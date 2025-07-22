الهند والجنوب العالمي.. شراكات متكافئة

أكدت زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هذا الشهر إلى دول في أفريقيا وأميركا اللاتينية سعي الهند إلى تعميق روابطها مع دول الجنوب العالمي. وشملت الجولة خمس دول هي غانا وترينيداد وتوباجو والأرجنتين والبرازيل وناميبيا، بهدف تحقيق توازن بين علاقاتها مع الغرب والجنوب العالمي. كما أبرزت الزيارة سعي الهند إلى التواصل مع دول الجنوب العالمي، في الوقت نفسه الذي تواصل فيه انتهاج سياسة «الاستقلال الاستراتيجي» - أي عدم الانضمام إلى أي معسكر عالمي، والحفاظ على علاقات طيبة مع الجميع.

في نامبيا، وصف رئيس الوزراء الهندي البلد بأنه «شريك قيّم وجدير بالثقة» لنيودلهي، مؤكداً أن الصداقة بين البلدين «صمدت أمام اختبارات الزمن». كما ألقى مودي كلمة في الجلسة المشتركة لبرلمان نامبيا، مذكّراً بالدعم التاريخي الذي قدّمه مناضلو الاستقلال الهنود لكفاح نامبيا من أجل الحرية حتى قبل استقلال الهند. وكانت الهند من أوائل الدول التي أثارت قضية استقلال ناميبيا في الأمم المتحدة عام 1946. وتناول مودي قضية كثيراً ما تبرزها الهند، فقال إنّ على أفريقيا ألا تكون مجرد مصدر للمواد الخام والمعادن، بل ينبغي أن تكون رائدة في خلق القيمة وتحقيق النمو المستدام.

وشدّد على أنّ الهند لا تريد فقط المواد الخام من ناميبيا، بل تسعى إلى المساهمة في بنائها والتعاون معها. وقد وقعت الهند ونامبيا أربع اتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات عدة، من بينها الطاقة والرعاية الصحية، كما وقّعت ناميبيا اتفاق ترخيص لاعتماد تقنية «واجهة المدفوعات الموحّدة» (UPI) الهندية.

وكانت المحطة الثانية لرحلته غانا، حيث وقع الجانبان أربع مذكرات تفاهم في مجالات الثقافة والصحة وتوحيد المقاييس والحوار المؤسسي. والأهم من ذلك المباحثات بين مودي والرئيس «جون ماهاما» حول تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدوائية، مع التركيز على رفع القدرة الإنتاجية للقاحات في غانا. وترغب أكرا في أن يؤسّس رواد الأعمال الهنود وحدات تصنيع للأدوية واللقاحات، وهو مجال تمتلك فيه الهند خبرات متقدمة. وهذه أول زيارة لرئيس وزراء هندي إلى غانا منذ ثلاثين عاماً، ما يؤكد حرص نيودلهي على تعميق روابطها مع أفريقيا وعلى إقامة شراكات متكافئة معها مع تقديم خبراتها في مجالي الدواء والرقمنة.

وقد أبرزت زيارات مودي للدول الخمس انخراط الهند الفعلي مع دول الجنوب العالمي - وهو مصطلح يشير إلى مجموعة من البلدان الواقعة أساساً في أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية. وخلال جولته، زار مودي أيضاً الأرجنتين والبرازيل ضمن مساعيه لتعزيز التواصل مع أميركا اللاتينية. وكانت زيارة الأرجنتين أول زيارة لرئيس وزراء هندي منذ 57 عاماً.

وفي ظل حالة عدم اليقين التي خلّفها تبادل الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة، طلب مودي دعم الأرجنتين لتوسيع اتفاق التجارة التفضيلية مع تكتل «ميركوسور» ليشمل الهند. و«ميركوسور» هي كتلة تجارية في أميركا الجنوبية تضم الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروغواي وبوليفيا.

وتسعى الهند إلى عقد اتفاقات تجارة حرّة مع عدد من الدول لتنويع سلاسل التوريد وخلق بدائل في ظل الاضطرابات التجارية. كما بحث مودي مع الرئيس الأرجنتيني «خافيير ميلي» إمكانية تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والمعادن الاستراتيجية، مؤكداً أن الأرجنتين يمكن أن تكون شريكاً موثوقاً لتلبية احتياجات الهند المتنامية من الطاقة والصناعة. تسعى الهند إلى تأمين المعادن الحرجة من الأرجنتين وتشيلي وأستراليا إلى جانب بعض الدول الأفريقية، وقد توفر كازاخستان، الواقعة في آسيا الوسطى، هذه المعادن الأساسية والضرورية للهند.

وتبحث الهند أيضاً عن مصادر بديلة للمعادن الأساسية بالتوازي مع إطلاق «مهمة المعادن الأساسية» لتعزيز الاستهلاك المحلي. وتشمل مجالات التعاون بين الهند والأرجنتين حالياً التجارة والدفاع والعلوم والتقنية والتعاون الفضائي. كما استغل مودي وجوده في البرازيل لحضور قمة «بريكس» لمواصلة الانفتاح الهندي على أميركا اللاتينية. واتفقت الهند والبرازيل خلال زيارته على وضع خريطة طريق استراتيجية لتعزيز العلاقات الثنائية بشكل أكبر خلال العقد المقبل حول خمس ركائز أساسية.

وشملت هذه الركائز الخمس الدفاع والأمن، والأمن الغذائي والتغذوي، والتحول في مجال الطاقة وتغير المناخ، والتحول الرقمي والتقنيات الناشئة والشراكات الصناعية في المجالات الاستراتيجية.. ووصف مودي الرئيس لولا دا سيلفا بأنه «المهندس الرئيسي للشراكة الاستراتيجية بين الهند والبرازيل»، مشيراً إلى أنّ البلدين عملا دائماً بانسجام في القضايا العالمية، ومؤكداً أن شراكتهما ذات أهمية خاصة للجنوب العالمي.

وتتطلع الهند إلى رفع حجم التجارة مع البرازيل ليصل إلى 20 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. لقد أبرزت جولة رئيس الوزراء الهندي في أميركا اللاتينية وأفريقيا، في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي الراهن، التزام الهند المتزايد تجاه الجنوب العالمي، وأوضحت أن نيودلهي لا تعتزم الاكتفاء بالانخراط، بل ستبحث أيضاً عن سبل لتعزيز التعاون مع القارتين.

*رئيس مركز الدراسات الإسلامية - نيودلهي