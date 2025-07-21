بيان 17يوليو ومستقبل التطورات في سوريا

تمر سوريا حالياً بسلسلة من التطورات الخطيرة المعقدة، ومبعث الخطورة والتعقيد لا يكمن فقط في العنف الذي انطوت عليه، وأدى إلى مقتل وإصابة المئات من المتورطين في الأحداث والأبرياء، وإنما يمتد إلى تشابك أسبابها وشمولها المستويات المحلية السورية والإقليمية والدولية كافة، بحيث أن التوصل لحلول مستقرة تحقق السلم المجتمعي في سوريا لا يبدو مهمة سهلة، لأنه يتطلب اتخاذ خطوات حقيقية تستند إلى مواقف سليمة من السلطات السورية، والتزاماً بهذه الخطوات من كافة الفصائل الداعمة لها، وهنا تكمن المفارقة بين الخطاب الوطني التصالحي على مستوى القيادة والتصرفات المناقضة له على مستوى بعض الفصائل، كما تشهد بذلك شرائط عديدة مصورة وشهادات ميدانية موثوقة.

وما يزيد الأمر تعقيداً أن بعض مكونات المجتمع السوري تتبنى بدورها مواقف تزيد من تفاقم التوتر، ووصلت إلى حد الاستقواء بالخارج الذي لا ينتظر أصلاً دعوة من أحد كي يتدخل لتحقيق أهدافه، وفي غيبة المعلومات الدقيقة عن كيفية تفجر الأحداث وتطورها، يبدو التدخل من أي أطراف سورية أو خارجية -تريد التوصل للتهدئة والاستقرار- أمراً صعباً.

وباختصار فإن المخاض العسير الذي تمر به سوريا في عملية بناء الدولة الجديدة يبدو مسؤولاً عن التعقيد الهائل للأوضاع الحالية.

وعلى الصعيد الإقليمي تبرز بصفة خاصة السياسة الإسرائيلية التي تمارس التدخل صراحة في الأزمة لصالح المكون السوري الدرزي كما تدعي، وتشجعها على هذا دعاوي الاستقواء بالخارج التي أطلقتها زعامة درزية سورية بارزة، وقد وصل هذا التدخل إلى حد مهاجمة الجيش السوري، وقصف مقر هيئة أركانه وجانب من القصر الجمهوري، بالإضافة للممارسات الإسرائيلية السابقة المعروفة تجاه الوضع الجديد في سوريا، والمبنية على أن هذا الوضع مهما أعرب عن نواياه السلمية تجاه الجميع بمن فيهم إسرائيل يمثل خطراً محتملاً عليها بمجرد استقراره ورسوخه، أما السياسة الأميركية فتبدو حائرة متبنية لمواقف متناقضة، وغير قادرة على وضع رؤاها موضع التنفيذ، وأوضح الأمثلة هنا رد إسرائيل على المناشدة الأميركية لها بعدم مهاجمة القوات السورية بقصف مقر هيئة أركانها وجانباً من قصر الشعب في دمشق.

في هذا السياق أصدر وزراء خارجية كل من الإمارات والأردن والبحرين وتركيا والسعودية والعراق وعُمان وقطر والكويت ولبنان ومصر بعد محادثات مكثفة بياناً مشتركاً أكد على دعم أمن سوريا ووحدتها واستقرارها ورفض كل التدخلات الخارجية في شؤونها، والترحيب باتفاق إنهاء الأزمة، والتأكيد على ضرورة تنفيذه، وكذلك بالتزام الرئيس السوري بمحاسبة كل المسؤولين عن التجاوزات، ودعم جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون في جميع الأراضي السورية، ونبذ العنف والطائفية ومحاولات بث الفتنة والتحريض والكراهية، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، ودعوة المجتمع الدولي إلى دعم حكومتها، ودعوة مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لضمان انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية، ووقف أعمالها العدائية تجاه سوريا، وتطبيق قراراته المتعلقة بها، والعودة لاتفاقية فض الاشتباك1974.

وبإمعان النظر في محتوى البيان، ندرك أنه ينطوي على خارطة طريق لمعالجة شاملة للأسباب المعقدة للأزمات السورية المتكررة التي تمت الإشارة إليها، ولذلك تتحمل هذه الدول الوازنة مسؤولية متابعة تنفيذ هذه الخارطة من أجل سوريا آمنة ومستقرة تعود لدورها التاريخي في صون أمتها العربية وحمايتها.

*أستاذ العلوم السياسية- جامعة القاهرة