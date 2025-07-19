مكافحة المخدرات.. وأهمية التنسيق الخليجي

لا شك في وعي الجميع، داخل منطقة الخليج العربي وخارجها، بمخاطر المخدرات وما تفعله بالإنسان وما ينتج عنها من تبعات سيئة على مستوى الفرد والمجتمع. إن لها، كما نعلم جميعاً، آثار بعيدة المدى، نفسياً وعضوياً، وهي تنخر في الروابط الاجتماعية على نحو يؤدي لتدميرها بوتيرة غير محسوسة.

وتعد المخدرات في وقتنا الحالي أحد أهم الأسباب وراء تفشي الجرائم في كثير من المجتمعات، وكثيراً ما ترتفع جراءها معدلاتُ انتشار الجريمة نحو أرقام قياسية، وبالتالي فإن المجتمعات الخليجية، وهي مجتمعات تنعم بالسكينة والتنمية والرفاه، معنية بالوقوف في مواجهة هذه الآفة والتصدي لمخاطرها.

ولذا يتوجب على كل المؤسسات والأطراف، الحكومية وغير الحكومية، في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، أن تتعاون وتتضامن سويةً لمحاربة هذا الخطر، وذلك على جميع الأصعدة ذات الصلة. وتأتي على رأس هذه الأطراف وتلك المؤسسات الأسرةُ الخليجية نفسُها، وهي اللبنة الأساسية الأولى في تنشئة الفرد، وبالتالي فهي تلعب دوراً كبيراً في دعمه وحمايته من الانحراف نحو المخدرات. ولهذا ينبغي حماية المجتمع من خطر التفكك الأسري بكافة أشكاله.

كما يلعب الأصدقاء، وخصوصاً السيئون منهم، دوراً من أخطر الأدوار في انسياق الشباب وراء إدمان المخدرات، عبر أبواب ومداخل عدة، مثل الشغف بتجريب الجديد، ومحاولة إثبات الرجولة، والسعي للهروب من مشكلات الحياة.. ولهذا فالأسرة معنية بالانتباه إلى أهمية الرفقة الصالحة لأبنائها، وإلى مخاطر سفرهم نحو دول تسمح ببعض أنواع المخدرات وفق معايير محددة فيها.

وإلى جانب الأسرة، هناك أيضاً المدرسة التي يقضي فيها الفردُ وقتاً طويلاً، وفيها يكتسب العديدَ من السلوكيات ويتشرَّب الكثيرَ من القيم.. لذا فعليها هي أيضاً الاضطلاع بدور مهم في محاربة هذه الآفة.

إن أي خلل في هذه المؤسسات قد يؤدي إلى انحراف الشباب وصغار السن وانسياقهم وراء إدمان المخدرات.

وكل ذلك يفرض على دول الخليج العربية مجتمعةً بذلَ جهود مشتركة وتعميق تنسيقها في سبيل محاربة آفة المخدرات ومحاصرتها في كل مكان. ويمثل التركيز على المدرسة والأسرة محورَ أي جهود ناجحة في هذا الصدد.

كما يتعين تغليظ العقوبة على جميع أطراف «مجتمع المخدرات»، بمن فيه تجارها ومتعاطوها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الآفة من تبعات غير محدودة ومشاكل غير مسبوقة ومخاطر لم يعرف المجتمعُ الخليجي مثلَها على مدى التاريخ.

إن إدمان المخدرات مشكلةٌ عابرة للقارات ولا تقف عند حد معين، خاصةً إذا ما أدركنا أن حجم هذه التجارة المهلكة يُقدر عالمياً بمئات مليارات الدولارات.

ومن هذا المنطلق نؤكد على أهمية كل الإجراءات المتخذة والقوانين المعمول بها في محاربة الاتجار بالمخدرات على الصعيد الخليجي.. فحياة الفرد لدى دولنا لها قيمة كبيرة، وذلك انطلاقاً من إدراكها الواضح بأنه إذا صلُح مسارُ الفرد صلُح مسارُ المجتمع بأكمله. ومن هنا تأتي ضرورة التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة هذه الآفة ومكافحة أخطارها.