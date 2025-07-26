إعلام الإمارات في عصر الذكاء الاصطناعي

يشهد الفضاء الاتصالي العالمي تحوّلات جوهرية بفعل التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تجاوزت دورها كأدوات مساندة في الإنتاج الإعلامي، لتتحوّل إلى منظومة معرفية مستقلة تُعيد تشكيل اللغة، وتُنتج الخبر من جديد، وتوجّه الإدراك الجمعي.

ولم يعد حضور الذكاء الاصطناعي في المشهد الإعلامي أمراً طارئاً أو ثانوياً، بل غدا قوة فاعلة تعيد تعريف المفاهيم الأساسية للممارسة الإعلامية. وفي محاولة لاستيعاب هذه التحولات المعقدة، يشهد شهر يوليو الجاري انعقاد ما يزيد على 12 مؤتمراً دولياً في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية، تتناول موضوعات تمتد من حرية الصحافة إلى الأمن الرقمي واستراتيجيات التأثير الجماهيري.

غير أن السمة المشتركة بين هذه الفعاليات تكمن في التركيز على الذكاء الاصطناعي بوصفه فاعلاً جديداً يعيد إنتاج المعرفة وهندسة الحقول الإعلامية. في هذا السياق العالمي، تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة، فاعلاً محورياً في مجال صناعة الإعلام، وهنا تمكن الإشارة إلى استضافتها الدورية لفعاليات حيوية مثل «الكونغرس العالمي للإعلام» و«قمة الإعلام العربي»، التي تناقش هذه الصناعة من جوانبها كافة، وبخاصة ما يتعلق بالتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، من زاوية تستبطن الحفاظ على الأمن الإعلامي والهوية الثقافية، دون الانفصال عن مسارات التحديث الرقمي. وتُدرك القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ممثلةً في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الذكاء الاصطناعي، رغم ما يتيحه من فرص، يحمل في طياته تحديات تتصل بجوهر الثقافة والمجتمع، ولهذا، تعمل المؤسسات الإعلامية على تطوير أطر استراتيجية متقدمة، تمزج بين التمكين التقني والتأصيل الثقافي، وتوظف الذكاء الاصطناعي ضمن سياقات مسؤولة تعزز مناعة المجتمع ضد محاولات التضليل ونشر الشائعات، وتمنع اختراقه من قبل تيارات أو أجندات عابرة للحدود.

وتتسق هذه الجهود مع معطيات دولية مقلقة، إذ تشير تقارير مثل تقرير «مراسلون بلا حدود» إلى أن أكثر من 67% من المحتوى الرقمي يُنتَج اليوم عبر أنظمة مؤتمتة، مما يضعف المصداقية ويطرح تساؤلات حول سلطة الحقيقة. كما تكشف «MIT Technology Review» أن الخوارزميات تفضل تضخيم المحتوى المثير والمضلل بنسبة تتجاوز 70%، ما يهدد بنية الإدراك الجماعي ويقوض الثقة في النظم الإعلامية. ويتمثل التحدي الأعمق في ما يمكن تسميته بـ «أزمة الثقة المعرفية»، حيث باتت الأجيال الجديدة تميل إلى إسناد الثقة للأنظمة الذكية بدلاً من المؤسسات التقليدية.

ويؤدي هذا التحول إلى نشوء نمط من «الثقة الاصطناعية»، تُستبدل فيه المرجعيات الإنسانية بمنصات رقمية تُحاكي الحياد، لكنها في جوهرها تخضع لمنظومات مصالح غير مرئية، تعيد صياغة الواقع وتوجه الرأي العام، دون مساءلة مؤسسية أو رقابة أخلاقية. وفي هذا السياق، تظهر مجموعة من الأسئلة الملحة: كيف يمكن للعلوم الإنسانية والاجتماعية أن تمارس دورها الاستشرافي في زمن يُوصف بحالة «عدم اليقين» في كل مناحيه، ويُعاد فيه إنتاج العالم في كل لحظة عبر خوارزمية؟ كيف نحافظ على المعنى العميق في زمن الاستهلاك اللحظي، حيث تُستبدل المعايير الفكرية بأخرى تجارية أو دعائية؟

لقد تجاوزت إشكالية الإعلام حدود المحتوى إلى أزمة في سلطة التعريف عالمياً: من يُعرّف الحقيقة؟ من يُحدد الأولويات؟ ولمصلحة من؟ إنها أزمة في منطق الهيمنة المعرفية، تستدعي إعادة التفكير في مفاهيم السلطة الإعلامية، والمصداقية، والهوية.في ظل هذا المشهد الدولي المعقد، تبرز دولة الإمارات كنموذج رائد يعتمد نهجاً استراتيجياً يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التحول الرقمي من جهة، ومقتضيات الحفاظ على الهوية الثقافية من جهة أخرى.

وتعتمد الإمارات مقاربةً متوازنة تُعلي من مكانة الإنسان باعتباره جوهر كل تطور تكنولوجي، حيث لا تنظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره هدفاً بحد ذاته، بل تراه أداة توظَّف لتحقيق غايات أسمى تتعلق بصون الهوية الوطنية، وتعزيز التماسك المجتمعي، وحماية التراث الثقافي. ومن منطلق رؤيتها التنموية، تُدرك دولة الإمارات أن التحدي لا يكمن في حيازة أدوات التكنولوجيا الحديثة فحسب، بل في الكفاءة في توجيهها على النحو الأمثل لخدمة الإنسان والمجتمع.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستر اتيجية.