لغز الدعم الإسرائيلي للدروز

مقابل رفض الحكومة السورية شروط الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية المحتلة، كان لابد من ورقة ضغط مؤثرة للمساومة باستخدام القوة، وفرض واقع في الميدان ليكون الجنوب مقابل عدم المطالبة بالجولان، وإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح بين الجولان المحتل والسويداء، بما يسمح لإسرائيل بالتحرك بحرية، وتأسيس كيان انفصالي يخدم مصالحها في المدى البعيد.

التدخل الإسرائيلي في جنوب سوريا، يحمل أبعاداً استراتيجية لا تتعلق بحماية الأقليات والضغط من الأقلية الدرزية الإسرائيلية على حكومتها، ليصل إلى أهداف تتعلق بالهيمنة على الموارد، وفتح الطريق نحو التطبيع. ولتحقيق هذه الغايات، تسعى إسرائيل إلى تفتيت سوريا، وتفكيك وحدتها الجغرافية والديموغرافية، وإخضاعها لمنظومة الردع دون الدخول في مواجهة شاملة.

فالأمن القومي الإسرائيلي لا يتحقق إلا بتفكيك الجبهات المجاورة إلى وحدات سياسية قومية وطائفية غير مركزية. والتدخل الإسرائيلي في سوريا يتماشى مع هذا الإطار، عبر دعم مجموعات محلية مسلحة، وبناء شراكات استخبارية في الجنوب السوري لاعتراض التمدد الإيراني، والحد من فرص تركيا من التمدد هناك وبناء قواعد عسكرية تحد من حرية الطيران العسكري الإسرائيلي، وتهديد العمق الإسرائيلي، أو إعادة بناء سيناريو «حزب الله» في تلك المنطقة، وخاصة أن الجنوب السوري يحتل مكانة ضمن «حدود إسرائيل الكبرى» وفق التفسير التوراتي، ولذلك دعا حزب «الصهيونية الدينية» في عام 2023 لفرض «حزام أمني دائم» على طول الحدود السورية بحجة «تحقيق نبوة التوسع المقدس».

وتشير معظم الدراسات الصادرة عن معاهد مثل «مركز بيغن-السادات للدراسات الاستراتيجية» و«معهد واشنطن»، إلى أن إسرائيل لا ترى في جنوب سوريا مجرد خطر أمني محاذٍ للجولان المحتل، بل فرصة نادرة لإعادة رسم خرائط النفوذ والموارد. فالدوافع الإسرائيلية مركبة: ضمان تفوق عسكري دائم، تأمين المياه والزراعة، وفتح نوافذ استراتيجية على الشرق لتطويق الطموح الروسي والصيني، وللضغط على الدول العربية من أجل تسريع قطار التطبيع، وتتقاطع الأهداف الإسرائيلية مع مصالح واشنطن في منع تمدد «مشروع الحزام والطريق» «والممر الاقتصادي الإيراني–العراقي–السوري–اللبناني».

وجنوب سوريا يشكل عقدة مفصلية لأي مشروع ربط بري بين الصين أو إيران بسواحل البحر المتوسط، ولذلك تتغاضى واشنطن عن الغارات الإسرائيلية بذريعة ضرب قواعد إيرانية، بينما هي في الواقع تصب في هدف أوسع: تعطيل إعادة إعمار سوريا، ومنع تشكل اقتصاد متكامل خارج الهيمنة الغربية، وبدورها ترى موسكو في الجنوب نقطة نفوذ ضرورية لتأمين توازن مع منافسيها، وعليه تلعب دور المحايد، مقابل ضمانات في مناطق أخرى. وبالرغم مما تحققه إسرائيل من تقدم في التقنيات الزراعية وتحلية المياه، فإن واقعها الجغرافي والمائي يشير إلى هشاشة بنيوية. ووفق تقرير OECD لعام 2024، تعد إسرائيل من الدول الفقيرة مائياً، حيث تعتمد أكثر من 60% من احتياجها على مياه التحلية وإعادة تدوير المياه، وهي تقنيات عرضة للتعطل في حال الحرب أو الهجمات السيبرانية او التلوث البيئي.

أما من حيث الأمن الغذائي، فإن تقرير «منظمة الفاو» لعام 2023 وضع إسرائيل ضمن الدول التي تعتمد بنسبة 88% على الاستيراد لتأمين الغذاء، خاصة الحبوب والزيوت والسكر، وبالمقابل الزراعة في الجنوب، مع وجود النزاعات المسلحة، ما زالت تنتج 40% من إجمالي إنتاج القمح السوري، و70% من المحاصيل الاستراتيجية الأخرى، وهذا ما يجعل المنطقة هدفاً استراتيجياً لأي قوة تسعى للسيطرة على الأمن الغذائي في سوريا أو تقويضه.

أما في قطاع الطاقة، فصحيح أن اكتشافات الغاز في حقول مثل «ليفياثان» و«تمار» منحت إسرائيل دوراً جديداً كمصدر للطاقة، لكن ضعف بنيتها الجيولوجية الداخلية يجعلها عاجزة عن توفير معادن استراتيجية مثل الليثيوم، والكوبالت، واليورانيوم، والنحاس النقي، وهو ما يغذي أطماعها بالجنوب السوري الغني بالمخزونات الجوفية غير المستغلة وتلك الثروات الصامتة ستعزز حتماً دعم الدعوات الانفصالية، حيث إن الجنوب السوري، وخاصة منطقة اللجاة، وبادية السويداء تحتوي على مؤشرات جيولوجية لوجود خامات معادن استراتيجية نادرة، وفق تقارير «معهد الجيولوجيا التطبيقية في موسكو»، وذلك مثل الزيركون والتيتانيوم واللانثانيد، والتي تمثل جوهر الثورة الصناعية الرابعة. كذلك، أظهرت تقارير ميدانية فرنسية منذ 2008 وجود مخزون مائي جوفي عميق في تلك المناطق يمكن أن يصبح بديلاً استراتيجياً عن نهر الأردن المتناقص.

*كاتب وباحث إماراتي في شؤون التعايش السلمي وحوار الثقافات.