيين مواطن واحد على الأقل خلال عام 2024 ومواطن آخر خلال العام 2025.

وتشمل هذه الأنشطة قطاعات حيوية مثل المعلومات والاتصالات، والأنشطة المالية والتأمينية، والأنشطة العقارية، والتعليم، والصحة. وتواجه الشركات غير الملتزمة بهذا القرار غرامة سنوية تبلغ 96 ألف درهم عن عام 2024، وتتصاعد إلى 108 آلاف درهم عن العام 2025. ويهدف هذا القرار إلى دمج الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكّل عصب الاقتصاد، في منظومة التوطين، مما يخلق آلاف الفرص الوظيفية الجديدة للمواطنين.

وتبرز أهمية الشراكات المجتمعية الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص كعامل حاسم في استدامة نجاح جهود التوطين. فالحكومة توفّر الإطار التشريعي والدعم المالي والتدريبي، بينما يقع على عاتق الشركات مسؤولية خلق بيئة عمل جاذبة ومحفّزة للكوادر المواطنة، وتوفير مسارات وظيفية واضحة وفرص حقيقية للتطور والترقي. ولتشجيع الشركات المتميزة، تم إنشاء «نادي شركاء التوطين»، الذي يمنح أعضاءه مزايا حصرية، تشمل تخفيضات تصل إلى 80% على رسوم الوزارة، وأولوية في نظام المشتريات الحكومية، مما يخلق بيئة تنافسية إيجابية تدفع الشركات نحو التميز في ملف التوطين.

تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال سياساتها وقراراتها، التزامها الراسخ بتمكين كوادرها الوطنية في القطاع الخاص، وتحويل هذا القطاع إلى محرك رئيسي لتوظيف المواطنين وشريك استراتيجي في التنمية، من أجل بناء اقتصاد قوي ومتنوع ومستدام يعتمد على سواعد أبنائه، بما يضمن مستقبلاً مشرقاً ومزدهراً للأجيال القادمة، ويرسخ مكانة الدولة كنموذج رائد في التنمية البشرية والاقتصادية.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.