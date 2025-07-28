أحد سائقي سيارات الأجرة يتصفح هاتفه المحمول بمحطة مخصّصة لإعادة شحن السيارات الكهربائية في مدينة كاتماندو عاصمة نيبال. مشهد قد يراه البعض غير مألوف في بلد يُعد من ضمن البلدان الأقل نمواً على الصعيد العالمي، لكن التطورات الراهنة تطرح واقعاً مغايراً.

قبل خمس سنوات لم تكن السيارات الكهربائية تتحرك في شوارع نيبال، حيث الزحام وعوادم السيارات التقليدية والدراجات البخارية وشاحنات النقل.. الآن انتشرت محطات شحن السيارات الكهربائية، وكذلك معارض هذا النوع الجديد من وسائل النقل. وأصبحت السيارات الكهربائية تشكّل ما نسبته 76 في المائة من جميع مبيعات سيارات الركاب في نيبال، و50 في المائة من إجمالي مبيعات المركبات التجارية الخفيفة.

ونجحت هيئة الكهرباء النيبالية في تدشين 62 محطة شحن داخل العاصمة كاتماندو، وعلى الطرق السريعة التي تربط جميع أقاليم البلاد، كما سمحت الحكومة للأفراد ببناء محطات شحن وفرضت رسوماً جمركية ضئيلة على استيرادها.

وحسب تقرير نشرته «نيويورك تايمز» يعود التغير السريع في حيازة سكان نيبال للسيارات والمركبات الكهربائية إلى سياسات الحكومة التي تهدف إلى الاستفادة من ثروة نيبال من الطاقة الكهرومائية وتخفيف الاعتماد على مصاد الوقود التقليدية المستوردة وإزالة الضباب الدخاني، إضافة إلى دور الصين أكبر جارة لنيبال، فالصين لديها الشركة الأكثر هيمنة على قطاع السيارات الكهربائية في العالم. (الصورة من خدمة نيويورك تايمز)