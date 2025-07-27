طائرة هليكوبتر تُسقِط المياه أمس، فوق غابة، في أعقاب حريق اندلع قرب قرية بساشنا بجزيرة إيفيا (يوبويا)، ثاني أكبر جزيرة يونانية. حرائق إيفيا هي الأحدث في موجة حرائق تطال الغابات في اليونان، جراء الرياح القوية المتزامنة مع ظروف جفاف ازدادت حدته الشهر الجاري.

وكانت بؤر مشتعلة قد طالت جزيرة إيفيا قرب أثينا، حيث أتت النيران على مساحات شاسعة من الأحراج وأدت إلى نفوق آلاف من حيوانات المزارع. جهود الإطفاء تتواصل، وتشارك فيها طائرات مروحية بلغ عددها 6 طائرات.. وتوقع خبراء الأرصاد أن تتراجع الرياح القوية التي أججت النيران في معظم المناطق، لكنهم حذروا من أن جزيرة «كيثيرا» المقصد السياحي الشهير البالغ عدد سكانها 3600 نسمة، لا تزال تواجه أوضاعاً مقلقة. وحذر خبراء الأرصاد من أنه بسبب فترة الجفاف الطويلة، تعتبر أي شرارة صغيرة كافية للتسبب في اندلاع حريق. والأوضاع بجزيرة إيفيا لا تزال خطيرة، حيث تم إجلاء قرى وتدمير مزارع ماشية.

وتم نقل ستة من رجال الإطفاء إلى المستشفى، إثر إصابتهم بجروح. كما خرجت النيران عن السيطرة في جزيرة «كيثيرا»، حيث قالت السلطات إنه تم إجلاء 139 شخصاً. وطلبت الحكومة اليونانية من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي، المساعدة في إخماد الحرائق المستعرة في عدة مناطق بالبلاد. ومن المتوقع وصول طائرتين إيطاليتين، فيما بدأت وحدات إطفاء تشيكية العمل فعلاً.

(أ ف ب)