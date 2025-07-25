«الإشكال» وعظمة الفلسفة

عندما قرأت عبارة لأحمد بن إدريس القرافي في مديح الإشكال حين اعتبر معرفة الإشكال علماً في حدّ ذاته، استغربت في بادئ الرأي، كيف لفقيه مالكي أن يخلع على الإشكال بُردة شرف، خاصة أن من طبيعة الإشكال أنه يحول الأجوبة إلى أسئلة، ولا يفتأ يثير الافتراضات والاحتمالات والشكوك أيضاً، فأي طريق يريد منّا القارافي أن نسلكه، وهو يرفع من شأن الإشكال في المنهج الفقهي؟

كلما تحدثت عن الإشكال تقفز إلى ذهني دوماً مقالة الباء لأرسطو التي قعّدت للمنهج الإشكالي بعد أن كان هذا المنهج حيّاً يمشي في الأسواق في شخص سقراط، فمقالته الباء من «كتاب ما بعد الطبيعة»، وكما أُخرجت بقلم ابن رشد، هي مقالة المفارقات، وفيها تشبيه تعليمي عجيب يقرب الإشكال إلى الأذهان، تشبيه يجعل الإشكال كُبَّة صوف اختلفت خيوطها، وتشابكت وتعقدت، ولا يمكن إعادة ترتيبها إلا بعد الإمساك بمكْمَن عُقدتها.

إن كل تفكير فلسفي يغيب فيه طرح الإشكال، عن العالم، وعن الآخر وعن الذّات، بالمعنى المتعارف عليه فلسفياً، هو إلى الزّيف والتّفاهة أقرب، فإن الإشكال هو الذي يضع يد الباحث على العُقدة من أجل أن يفك الخيوط المجدولة للموضوع ليعيد ترتيبها وفق نسق منهجي تقوده الفرضية القضية، والمفاهيم الخاضعة لمبضع التحليل والبناء، والحِجاج القائم على التّماسك المنطقي.

وقد انتصر نيتشه لمحاورات أفلاطون، باعتبارها تقدم نوعاً من المفارقة الفلسفية القوية القادرة على تقديم رؤية عظيمة للمفهوم الجدلي، والتي تشعل غريزة فعل التفلسف، وكأن نيتشه يريد أن يقول لنا: لا شيء يمكن أن يحبب للشباب فعل التفلسف سوى تذوّقهم للإشكال وتعليمهم فن صياغته. وقد نبه الفيلسوف الألماني كارل ياسبرس على أن أهم شيء في الفلسفة هو السّؤال، واعتبره أهم من كل جواب يمكن أن تقدمه الفلسفة، بل إن الأجوبة الفلسفية يأتيها فعل التفلسف فيحولها إلى أسئلة جديدة تحرك الفكر، وتفتح له عوالم جديدة للنظر، وها هنا عظمة الفلسفة، فبفضلها تظل جذوة الفكر متقدة، ودهشة العقل مستمرة، وليست الدهشة، باعتبارها سعياً للمعرفة الكاملة سوى رؤية الأشياء العادية المألوفة، وكأنها تُرى أول مرة، فتترى الأسئلة وتتتابع تطلب فهماً جديداً، وتحرك نظراً قشيباً، إذ الشخص الذي لا يطرح الأسئلة يمر على الحقائق مرور الكرام، ولعل ابن الهيثم كان قوياً في تشخصيه هذا الأمر في كتابه «الشكوك على بطليموس» عندما أكد أن حسن الظن بالعلماء مركوز في طباع جميع النّاس، داعياً النّاظر، إذا كان يقصد طلب الحقائق حقاً، «أن يجعل نفسه خصماً لكل ما ينظر فيه»، ويلقي بالتهمة على نفسه عند خصامه للمفكرين نائياً بنفسه عن نقيصتي «التسامح» مع الأخطاء و«التحامل» على الحقائق.

فهل كان القارافي على وعي كبير بهذه الحقائق، وهو يرفع من شأن الإشكال؟ لقد كان القارافي من الفقهاء المجتهدين، ولعل هذا النظر الإشكالي الذي كان يتمتع به هو الذي جعله يظهر على أقرانه في كتبه التي أبدع فيها، والتي صاغ فيها الفقه صياغة عقلية قائمة على القواعد والفروق والكليات والضوابط الفقهية، ولعل هذه العقلية الفلسفية الثّاوية في شخص هذا الفقيه المالكي هي التي نبهته إلى أهمية الفروق بين القواعد المتشابهة لاستيعاب قواعد الشريعة، فكان ذلك، هو الباعث له على وضع «كتاب الفروق» ليضبط تلك القواعد بحسب طاقته، لكن القارافي ما كان له أن يبلغ ضالّته لو لم يكن له هذا المنهج الجدلي الإشكالي العظيم رفيقه ودليله العلمي في هذه المغامرة الفقهية الناجحة.

*مدير مركز الدراسات الفلسفية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية