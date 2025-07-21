زوار منتجع بورتيلو للتزلج يتناولون الطعام بمنطقة فالبارايسو الممتدة على جبال الأنديز في تشيلي غرب أميركا اللاتينية.. وجهة تجذب محبي المناطق الجبلية وهواة الأجواء الشتوية التي يعيشها الآن سكان الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية.

منطقة نائية بعيدة عن صخب التجمعات الحضرية كثيفة السكان، حيث أقرب مدينة للمنتجع تقع على بعد 61 كيلومتراً، هي «لوس أنديز»، وعلى بعد 160 كيلومتراً منه تقع سانتياغو عاصمة تشيلي. المنتجع يتضمن فندقاً على ارتفاع 2880 متراً فوق مستوى سطح البحر. خلال الفترة من شهر يونيو إلى سبتمبر تزدهر المنتجعات الشتوية في أميركا الجنوبية، بالتزامن موسم الصيف في أميركا الشمالية، لتقدم تجربة تجذب هواة التزلج، سواء من المحترفين أو المبتدئين.

في هذه الأيام، تبدو الوجهات الجبلية الرئيسية المغطاة بالثلوج في أميركا اللاتينية أرضَ العجائب، خاصة بمنتجع بعيد لا يفتح أبوابه إلا في فصل الشتاء. بالنسبة للكثيرين، ينبغي أن يتضمن منتجع التزلج قمماً شاهقة مغطاة بالثلج الرقيق، وخطوط مصاعد «تليفريك» عالية التقنية، وفنادق فاخرة مع منتجعات صحية رائعة ومتاجر مليئة بأحدث صيحات الطقس البارد، لكن في منتجع بورتيلو ليس هناك الكثير لتفعله سوى التزلج - وهذا هو بالضبط بيت القصيد لمحبي السياحة الشتوية.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)