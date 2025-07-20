المجاعة تحاصر غزة

تطالعنا في قطاع غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية خلال هذا الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، بعد انهيار النظام الغذائي والصحي بالكامل، نتيجةً لاستمرار الحرب الإسرائيلية والحصار المفروض على القطاع، حيث يواجه الفلسطينيون الموت جوعاً والموت بالنيران الإسرائيلية، حتى وهم يصطفُّون للحصول على الغذاء.

إنسانياً، لا يمكن تجاهل صور الجوع القادمة من مستشفيات غزة، وأخلاقياً لا يمكن تجاهل وجود آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية عالقة على الحدود في انتظار الدخول إلى غزة وتوزيعها على مئات آلاف العائلات الجائعة. وتكاد منظمات الإغاثة الدولية العاملة في قطاع غزة تجمع على أن القطاع دخل فعلياً مرحلةَ «المجاعة»، حتى ولو لم تعلنها رسمياً الأممُ المتحدة.والحقيقة أن المجاعة مصطلح تقني، يشير إلى مواجهة السكان في منطقة محددة سوء التغذية على نطاق واسع، وحدوث وفيات مرتبطة بالجوع جراء عدم الوصول إلى الغذاء.

وتطلِق الوكالاتُ والمنظماتُ الدولية المختصة لفظَ «مجاعة» في منطقة جغرافية محددة فقط حال توفر ثلاث شروط: أن 20% على الأقل من السكان يواجهون مستويات شديدة من الجوع، أن 30% من الأطفال في نفس المكان يعانون الهزالَ أو النحافة الشديدة بالنسبة لأطوالهم، وأخيراً تضاعف معدل الوفيات مقارنةً بالمتوسط. في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي شهد العالمُ مجاعاتٍ بسبب الجفاف في إثيوبيا ودول أخرى.

وانطلاقاً من تلك التجربة تستخدم الوكالات الإنسانية في الوقت الحالي نظاماً دقيقاً لتتبع الجوع الحاد، وهو نظام تم تطويره خلال الأزمة في الصومال عام 2004 من قبل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، سُميَّ «التصنيف المرحلي المتكامل لمراحل الأمن الغذائي»، وهو مبادرة عالمية تضم وكالات أممية وشركاء إقليميين ومنظمات إغاثة، حيث تتم مراقبة انعدام الأمن الغذائي من خلال خمس مراحل، أشدها المجاعة التي تأتي في المرتبة الخامسة، وبالتالي يتم الإعلان عن المجاعة رسمياً في المنطقة المتضررة.

لقد ذكر تقرير التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الصادر عن الأمم المتحدة في الـ 12 من مايو الماضي، أن قطاع غزة بأكمله يواجه خطر المجاعة مع تصاعد القتال مرة أخرى، واستمرار إغلاق المعابر الحدودية، وندرة الغذاء، و«سيواجه 470 ألف شخص في غزة جوعاً كارثياً (المرحلة الخامسة) خلال الفترة بين مايو وسبتمبر 2025، بزيادة قدرها 250 بالمائة على تقديرات التصنيف السابقة». وأشارت 17 وكالة أممية ومنظمة غير حكومية، شاركت في إصدار التقرير، إلى أن الغالبية العظمى من الأطفال في غزة يواجهون حرماناً غذائياً شديداً.

ومن المتوقع حدوث زيادات سريعة في سوء التغذية الحاد في محافظات شمال القطاع وغزة ورفح، إلى جانب محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية والنقص الحاد في المياه النظيفة والصرف الصحي. وأكدت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، ضرورةَ تَحرُّكِ المجتمع الدولي بشكل عاجل لإعادة تدفق المساعدات إلى غزة. وأضافت: «إذا انتظرنا حتى يتم تأكيد حدوث المجاعة، فسيكون الوقت قد فات بالفعل بالنسبة للكثير من الناس». وفي مطلع يوليو دعت مجموعة من المنظمات الدولية غير الحكومية إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل بخطة توزيع الغذاء الإسرائيلية المعتمدة على ما يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» في القطاع، والعودة إلى آليات التنسيق القائمة بقيادة الأمم المتحدة، ورفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل على دخول المساعدات الإنسانية.

إن إعلان المجاعة في قطاع غزة لا يعني إلا فشل المجتمع الدولي في التحرك قبل حدوث المجاعة، حتى لا يتضور الناس جوعاً، ولا يصاب الأطفال بالهزال، ولا يموت الناس جراء انعدام الطعام. والمجتمع الدولي، بغض النظر عن المواقف السياسية، مطالب إنسانياً بالتحرك قبل فوات الأوان.

*كاتبة إماراتية