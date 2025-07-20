طفل يحاول التوقي من حرارة الطقس، مع عائلته، بارتياد أحد المنتزهات في العاصمة الأميركية نيويورك. فهذه المدينة التي توصف أيضاً بأنها عاصمة العالم ومركز المال والسياسة والأعمال والإعلام والتجارة والثقافة والترفيه والتعليم والصحة والمطاعم والسياحة والرياضة والبحث والتكنولوجيا والأزياء.. تعاني من ارتفاع ملحوظ في حرارة الجو ورطوبته هذه الأيام. وهو الأمر الذي يجعل كثيراً من سكانها وزوارها مترددين بين البقاء في بيوتهم توقياً للحر، وبين الخروج إلى المنتزهات والشواطئ بحثاً عن هواء منعش في أماكن مفتوحة.

وإن كان نشطاء المناخ يميلون إلى الحديث عن تغيرات كبيرة في طقس مدينة نيويورك بين الماضي والحاضر، فإن «عاصمة العالم» معتادة على الظواهر الحرارية الشديدة صيفاً، وبالتحديد في الفترة بين شهري يونيو وأغسطس من كل عام، حيث عادةً ما تتسبب درجاتُ الحرارة والرطوبة المرتفعة في إصابة المئات من سكانها بالإجهاد الحراري. وخلال كل موسم صيف يموت في المتوسط نحو 500 شخص من سكان نيويورك بسبب طقسها الصيفي الحار والرطب. (الصورة من من «أ ف ب»)

