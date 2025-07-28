دعم سياسي وإنساني للأشقاء في غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها الراسخ بتقديم الدعم إلى سكان غزة على مستويات مختلفة، ووفق استجابات تتضمن تلبية الحاجات الملحة والضرورية لسكانها، مُستندة في هذا الصدد إلى مصداقيتها ومكانتها الدولية وما تحظى به ثقة لدى مختلف الأطراف، وهي إذ تواصل تحركاتها السياسية النشطة والفاعلة لإيقاف ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيون في غزة من أوضاع كارثية، فإنها تبذل كل ما بوسعها لتقديم المساعدات الإنسانية، وضمان إيصالها إلى سكان القطاع، من أجل إنقاذ آلاف الأرواح في ظل تصاعد الألم والمعاناة وتصاعد الوفيات بفعل نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.

وفي هذا السياق، فقد نفّذت دولة الإمارات الإسقاط الجوي الرابع والخمسين ضمن عملية «طيور الخير»، وهي العملية الإغاثية التي أطلقتها الإمارات في 29 فبراير 2024، تحت مظلة عملية «الفارس الشهم 3» التي أطلقتها الدولة في 5 نوفمبر 2023، لإغاثة قطاع غزة. وتركز «طيور الخير» على دعم السكان المدنيين في المناطق التي لا يمكن الوصول إليها برّاً.

وكان الإسقاط الجوي الثالث والخمسين قد نُفِّذ في 19 أكتوبر 2024، وتضمن إسقاط 80 طنّاً من المساعدات الإغاثية والإنسانية. وبلغ مجموع ما قدَّمته دولة الإمارات عبر عملية «طيور الخير» حتى الآن 3725 طنّاً من المساعدات.

جاء استئناف عمليات «طيور الخير» ليقدم حلولاً لمشكلة ملحة، أوضح أبعادها أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات له، بتاريخ 25 يوليو الجاري، خلال اجتماع الجمعية العالمية لمنظمة العفو الدولية، التي انعقدت في العاصمة التشيكية براغ، قال فيها إنه لا يستطيع تفسير مستوى اللامبالاة والتقاعس الذي يراه من قبل الكثيرين في المجتمع الدولي، حيث انعدام الرحمة وانعدام الحقيقة وانعدام الإنسانية، وإنه «إلى جانب تجويع سكان غزة فإن موظفي الأمم المتحدة أيضا يتضورون جوعًا أمام أعين العالم، وإن ظروفهم التي لا يمكن تصورها قد جعلتهم مخدرين ومنهكين لدرجة أنهم لا يشعرون هل هم أموات أم أحياء».

ويأتي هذا التحرك الإغاثي من قبل دولة الإمارات في ظل تحركات دبلوماسية قوية وحاسمة مؤخراً، ترفض ممارسات إسرائيل وتدين إجراءاتها السياسية والعسكرية، التي تنتهك القوانين الدولية وتفاقم التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة، وتُشجع التحركات الدولية التي تساند الحقوق الفلسطينية، وترفض السلوك الإسرائيلي. فقد رحّب سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في 25 يوليو، بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نية بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، معرباً عن تقدير الإمارات لهذا القرار المهم، الذي يأتي في لحظة مفصليّة تتطلب من المجتمع الدولي تحمّل مسؤولياته، والعمل بشكل جماعي لتفعيل المسار السياسي، وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يُسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، ويضمن تأسيس الدولة الفلسطينية وفقًا لمقررات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي 18 يوليو أدانت الإمارات واستنكرت بأشد العبارات استهداف الجيش الإسرائيلي لكنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة أنه يُشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي.

وفي اليوم نفسه، أدانت واستنكرت المخطط الإسرائيلي بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى «المجلس الديني اليهودي في مستوطنة كريات أربع». ووصفت الإمارات هذا المخطط بأنه يمثل تعدياً خطيراً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي الشريف.

إن تكامل المسارين الإنساني والسياسي في جهود الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للأشقاء في غزة، إنما ينجم عن قدرة على ترتيب الأولويات والتحرك على مستويات مختلفة، على أرضية من الثوابت الراسخة المتمثلة في الدعم غير المحدود للقضية الفلسطينية، والتأكيد على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، هي السبيل الوحيد إلى إيقاف دوامة الكراهية والعنف وعدم الاستقرار المتفاقمة والمتجددة في المنطقة، وأن السلام هو ما يفتح باباً لدولها وشعوبها نحو تحقيق طموحاتها إلى الرخاء والتنمية والازدهار.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستزاتيجية.