مجاعة غزة والعجز الدولي

برغم المفاوضات غير المباشرة التي تستضيفها الدوحة منذ أشهر برعاية وسطاء دوليين، على رأسهم الولايات المتحدة الأميركية، يؤسفني القول إنه لا يبدو في الأفق أي حل قريب للحرب في قطاع غزة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وميليشيا «حماس».

العالم كله في وادٍ وإسرائيل وحدها في وادٍ، العدوان لم يترك حجراً على حجر، ولم يفرق بين مسجد أو كنسية، واستهدف الجميع، وبلغ جيش الاحتلال الإسرائيلي من التوحش مداه، وبات سلاح التجويع الذي يمارسه بحق مئات الآلاف من المشردين أكثر فتكاً من الرصاص.

ووفقاً للتقارير الإعلامية ووصفها لما يحدث على أرض الواقع، فإن مشاهد المأساة لا يمكن تصورها، حيث يتساقط الجياع في الشوارع مغشياً عليهم من الإنهاك، ويبحث الناس عن عشب صالح للأكل فلا يجدونه، والأطفال يموتون بسبب سوء التغذية، بحسب ما أعلن مجمّع الشفاء الطبّي منتصف الأسبوع الماضي أنّ 21 طفلاً توفّوا خلال 72 ساعة فقط «بسبب سوء التغذية والمجاعة». ما تبثه الفضائيات وما تنقله من تقارير ميدانية دفعت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى القول: إن الأهوال التي يشهدها قطاع غزة بسبب الحرب، خصوصاً على صعيد أعداد القتلى والدمار الواسع النطاق، «لا مثيل لها في التاريخ الحديث، وأن سوء التغذية يتفاقم، والمجاعة تقرع كل الأبواب».

وقال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن غزة «أصبحت جحيماً على الأرض ولا يوجد فيها مكان آمن»، مضيفاً: «نحن أمام كارثة غير مسبوقة»، وهو ما أكَّده أيضاً بطريرك القدس للاتين بييرباتيستا بيتسابالا، في أعقاب عودته من غزة، حيث قال: إن الوضع الإنساني في القطاع الذي يعاني سكانه نقصاً حاداً في الغذاء «غير مقبول أخلاقياً». لا أرغب في الاسترسال ونقل المزيد من التفاصيل الموثقة لمنظمات أخرى لها مصداقيتها مثل المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان الذي يرى أنه «يتم استدراج المدنيين إلى مراكز المساعدات الإنسانية لإعدامهم، ما يشكل نمطاً وحشياً من أشكال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل».

إزاء هذا الوضع المأساوي، حذّرت أكثر من مئة منظمة غير حكومية دولية في بيان لها من خطر تفشّي «مجاعة جماعية» في غزة، في الوقت الذي اتهمت فيه المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بقتل أكثر من ألف شخص عند نقاط توزيع المساعدات منذ نهاية مايو.

وأعلن العديد من زعماء العالم رفضهم القاطع لهذه الانتهاكات التي يندى لها جبين الإنسانية، من بين هؤلاء ملك بلجيكا الأمير فيليب الذي اعتبر ما يجري في قطاع غزة «عاراً على الإنسانية»، مضيفاً: أنه لعقودٍ طويلة، كان القانون الدولي يمثل أساساً موثوقاً تعتمد عليه الدول، أما اليوم، فقد أصبح هذا الأساس موضع تساؤل علني، وعندما يُداس القانون الدولي، تعمّ العالم الفوضى ويُفتح الباب أمام العنف.

على صعيد الموقف الإماراتي، وفي خطوة هدفها دعم الأشقاء في مواجهة الحصار والتجويع، تتحرك الإمارات بدوافعها الإنسانية لتسير قوافل الغذاء والدواء نحو الملايين المشردين في الخيام بعد أن نزحوا عن ديارهم المدمرة، عبر إرسال «سفينة خليفة» للمساعدات الإنسانية، ضمن عملية «الفارس الشهم 3» إلى قطاع غزة، وهي أكبر سفينة مساعدات إنسانية ترسلها دولة الإمارات حتى الآن، حيث تبلغ حمولتها الإجمالية 7166 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة، ليصل إجمالي المساعدات التي تم إرسالها إلى القطاع 77266 طناً.

كما أدانت الإمارات و9 دول أخرى، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على إعلان فرض «السيادة الإسرائيلية» على الضفة الغربية، في قرار خارق للقانون الدولي، وانتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التي تؤكد جميعها بطلان الإجراءات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، والأكثر من ذلك أنه ينسف عملياً حل الدولتين، ويجهض الحلم المشروع للشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة على أرضه.

إنه من دواعي الأسف الشديد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طوال ما يقارب عامين، يتحدى إرادة المجتمع الدولي ويضع المنطقة برمتها على برميل من البارود. وما يحدث في الأراضي المحتلة أصبح فوق الاحتمال، ولم يعد أمام المجتمع الدولي من سبيل سوى سرعة اتخاذ القرارات والخطوات العملية أمام التعنت الإسرائيلي الذي يتعمد إطالة أمد الأزمة ويقوض كافة جهود السلام الإقليمية والدولية.