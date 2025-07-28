الإمارات..دور إنساني راسخ

تؤمن القيادة الإماراتية منذ تأسيس الدولة في العام 1971 بأهمية الدور الإنساني على الصعيد الخارجي. وكما أن حكومة الإمارات تسعى جاهدة لتوفير أفضل مستويات الحياة الإنسانية الكريمة لمواطنيها التي تشمل، على سبيل المثال وليس الحصر، التعليم والصحة والمسكن وتوفير الغذاء وغيره، وذلك لترسيخ الاستقرار والأمان في المجتمع، فهي تبذل أيضاً جهوداً ضخمة لتوفير الأسس ذاتها في العديد من دول العالم التي بحاجة إلى رفع مستوى الحياة الإنسانية الكريمة لديها، وتعاني معدلات نمو منخفضة.

الدور الإنساني الخارجي للإمارات يتمثل في ثلاث فئات رئيسة هي المساعدات الإنسانية، والمساعدات التنموية والمساعدات الخيرية، وذلك ترجمة للسياسة الإنسانية الشاملة للدولة.وعلى صعيد آخر، فإن دولة الإمارات في طليعة دول العالم المانحة، وذلك بناء على التقارير الرسمية والأرقام المسجلة، إذ إنها قدمت منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، مساعدات خارجية بلغت أكثر من 360 مليار درهم (98 مليار دولار أميركي)، في شتى المجالات الإنسانية والقطاعات التنموية، والتي استفاد منها أكثر من مليار شخص في مختلف أنحاء ومناطق العالم.

وللتدليل على تلك السياسة الناجحة، وتحديداً، خلال الفترة من عام 2020 إلى 2022، أبدت الإمارات للعالم التزامها القوي في مجالات التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية، وذلك من خلال مساعدات خارجية إنسانية تراكمية بلغت 34.20 مليار درهم إماراتي (9.31 مليار دولار أميركي)، وتبعاً لذلك، بلغ حجم المساعدات الإنسانية الخارجية في العام 2022 فقط 12.67 مليار درهم إماراتي (3.45 مليار دولار أميركي)، وهو ما أثبت مدى حرص حكومة الإمارات على تنفيذ وعودها للعالم في ذلك المجال.

وكما يحضنا الدين الإسلامي الحنيف على عدم التفرقة بين البشر، والتعامل معهم بإنسانية وتسامح بصرف النظر عن اللون والعرق والديانة والطائفة والموقع الجغرافي، فإن السياسة الإنسانية لدولة الإمارات العربية المتحدة تُطبق الأسس ذاتها، الأمر الذي أسهم في ترسيخ دورها الإنساني على رقعة الكرة الأرضية، وذلك بهدف تعزيز قيم التضامن الإنساني، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتقوم العديد من المؤسسات الإنسانية المهمة على تنفيذ السياسة الإنسانية للدولة، ومن أبرزها الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية.

وفي العام 2024 أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بشأن إنشاء «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية» تتبع مجلس الشؤون الإنسانية الدولية. وتتولى تلك الوكالة مهام تنفيذ برامج المساعدات الخارجية في ضوء السياسة العامة للشؤون الإنسانية الدولية، إضافة إلى العمل على التخطيط والإشراف والتنفيذ، ومتابعة الدعم الحكومي الرسمي والمشروعات والمبادرات التنموية، وبرامج التعافي المبكر، وإعادة الاستقرار، وتنفيذ خطط الاستجابة الإنسانية والإغاثية.

والهدف الاستراتيجي لتلك المؤسسات كافة هو ترسيخ الدور الإنساني لدولة الإمارات العربية المتحدة على مستوى العالم، وذلك لتحقيق المحصلة النهائية، وهي نشر الصورة الإنسانية الحقيقية للإمارات القائمة على السلام والتسامح والخير للجميع.

*باحث إماراتي