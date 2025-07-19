سياسة ترامب تتغير إزاء أوكرانيا

لطالما أصر دونالد ترامب على أن الحرب في أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كان هو، وليس جو بايدن، في منصب الرئيس. لم يشرح أبداً السبب، لكن التلميح كان أن علاقته الشخصية الوثيقة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كانت ستكفي لردع عملية عسكرية مثل هذه من قبل روسيا. وخلال حملته الانتخابية لإعادة انتخابه عام 2024، تفاخر ترامب بأنه إذا فاز بولاية ثانية في البيت الأبيض، فسينهي الحربَ في غضون ساعات معدودة.

ومع ذلك، ورغم فوزه المريح في نوفمبر، وجهوده الدبلوماسية منذ تنصيبه في 20 يناير 2025، لم تسفر هذه الجهود عن التوصل إلى أي اتفاق دبلوماسي. فقد أجرى ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، والمبعوثان الخاصان ستيف ويتكوف والجنرال المتقاعد كيث كيلوج، العديدَ من الاجتماعات مع بوتين ومستشاريه، وكذلك مع قادة أوكرانيا، لكن دون جدوى حتى الآن. وكان انتقاد ترامب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي علنياً للغاية، واعتبره الكثيرون غير عادل وقاسياً. فخلال المواجهة العلنية الشهيرة في المكتب البيضاوي، يوم 8 فبراير 2025، قال ترامب لزيلينسكي إنه «لا يملك أوراقاً» للتفاوض مع روسيا. وحتى وقت قريب جداً، كان ترامب متردداً في انتقاد القيادة الروسية. وكانت المخاوف في أوكرانيا وأوروبا، وبين العديد من الأميركيين الداعمين لأوكرانيا، من أن روسيا، نظراً لتفوقها العددي في الأفراد والعتاد واستعدادها للمزيد من التضحيات، إلى جانب ترسانتها، خاصة إمدادات الطائرات المسيّرة.. قد تنتصر في نهاية المطاف في حرب استنزاف طويلة الأمد. ويُرجح أن ذلك كان سببه توقف وزارة الدفاع الأميركية عن إرسال شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا، ثم استئنافها، لتتوقف مجدداً في الوقت الذي كانت فيه الهجمات الجوية الروسية تتصاعد.

لكن في الأسابيع القليلة الماضية، ظهرت مؤشرات على أن ترامب أصبح مستعداً لكشف خدعة روسيا وتغيير موقفه من سياسة «عدم التدخل» إلى سياسة أكثر دعماً لأوكرانيا. ففي 14 يوليو، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة، عبر حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ستزود أوكرانيا بصواريخ باتريوت للدفاع الجوي، ملمّحاً إلى إمكانية تزويدها أيضاً بصواريخ بعيدة المدى قادرة على الوصول إلى موسكو. كما منح الجانبَ الروسي مهلةَ 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وإذا لم يحدث ذلك، فقد تُصبح الرسوم الجمركية والعقوبات الثانوية على الدول التي تشتري الطاقة الروسية جزءاً من السياسة الأميركية.

ويمكن الحديث في الوقت الحالي عن عدة تفسيرات لهذا التحول في موقف ترامب من الحرب الروسية الأوكرانية:

أولا، لا بد أن الرئيس الأميركي يدرك أن أي نصر عسكري روسي سيكون هزيمة لحلف «الناتو»، وسيُلام هو على «خسارة أوكرانيا». وسيُتهم بأنه باع حليفاً غربياً، وسيُطلق عليه لقب «تشامبرلين الثاني»، في إشارة إلى رئيس الوزراء البريطاني الذي استسلم لمطالب هتلر في اتفاق ميونيخ عام 1938 وساهم في تمهيد الطريق للحرب العالمية الثانية. وسيغضب «الديمقراطيون» بشدة من ترامب ومن الجناح الانعزالي في الحزب الجمهوري. أما حلفاء أميركا الغربيون، فسينظرون إلى هذه الهزيمة على أنها خطوة أولى نحو استخدام روسيا للقوة مجدداً في سبيل تحقيق حلمها بإعادة الهيمنة على أوروبا الشرقية.

ثانياً، أن روسيا واجهت نكسات استراتيجية كبيرة في الشرق الأوسط، مع سقوط بشار الأسد، وتدمير جماعتَي «حزب الله» و«حماس» على يد إسرائيل، والهجمات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، والتي كشفت عن ضعف إيران، وبالتالي ضعف روسيا أيضاً.

ثالثاً، أن علاقات ترامب مع حلف «الناتو» تحسنت خلال الفترة الأخيرة، خاصة أن معظم الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف ملتزمة الآن بإنفاق 5% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وكان أمل موسكو أن تقسّم «الناتو» وتُضعفه. لكن محاولتها فشلت، مما جعل ترامب وأوكرانيا المستفيدين الرئيسيين من الوضع الجديد.

*مدير البرامج الاستراتيجية بمركز «ناشونال انترست» - واشنطن