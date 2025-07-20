قياس الكفاءات المهنية وتعزيز الأداء التربوي

يُشكّل التعليم حجر الزاوية في بناء المجتمعات المعاصرة، ويأتي المعلمون والقائمون على العملية التعليمية في صدارة المسؤولين عن إعداد الأجيال المقبلة وتمكينها بالمعارف والمهارات اللازمة للتغلب على تحديات المستقبل.

وتنسجم المبادرات المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير المنظومة التعليمية مع رؤية القيادة الرشيدة التي تُؤمن بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لمستقبل مستدام، وتعزيز القدرات الوطنية لمواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وفي ضوء هذه الرؤية، أطلقت وزارة التربية والتعليم مؤخراً مشروع «قياس الكفاءات المهنية للكوادر المدرسية» للعام الأكاديمي 2025-2026، كخطوة استراتيجية هدفها رفع كفاءة الأداء التربوي والارتقاء بالممارسات المهنية داخل المدارس، انسجاماً مع أهداف «رؤية الإمارات 2031» القائمة على ضرورة ترسيخ معايير الكفاءة والابتكار.

وفي الواقع، فإن الاهتمام بتطوير تعليم عصري كان من أولويات دولة الإمارات منذ تأسيسها عام 1971، وهنا تجدر الإشارة إلى ما قاله المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه: «إن تعليم الناس وتثقيفهم في حد ذاته ثروة كبيرة نعتز بها، فالعلم ثروة ونحن نبني المستقبل على أساس علمي»، ما يعكس الاهتمام الخاص بأهمية العلم وكونه حجر الأساس الجوهري لنهضة الإمارات. وفي امتداد لهذا النهج، الذي يجعل التعليم في صدارة الأولويات الوطنية، يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أهمية التعليم كضرورة وطنية قصوى، قائلًا سموه: «خيار دولة الإمارات الوحيد حاضرًا ومستقبلًا هو التعليم النوعي وليس الكمي، والاستثمار في التعليم وتخريج كوادر نوعية متميزة يرتكز في الأساس على إعداد معلم متميز».

وفي سياق المبادرات المتواصلة لوزارة التربية والتعليم لترسيخ التعليم العصري، جاء إطلاق مشروع «قياس الكفاءات المهنية وتعزيز الأداء التربوي» الذي يُعد أداة مهمة لتحديد الاحتياجات التدريبية وتقييم الأداء المهني للمعلمين وقادة المدارس والكوادر المساندة، دون أن تُستخدم نتائجه لأغراض رقابية، بل لخدمة التطوير المستدام للمنظومة التعليمية. ويرتكز هذا المشروع الحيوي على آليات تقييم شاملة تشمل اختبارات متعددة الخيارات وأسئلة تحليلية ومهاماً لحل المشكلات. ويستهدف 27 ألف مشارك من الكوادر المدرسية، بما في ذلك 14059 معلماً من المدارس الحكومية، و10865 من رياض الأطفال والحلقة الأولى، و911 من القيادات والوظائف الداعمة، بالإضافة إلى 2283 من التخصصات المتنوعة.

وقد تم تنفيذ المشروع حتى 16 يوليو 2025، عبر 28 مركزاً في 10 مواقع رئيسة شملت جميع إمارات الدولة، مع جلسات يومية صباحية ومسائية، وفرق إشراف ميدانية لضمان سلاسة العملية. وتنعكس أهمية هذا المشروع في تكوين قاعدة بيانات معيارية للكفاءات المهنية، مما يمكّن من تحديد الفجوات المهارية وصياغة خطط تطوير فردية ومؤسسية، على النحو الذي يرفع من جودة التعليم ويضمن تكيف الكوادر مع المتغيرات التكنولوجية والتربوية، بالانسجام مع حقيقة رئيسية مفادها أن الاستثمار الحقيقي في عملية التنمية البشرية يبدأ من المعلم، وأن جودة التعليم تنبع من توفير الكفاءات اللازمة.

والحاصل أن مشروع «قياس الكفاءات المهنية وتعزيز الأداء التربوي» يتكامل مع مبادرات أخرى لاستمرار التطوير الدائم للمنظومة التعليمية، ومنها منصة «كفاءات» التي أطلقتها الوزارة لتدريب 25000 قائد ومعلم وإداري من خلال برامج متخصصة، تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسات أكاديمية وتربوية عالمية، لضمان مواكبة أحدث الممارسات التربوية. وتشمل هذه البرامج حلولاً تطويرية تركز على تعزيز الكفاءات المهنية، من أجل تمكين الكوادر التعليمية.

لقد حرصت دولة الإمارات منذ تأسيسها على تهيئة الظروف المواتية لبناء نظام تعليمي رائد من حيث المعايير والشكل والمضمون، وتأسيس بيئة تعليمية فائقة الجودة، ومزودة بأدوات التقنية الحديثة. ولا شك أن إطلاق مشروع «قياس الكفاءات المهنية وتعزيز الأداء التربوي» يعكس التزام الإمارات الراسخ بجعل التعليم ركيزة للتقدم الوطني، ومع استمرار هذه الجهود، سيشهد النظام التعليمي قفزات نوعية تعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للمعرفة والابتكار.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.