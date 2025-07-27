تطوير كوادر القطاع الصحي

في إطار سعي دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصل لتعزيز مواردها البشرية، التي تشكل الثروة الأهم والأكثر استدامة، أعلن برنامج «نافس» عن فتح باب التسجيل لفصل الخريف 2025 ضمن برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي» لتؤكد الإمارات مجدداً التزامها الراسخ بتمكين الكفاءات الوطنية، وإعدادها للانخراط الفاعل في أحد أكثر القطاعات أهمية وحيوية، وهو قطاع الرعاية الصحية.يستهدف البرنامج إعداد 10 آلاف مواطن ومواطنة خلال خمس سنوات، من حملة الثانوية العامة فما فوق، وتأهيلهم أكاديمياً ومهنياً للعمل في مختلف التخصصات الصحية، بالشراكة مع 11 مؤسسة تعليمية رائدة داخل الدولة.

ويعكس هذا التوجه الحرص على بناء منظومة صحية متكاملة يقودها أبناء الوطن المؤهلون علميًا ومهنيًا، بما يسهم في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز جودة الحياة. وما يميز البرنامج ليس فقط تمويله الكامل للمنح الدراسية، بل توفيره عقود عمل مبكرة تحت مسمى «عقد عمل مواطن دارس»، ما يضمن للطالب دخلاً شهرياً لا يقل عن 4000 درهم، مع تحويل عقده تلقائياً إلى وظيفة دائمة بعد التخرج.

وهذه الخطوة تُترجم فلسفة الدولة في الجمع بين التعلم والعمل، وضمان استقرار وظيفي مبكر يضع خريج القطاع الصحي في وظيفته مباشرةً فور تخرجه. يدعم «نافس» 13 برنامجاً أكاديمياً تشمل تخصصات متنوعة، مثل الخدمات الطبية الطارئة، والتمريض، وعلوم التصوير التشخيصي الطبي، والعلاج الطبيعي، والصيدلة، وتقنية التخدير، والقبالة، بينما تشمل برامج الدبلوم: دبلوم فنّي الصيدلة، ودبلوم فني متقدم في الطوارئ الطبية، ودبلوم مساعد طب الأسنان، ودبلوم فني مختبر، ودبلوم مساعد الرعاية الصحية.

وتبلغ مدة الدراسة سنتين لبرامج الدبلوم، بينما تتراوح بين أربع سنوات وأربع سنواتٍ ونصف للبكالوريوس. منذ إطلاق البرنامج عام 2022، استفاد منه أكثر من 3000 طالب، في قصص نجاح حقيقية بدأت على مقاعد الدراسة، وتنتهي في موقع خدمة المجتمع. ولعل ما يعزز من أهمية البرنامج، هو الإقبال المتزايد عليه، والذي يعكس وعي الشباب بأهمية القطاع الصحي كمجال واعد ومستقر ومؤثر في حياة الناس.

ولا يمكن تجاهل الدعم المؤسسي الذي يحظى به هذا البرنامج، من خلال الشراكات مع الجامعات والمعاهد، والدور الفاعل الذي تقوم به الجهات الصحية الحكومية والخاصة في استيعاب هذه الكفاءات، وتوفير بيئة مهنية داعمة تسهم في تطوير مهاراتهم وصقل قدراتهم، ولا شك أن توفير مزايا مهنية ومالية منذ بداية التحاق الطالب بالبرنامج يعزز من جاذبيته، ويُقلل من نسب الانسحاب أو التردد في خوض هذا المسار الحيوي. كما يشكّل البرنامج فرصة نوعية للشاب لاكتشاف مواهبه وتحديد مساره المهني باكراً، بعيداً عن الانتظار الطويل أو التردد في اختيار التخصص، ولا بد من التأكيد في هذا السياق على أن برنامج «نافس» يسهم بشكل فاعل في تقليص الفجوة بين مُخرجات التعليم ومتطلبات القطاع الصحي، ويعزز من ثقافة «التمكين المبكر».

ولا ينفصل برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي» عن الرؤية التنموية الشاملة للدولة، سواء رؤية «الإمارات 2021» التي ركزت على جودة الحياة في بيئة معطاءة ومستدامة، أو «مئوية الإمارات 2071» التي تستهدف أن تكون الإمارات الأفضل عالمياً، فضلاً عن تحسين المستوى المهني للكوادر الوطنية، وإكسابها ثقافة عمل جديدة. ولأن الصحة هي أساس السعادة، فإن الاستثمار في الكوادر الصحية ليس خيارًا، بل ضرورة سيادية تُترجم تطلعات القيادة إلى واقع ملموس. وتأتي مبادرة برنامج «تطوير كوادر القطاع الصحي» في وقت يشهد فيه العالم تحديات صحية متصاعدة، الأمر الذي يفرض على الدول بناء قدراتها الذاتية وتوفير اكتفاء داخلي من الكوادر الصحية المؤهلة.

ومن هنا، تُعد الإمارات نموذجاً استباقياً في بناء منظومة قادرة على الاستجابة الفعالة والتعامل مع مختلف السيناريوهات، سواء في أوقات الطوارئ أو في حالات النمو الطبيعي للقطاع الصحي. إن ما تقوم به دولة الإمارات من خلال هذا البرنامج وغيره، يعكس الأهمية التي تُوليها القيادة الرشيدة لتمكين جيل الشباب، ويبعث برسالة وطنية مُفادها أن الكوادر المواطنة قادرة على تحقيق الريادة في مختلف مجالات الرعاية الصحية، ما يدعم ثقافة الاعتماد على الذات، لتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.