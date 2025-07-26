دعم خليجي للاستقرار والتنمية في سوريا

لقد عودتنا دول مجلس التعاون الخليجي على كونها سباقة في مختلف مجالات التقدم والتطوير والبناء، بما في ذلك أعمال الاستثمار وإيجاد الفرص الاستثمارية المفيدة في كل المجالات والعمل على الاستفادة منها فيما يحقق النفع والاستدامة للجميع وعلى كل الصعد، وبما يحقق عوائد اقتصادية ذات أبعاد إيجابية مهمة على المديات القريبة والبعيدة. وفي هذه المرة، فإن توجه دول الخليج نحو سوريا، بعد تحسن الأوضاع الأمنية والسياسية فيها بشكل ملحوظ، وعلى نحو يسمح بخوض غمار الاستثمار وآفاقه الواعدة فيها، خاصة أنها أرض بكر لم تعرف الكثير من الأنشطة الاستثمارية طوال العقود الماضية إلاّ فيما ندر. ويتضح أن التوجه الخليجي بهذا الخصوص يمثل مبادرةً لها أهمية كبرى على صعيد منطقة الشرق الأوسط، والأهم من ذلك أنه تشجيع لسوريا والسوريين على الانخراط في الديناميات الاقتصادية النشطة للمنطقة والعالم من حولها، بدعم خليجي من شأنه إضفاء قيمة مهمة وأبعاد إيجابية تحقق مكاسب لجميع الأطراف.

وتشجيعاً لهذا البلد ودعماً له كي يستطيع الوقوف على قدميه بعد مصاعب كثيرة تعرض لها في الفترات الماضية، خاصة خلال الأحداث التي شهدها على مدى أكثر من عشرة أعوام، فقد كانت التحركات الخليجية حيال سوريا بنَاءة ومفيدة للغاية. ومن هذا المنطلق فإن مسارعة دول الخليج، مجتمعة أو منفردة، نحو تقديم الدعم والعون للأشقاء السوريين، كانت تجسيداً لحرص خليجي تام على مصلحة الشقيقة سوريا.

وقد جاء أحدث جهد قامت به الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، قبل أيام من الآن، ليثبت أن سوريا أصبحت بيئةً جاذبةً للاستثمار بعد أن تحقق الاستقرار في معظم مناطقها. وجاء ذلك الجهد على شكل حديث إيجابي وواعد صرّح به وزير الاقتصاد في المملكة. ومما يؤكد صحة كل الخطوات التي قامت بها دول الخليج نحو سوريا أن هناك مجالات اقتصادية وفرص استثمارية واعدة ومتعددة في أكثر من مجال لم تطأها أقدام المستثمرين من قبل، وقد حُرمت البلاد من عوائدها لأسباب سياسية في ظل حالة شبه العزلة التي عاشتها لعقود.

وبناءً على المستجدات الأخيرة، يتضح مرة أخرى أن جهودَ دول الخليج على الصعيد الاقتصادي جهود مشكورة في أكثر من جانب، حيث سعت هذه الدول إلى احتضان سوريا بشكل فعال وبنّاء، داخل محيطها العربي الذي يجب أن تكون عضواً فاعلا فيه. بعد فترة من الابتعاد عن محيطها العربي، آن لسوريا أن تعود لمكانها الصحيح وأن تنعم بالاستقرار والتنمية والاستدامة.. وبداية ذلك الطريق اتخاذ القرارات والخطوات الصحيحة، بدعم وتشجيع خليجيين، وهذا ما بدأت تتضح معالمُه تدريجياً.

*كاتب كويتي