الأمل.. يوم أممي وريادة إماراتية

عبر مبادرة ملهمة تبعث على التفاؤل بغد أفضل، أقرت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم الأمل في 12 يوليو من كل عام، وبالفعل تم إحياء الإطلالة الأولى لهذه المناسبة قبل 10 أيام. وليست هذه المرة الأولى التي تتبنى فيها الأمم المتحدة خطوة تتسق مع رؤى الإمارات ومقترحاتها لنشر قيم إنسانية نبيلة، فقد سبقتها «وثيقة الأخوة الإنسانية»، التي اعتُمدت عالمياً، وتُحيى سنوياً في 4 فبراير.إن انسجام رؤية الإمارات مع ميثاق الأمم المتحدة يؤكد التقاء السياسات النبيلة مع الأهداف الإنسانية الكبرى، وهي التي تسعى لتوحيد الجهود نحو التعاون ونبذ الخلافات، باعتبار الأمل قوة تجمع الشعوب.

ويوم الأمل سيغدو مناسبة عالمية تحمل رمزية عميقة، لكونها تذكّر بالقيم الإنسانية المشتركة التي تتجاوز الحدود والثقافات، خصوصاً في مواجهة التحديات العالمية.

وقد شهد العالم احتفالات متنوعة بهذه المناسبة، كحملات زراعة دوار الشمس، وورش لتعليم المهارات، ومبادرات فنية وثقافية لنشر الرسائل الإيجابية وتعزيز التضامن.

وعن هذه المناسبة الأممية الجديدة ، يقول أنطونيو غوتيريس أمين عام الأمم المتحدة: «إنه في عالمٍ يرزح تحت وطأة اضطرابٍ متنامٍ، وانقساماتٍ اجتماعيةٍ آخذةٍ في الاتساع، وتحدياتٍ اقتصاديةٍ وبيئيةٍ لا تفتأ تلقي بثقلها، تظل البشرية توّاقة إلى قِيَمٍ تجمعها ولا تفرّقها. وبين هذه القيم، يبرز الأمل قوةً بالغة الأثر، نابضةً في وجدان الجميع على اختلاف مشاربهم. وفي هذا السياق، أقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 12 يوليو يوماً دولياً للأمل، يُحتفى فيه بهذه القيمة بوصفها بوصلةً توجّه الأفراد والمجتمعات والدول نحو مستقبلٍ أكثر إشراقاً».

الإمارات نجحت في تقديم نموذج تنموي قادر على بث الأمل في المنطقة، من خلال نجاحات غير مسبوقة في مؤشرات التنمية البشرية، وعبر مبادرات رائدة في الاستدامة والفضاء والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والعمل الإنساني.

وأرست الإمارات صناعة الأمل عبر مبادرة إنسانية هي الأكبر في العالم العربي بهدف حسب مبادرة «صناع الأمل» إلى « تكريم أصحاب العطاء، الذين يسعون من خلال مشاريعهم ومبادراتهم وبرامجهم وحملاتهم التطوعية، الفردية أو المؤسسية، إلى التصدي لأهم التحديات التي تواجه مجتمعاتهم، في مختلف المجالات، وإيجاد حلول لها، والعمل الحثيث من أجل الارتقاء بواقع أوطانهم، وإغاثة المنكوبين، ومساعدة المحتاجين، ورفع المعاناة عن الفئات الهشَّة في المجتمع، وتقديم الدعم للفئات المحرومة، وتحقيق فريق إيجابي في حياة الناس من حولهم، من خلال تسخير جهودهم وطاقاتهم وإمكاناتهم بالاعتماد على مواردهم الشخصية، أو من خلال تلقّي دعم محدود، دون السعي إلى تحقيق أي مكسب أو منفعة أو ربح مادي».

الاحتفاء الأممي بيوم الأمل يأتي في توقيت بالغ الأهمية، وسط أزمات اقتصادية وصراعات سياسية وكوارث متتالية، لتعيد التأكيد على أن الأمل ليس شعوراً عابراً بل إستراتيجية حياة، ومصدر قوة لمواجهة التحديات وصناعة المستقبل.إن الإمارات، برؤيتها الإنسانية، تعتبر الأمل ضرورة حضارية واستراتيجية. فبينما يغذي اليأس الإرهاب والانغلاق، فإن نشر الأمل يدفع المجتمعات نحو الإبداع والابتكار والتنمية المستدامة. كما أن تخصيص يوم عالمي للأمل هو تأكيد على أن هذه القيمة قوة تغيير تُبنى عليها السياسات، وتُستنهض بها الأمم نحو مستقبل أكثر إشراقاً وسلاماً.

ونجحت الإمارات في بث الأمل بمحيطها العربي والإقليمي من خلال إنجازات ملهمة ومبادرات تعزز البعد الإنساني من خلال المساعدات التنموية للدول النامية والمتضررة من الأزمات والكوارث، إضافة إلى خطوات سياسية رائدة لنشر السلام، وتعزيز الاستقرار بالمنطقة والعالم. الدولة باتت نافذة أمل حقيقية للحل السياسي في أزمات معقدة. ولعل أبرز ما في هذه المبادرة هو تسليط الضوء على الأمل كقيمة ضرورية لا كرفاهية.

وأقتبس هنا ما قاله أمين عام الأمم المتحدة بأن «الأمل، حتى في أحلك الأوقات، يظل قوة قادرة على التحوّل والتغيير. فهو يجسّر الفجوات، ويحرّك عجلة التقدّم، ويبعث النفس الإنسانية من سباتها. ويوم الأمل الدولي دعوة لنا جميعاً إلى أن نتوقّف برهة، نتأمّل، ونجدد التزامنا بمستقبلٍ لا يقوم على اليأس والانقسام، بل على إنسانيتنا المشتركة والإيمان الراسخ بغدٍ أفضل».