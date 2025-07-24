دولة الإمارات وجهة جاذبة للمال والأعمال

أكد تقرير حديث صادر عن شركة «هينلي آند بارتنرز» للاستشارات في يونيو 2025، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة رئيسية للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، حيث يُتوقَّع أن تستقطب نحو 9800 مليونير خلال العام 2025، بثروة إجمالية قابلة للاستثمار تُقدَّر بنحو 63 مليار دولار، مقارنة بـ7200 مليونير في عام 2024، أي بزيادة قدرها 36.1%. ويعكس هذا النمو الملحوظ مدى جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارات، والتي تستند إلى استقرار اقتصادي وسياسات حكومية داعمة للنمو المستدام، فضلاً عن علاقات تجارية واقتصادية متنوعة ومتوازنة وجهود مستمرة لتعزيز الشفافية والحوكمة. وتؤكد هذه المؤشرات أن الإمارات لا تزال منصة رائدة لتعزيز الفرص الاستثمارية والتعاون المالي العالمي، مما يدعم موقعها الإقليمي والعالمي كمركز للمال والأعمال.

وفي السياق نفسه، فإن هذه المؤشرات تعكس فاعلية جهود الإمارات لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته للاستثمار بالقطاعات الحيوية وقطاعات الاقتصاد الجديد، حيث تكثّف جهودها للترويج لفرصها الاستثمارية، إذ أطلقت منصتها الاستثمارية «إنفستوبيا»، في يونيو 2025، الدورة الأولى لنسختها الجديدة من حواراتها العالمية، وهي «إنفستوبيا- المتوسط»، بالإضافة إلى مضي الحكومة في برنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» الذي أطلقته في عام 2023، وجهودها للتوسُّع في برنامجها للشراكات الاقتصادية الشاملة، مع وضع أطر قانونية تنظيمية توازن بين اعتبارات حماية حقوق المستهلك وتحفيز الاستثمار، وحماية حقوق العاملين وأرباب العمل، فضلاً عن الاهتمام بتحسين جودة الحياة، ما يسهم بتعزيز جاذبية الدولة للمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب.

والجدير بالذكر أن دولة الإمارات حلَّت في المرتبة العاشرة عالمياً في عام 2024 كأكبر وجهة لتدفقات للاستثمار الأجنبي المباشر، وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة لها نحو 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار)، وبنمو بنحو 48% عن عام 2023، فضلًا عن استحواذ الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة.

والحاصل أن هذا الواقع يعكس تميّز المقومات الاستثمارية لدولة الإمارات، وهو ما يؤكده حلولها في المركز الأول عالمياً في «تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال» لعام 2024-2025، بين 56 دولة يشملها التقرير، للعام الرابع على التوالي، فضلاً عن مجيئها بالمركز السابع عالمياً والأول عربياً في «التقرير العالمي للتنافسية» لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، مقارنة بترتيبها بالمركز الـ10 في عام 2023.

وفي الواقع، فإنه وفي ظل جهود الإمارات للتنويع الاقتصادي، تتزايد جاذبية قطاعها المالي للاستثمار الأجنبي، حيث تتجه شركات تدير أصولاً تتجاوز 700 مليار دولار للتوسُّع بأنشطتها في السوق الإماراتية، بهدف الاستفادة من جاذبية بيئة الأعمال واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية.

ويشمل هذا التوجُّه شركات مثل «إي كيو تي» السويدية، و«يورازيو» الفرنسية، و«بولين ستريت كابيتال» البريطانية، بالإضافة إلى قائمة من الكيانات الاستثمارية، التي عزّزت وجودها مؤخراً في الدولة، مثل «بارون كابيتال مانجمنت»، المتخصّصة في أسهم النمو، و«سيلفر بوينت كابيتال»، المتخصّصة في الاستثمارات الائتمانية، وكذلك حصلت مجموعة «بلاك روك» الأميركية المتخصّصة بإدارة الأصول، والتي تدير حالياً أصولاً بنحو 12.5 تريليون دولار، مؤخراً على رخصة تجارية للعمل بأبوظبي.

ومما لا شك فيه أن فاعلية السياسات الحكومية الداعمة لبيئة الأعمال والاستثمار، هي ثمرة توجيهات القيادة الرشيدة، التي تتبنّى رؤية اقتصادية واضحة المعالم، تستند إلى «وثيقة المبادئ الاقتصادية لدولة الإمارات».

وتنسجم هذه السياسات مع المبادئ العشرة التي تشكّل حجر الأساس لهذه الوثيقة، وفي مقدّمتها: الانفتاح على العالم دون قيود، وبناء اقتصاد متوازن ومستدام، وصون الموارد الطبيعية بما يضمن استدامتها للأجيال القادمة، إلى جانب التطوير المستمر للتشريعات الاقتصادية بما يواكب المتغيرات العالمية. ويأتي اعتماد «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار» في مارس 2025 ليُترجم هذه الرؤية إلى خطوات تنفيذية واضحة، تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من 112 مليار درهم في عام 2023 إلى 240 مليار درهم بحلول عام 2031، بما يعزّز من تنافسية الدولة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام نحو آفاق أكثر ازدهاراً وشمولاً.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.