إلى متى هذا العنف الهائل؟

نشكو هذه الأيام، بل ويشكو العالم، من العنف الإسرائيلي المستمر في غزة والضفة. وهو أمرٌ يستحق الغضب والاستنكار. لكنّ العنف مستمرٌّ في أوساطنا وبأشكالٍ مختلفة وفي جهاتٍ لا علاقة لإسرائيل به أو بها.

في الأيام الأولى لأحداث مدينة السويداء السورية ونحن نسمع استغاثة السكان المحليين بإسرائيل، تجاهل كثيرون منا أحداث العنف الجارية بحجة أنّ إسرائيل هي التي أثارت السكان بعضهم على بعض. لكن تبين خلال أقلّ من عشرة أيام أن هناك أكثر من ألف قتيل. هؤلاء سكان وقاطنون متجاورون لعدة مئاتٍ من السنين.

وكانت تحدث بين البدو وسكان المدن والقرى خلافات زادت خلال الحرب السورية (2011-2024) لكنها لم تبلغ هذا المبلغ من العنف المجاني الذي يشير إلى أحقادٍ ما كانت معروفةً ولا مشهودة. عندما كانت الاشتباكات هذه جارية، ظهرت نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة شكّلتها الحكومة السورية بشأن أحداث الساحل السوري قبل أشهر. وفي النتائج أن قتلى السكان بقرى الساحل وبلداته يزيدون على الألف والخمسمائة معظمهم من المدنيين، ولا يزيد ضحايا القوات الحكومية التي ذهبت لإخماد «التمرد» على الثلاثمائة ونيف. في أحداث الساحل لا علاقة لإسرائيل بالطبع ولا يستطيع المتمردون أن يقتلوا أنفسَهم. فهناك إذن عنفٌ بلغ من هوله أن هرب آلافٌ من سكان القرى إلى لبنان.

والسؤال من أين أتى أو يأتي هذا العنف القاسي؟! لقد اشتهر المندوب الأميركي توم برّاك بتأييد الحكومة السورية الجديدة، وضرورة إعطائها فرصة لإثبات اعتدالها واحتوائها لسائر أطياف المجتمع السوري. لكنه، وهو في باريس ليجمع بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين من أجل ترتيباتٍ أمنيةٍ بين الطرفين، صرّح بوجود فشل في منع مذابح السويداء، وبأن بعض أنصار الحكومة يشاركون في أعمال العنف.

وما جاءت خيبة برّاك من أصدقائه في سوريا فقط، بل ومن أصدقائه في لبنان أيضاً. فالمسؤولون اللبنانيون يجزلون الوعود بشأن نزع سلاح «الحزب»، بينما يصرح زعماء الحزب أنفسهم بأنهم لن ينزعوا سلاحَهم رغم التوقيع على وقف إطلاق النار بهذه الشروط. وهم يفتخرون بأنهم هم و«الحوثيون» ثابتون على جبهة المقاومة!

يقول لهم برّاك: سلاحكم ما عاد ينفع وقد انهزمتم، ودمِّرت معظم إعداداتكم فلا فائدة للسلاح إلا إذا كنتم تنوون استخدامَه بالداخل ضد مواطنيكم. ويشير نموذج «الحوثيين» بالفعل إلى أن هؤلاء ما يزالون مصرين على الخضوع لإملاءات إقليمية ولن يضعوا السلاح إلاّ إذا سمح لهم رعاتُهم الإقليميون بذلك! لكنه سلاحٌ فقد معناه، فقد قُتل من الطرفين الآلاف، ويقتل كل يومٍ من «الحزب» حتى الآن اثنان أو ثلاثة بالمسيَّرات دون أن يتمكنوا من الردّ.. فإلى متى تقتلون أنفسكم وناسكم؟!

وإذا تأملنا الوضع، بالسودان وليبيا نجد نفسَ ظاهرة العنف الأعمى، ويقال لنا، إنه صراعٌ على السلطة!

إنّ المشكلات المتفاقمة في الدول العربية التي لم يعد ممكناً فيها التفرقة بين الجيش والميليشيا، بين الدولة وأعدائها، ويُقتل فيها الكبير والصغير والمسلَّح وغير المسلَّح.. تُحول العرب إلى أمثولة بين الأُمم. في كل التجارب يفشل العنيفون في إثبات دعاواهم ويتحولون إلى وحوشِ ولا يعودون مؤهلين للعيش بين البشر. العرب والأجانب شديدو الأمل بسوريا الجديدة، فعلى سلطاتها أن تكون على حذر شديد لكسب ثقة الداخل قبل الخارج.

*أستاذ الدراسات الإسلامية - جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية