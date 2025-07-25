البستنة.. دروس في الحياة!

تأتي البستنة على رأس الأنشطة التي ينصح خبراء الصحة النفسية بأهمية ممارستها بالنسبة لجميع الفئات العمرية، لاسيما الأطفال الذين يكتسبون منها حس الاهتمام والعناية بالنظام والتفاصيل الجمالية والحرص على النبات وسائر مكونات البيئة المادية والإنسانية. وفي هذه الصورة نرى أطفالاً يشاركون في برنامج مدرسي للبستنة تحت إشراف فنان التشذيب مايكل جيبسون (38 عاماً) في متنزه «إديستو ديسكفري» بمدينة كولومبيا، عاصمة ولاية كارولينا الجنوبية الأميركية وثاني أكبر مدنها.

وكما هو الحال بالنسبة لخبراء الصحة النفسية، فإنّ فن التشذيب بالنسبة لجيبسون ليس مجرد قصّ للأغصان، بل هو بالأساس درسٌ عظيم الأهمية في الصبر والتركيز والمثابرة. وهو يرى أن الدروس الكامنة في فن تشكيل الأشجار وتنظيم النباتات تتجاوز الجانب الجمالي بكثير، إذ تُعلمنا أيضاً فضيلة الصبر، لأنّه بمجرد البدء بالتقليم، عليك انتظار نموّ الأشجار الجديدة... كما تقلل لدينا القلق وتساعدنا على التركيز. وباختصار شديد، فهو فنّ صحيّ ومفيد للنبات والإنسان.

ولهذا السبب، يهتم جيبسون، الحاصل على شهادة في البستنة، بتثقيف وخدمة المُجتمعات في كولومبيا، حيث قام بإنشاء «حدائق حسية» في بعض حدائق الأحياء، كما يقضي وقتاً في السفر لابتكار أعمال تركيبية جديدة وصيانة منحوتات نباتية قائمة. وتعتمد «طريقة جيبسون» المميزة على خمسة أساليب جعلت تصميماته جذابةً ومحببةً للكبار والصغار على حد سواء: سرد القصص ذات الصلة، الهندسة المقدسة التي تُضفي التوازن والتناغم على منحوتاته، أسلوب التقليم الياباني («نيواكي»)، الوهم التخيلي الخلاق، والتشذيب الاتجاهي.

بدأ جيبسون اكتساب مهاراته التشذيبية وتطويرها في وقت مبكر من عمره، وقد أخذها عن والديه، حيث كان يقص الشجيرات وهو طفل صغير، ثم تدرب بما يكفي ليصبح التشذيب مهنته ومصدر دخله الأساسي، خاصة بعد أن بات أحد مشاهير فن البستنة على مستوى عاصمة ولاية كارولينا الجنوبية. يعتقد جيبسون أن الناس بحاجة للنباتات في حياتهم، حتى لو لم يصبحوا فنانين تشكيليين. أما مشروعهم الأهم حالياً فهو إنشاء مكان عام يؤمُّه الأطفال والكبار على حد سواء، حيث يُزودهم بمعلومات أساسية حول البستنة يُمكنهم تطبيقها في حياتهم: «عندما نتخلص من الأخشاب الميتة والأغصان التي لم نعد بحاجة إليها، حتى لا تؤثر على تصميماتنا لاحقاً، فهذا يشبه التخلص من بعض العادات السيئة في حياتنا.. وهذا بحد ذاته درسٌ في الحياة»!

(الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)