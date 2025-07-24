الحرب السيبرانية.. ووسيلة الدفاع الأميركية

لم تعد الحرب السيبرانية تهديداً مستقبلياً، بل أصبحت جبهة المواجهة اليوم، سواء كانت بأيدي إيران أو روسيا أو بشكل أكثر إثارة للقلق، الصين، فإن الصراع السيبراني بات امتداداً للحرب بوسائل أخرى: البرمجيات الخبيثة، وهجمات التصيد الاحتيالي، والهجوم دون انتظار (أو هجوم اليووم صفر، وهو استغلال نقاط الضعف في برمجيات وثغراتها الأمنية، خاصة غير المعروفة منها للعامة أو حتى مطوريها في شن هجمات وغيرها).

وكما أظهرت عملية الاختراق العالمية الأخيرة لخوادم مايكروسوفت، فإن الجدران النارية أصبحت في هذا العصر توازي في أهميتها القوة النارية. لكي تتمكن الولايات المتحدة من المنافسة والانتصار في هذا الميدان الجديد، يجب أن تتخذ خطوة جريئة وتؤسس مؤسسة وطنية لتدريب ونشر الجيل القادم من المدافعين الرقميين. نقترح أن يُطلق عليها اسم الأكاديمية الأميركية للتكنولوجيا المتقدمة. تخيّلوا حرماً جامعياً متطوراً على طول قناة بشمال ولاية نيويورك، وهي منطقة كانت ذات يوم العمود الفقري الصناعي للبلاد، ويمكن أن تصبح الآن مهد الدفاع الرقمي الأميركي. في أحد المختبرات، يتعمق طلاب الأكاديمية في التشفير الكمومي الآمن، وفي مبنى آخر يعملون على أنظمة الذكاء الاصطناعي المصممة لرصد التهديدات البيولوجية.

ستفتح هذه الأكاديمية آفاقاً واسعة للشباب الأميركي من جميع الخلفيات، خاصة من المجتمعات الريفية والطبقة العاملة التي غالباً ما تُهمل في اقتصاد الابتكار الحالي. من خلال إنشاء مسار مباشر من المدرسة الثانوية إلى الخدمة الوطنية، ستعيد الأكاديمية إحياء روح الانتماء، والحراك الاجتماعي، والفخر الوطني في العصر الرقمي. وفي مقابل التعليم المجاني، سيلتزم الخريجون بخدمة وطنهم لمدة خمس سنوات في مناصب تكنولوجية حيوية في الحكومة. سيلتحق هؤلاء الخريجون بمؤسسات مثل وكالة مشاريع البحوث الدفاعية المتقدمة (DARPA)، أو وزارة الطاقة، أو وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية، للمساعدة في بناء بنية تحتية رقمية قوية، وتسريع الابتكارات في الحوسبة الكمومية والذكاء الاصطناعي، والمساهمة في تشكيل عصر جديد من «فن الحكم التكنولوجي».

حالياً، يسعى عدد قليل نسبياً من خريجي تخصصات STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات) للعمل في وظائف حكومية، رغم أن هناك طلباً كبيراً على مهاراتهم. ففي عام 2024، كان البنتاجون يعاني نقصاً قدره 30 ألف عامل في مجال الأمن السيبراني. وبدلاً من تلبية نداء الواجب في سباق الذكاء الاصطناعي والسيبراني، ينشغل العديد من أفضل العقول التقنية الشابة في تحسين خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي. ولا يعود ذلك إلى نقص في المواهب أو الوطنية، بل إلى غياب مسارات واضحة، وفرص تعليمية مستدامة مالياً، وحوافز مجدية.

وعلى النقيض من ذلك، تُخرج الصين عدداً من المهندسين يفوق ما تخرجه الولايات المتحدة بستة أضعاف، وتوجّههم بشكل منهجي نحو قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية وتقنية الجيل السادس (6G) – وهي مجالات أساسية لنموها الاقتصادي والعسكري المستقبلي. فهذه المنافسة لا تتعلق فقط بالتكنولوجيا، بل بحماية أسلوب الحياة الأميركي، إذ ينشئ خصومنا أنظمة رقمية قائمة على الرقابة والقمع والسيطرة، وعلينا أن نضمن أن مستقبلنا الرقمي يعكس القيم الأميركية: الحرية، والابتكار، وسيادة القانون. إن فكرة إنشاء أكاديمية وطنية للتكنولوجيا ليست جديدة.

فقد دعا إليها المدير التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، أثناء عمله في اللجنة الوطنية للأمن القومي حول الذكاء الاصطناعي، والتي انطلقت من مشروع قانون كتبه أحدنا – ستيفانيك – وعملت بين عامي 2018 و2021. وقد أثارت الفكرة اهتمام الكونجرس، وأصبحت الآن فرصة جادة لاتخاذ إجراء تشريعي وقيادي. في عهد الرئيس دونالد ترامب، بدأت أميركا بالفعل إعادة بناء بنيتها التحتية في مجال الذكاء الاصطناعي. ويمكن لترامب أن يتخذ الآن الخطوة الجريئة التالية.

بإمكانه إنشاء أكاديمية USATA عبر أمر تنفيذي، يوجِّه فيه وزارة الدفاع والوكالات المدنية المعنية إلى تحديد مسارات الخدمة، وتقدير الاحتياجات المستقبلية من الكوادر، والتنسيق مع القطاع الخاص. وعلى المدى الطويل، يمكن للكونجرس تقنين الأكاديمية عبر تشريع ثنائي الحزب وشراكات بين القطاعين العام والخاص، مانحاً إياها صلاحية تكليف الخريجين بالعمل الحكومي، ودمجها بالكامل ضمن منظومة مواهب الأمن القومي. كما يمكن إطلاق الأكاديمية من خلال دعم القطاع الخاص، عبر التمويل الخيري أو الشراكات مع الشركات أو رؤوس الأموال التي تتبنى نماذج عائد استثماري طويل الأمد. فالشركات التي تعتمد على شبكات آمنة، وشرائح إلكترونية متطورة، واستقرار عالمي، لديها مصلحة مباشرة في الاستثمار في الجيل القادم من الكفاءات.

منذ بداية ولاية ترامب الثانية، ضخّت شركات التكنولوجيا والمستثمرون رؤوس أموال كبيرة في مشاريع البنية التحتية المحلية، بهدف الحفاظ على ريادة الولايات المتحدة في الذكاء الاصطناعي في مواجهة الصين.

وأحدث مثال على ذلك جاء الأسبوع الماضي في ولاية بنسلفانيا، حيث توحد ائتلاف من الحزبين، بقيادة السيناتور الجمهوري «ديف ماكورميك»، والحاكم الديمقراطي «جوش شابيرو»، والرئيس التنفيذي لمجموعة بلاكستون «جون جراي»، لتسريع تطوير بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي على مستوى الولاية. لكن البنية التحتية ليست سوى جزء من المعادلة. فمن دون خبراء مدربين، ملتزمين بمهمة وطنية، فإن حتى أكثر الأنظمة تطوراً تظل معرضة للخطر. ومع استعداد ترامب لإلقاء خطاب كبير هذا الأسبوع حول الذكاء الاصطناعي، فإن الفرصة مواتية لتوسيع الاستثمار ليشمل رأس المال البشري.من خلال إنشاء أكاديمية USATA، سينضم ترامب إلى تقليد أميركي عريق من القيادة الجريئة.

فقد أسس «توماس جيفرسون» الأكاديمية العسكرية في ويست بوينت، وأطلق «جيمس بولك» الأكاديمية البحرية في أنابوليس، واستحدث «دوايت أيزنهاور» أكاديمية القوات الجوية حين أدرك أهمية القوة الجوية الاستراتيجية.اليوم، بدأت مجالات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية بإعادة تشكيل الدبلوماسية والردع وتوازن القوى – ولا تظهر أي علامات على التباطؤ. فلنؤسس USATA، ولنمنح الجيل القادم من الأميركيين التدريب والمعدات والإلهام اللازمين لحماية مستقبلنا الرقمي.

إيليز ستيفانيك*

*نائبة جمهورية تمثل الدائرة 21 في ولاية نيويورك، وتعمل في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات بمجلس النواب.

ستيفن برينس**

** الرئيس التنفيذي لشركة TFG Asset Management.

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»