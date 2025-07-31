الإمارات ترسّخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الإعلام

سعياً لترسيخ ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال صناعة الإعلام العالمي، كأولوية وطنية، وإيماناً بدور الإعلام في تمكين المجتمعات من خلال تشكيل وعيها وتحديد الأولويات في صياغة مستقبلها وبناء جسور التواصل والثقة بين الشعوب، عقد «مجلس الإمارات للإعلام» اجتماعه الثاني للعام 2025. استعرض المجتمعون إجمالاً أداء المجلس خلال النصف الأول من العام. وناقشوا أبرز المبادرات والمشروعات والبرامج الهادفة إلى تطوير البنية التنظيمية للإعلام، وتوسيع قاعدة الشراكات العالمية بقطاع الإعلام، وتمكين بيئة أعمال إعلامية جاذبة للمستثمرين والمبدعين من داخل الدولة وخارجها.

وقد كشفت المداخلات التي قُدمت في أثناء الاجتماع عن أداء متميز للمجلس، وفق مؤشرات رقمية بالغة الدلالة. أبرزها إصداره 2562 رخصة وتصريحاً إعلامياً، بينها 2152 رخصة إعلامية، و235 رخصة للإعلام الرقمي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بجانب 103 تصاريح بالتصوير، و72 رخصة للصحف والمجلات، ما يعكس تسارعاً في وتيرة النمو في بيئة الأعمال الإعلامية بدولة الإمارات.

وفي مجال نشر الكتب والسينما وصناعة المحتوى، تعامل المجلس خلال الأشهر الماضية مع أكثر من 514 ألف عنوان لكتب جديدة، تتناول موضوعات شتى. وأصدر نحو 35 ألف إذناً لتداول الكتب بأسواق الدولة، بجانب 611 موافقة لعرض الأفلام السينمائية، وتداول 131 لعبة إلكترونية في الدولة. وتوخياً للموضوعية، جدّد المجلس التزامه قواعد الحوكمة لدى اتخاذه قراراته بشأن كافة الموضوعات المعروضة عليه، وموازنته الدقيقة بين حماية ودعم الإبداع وحرية التعبير، وتعميق أخلاقيات المهنة، وفق المعايير العالمية، ومراعاة الاتساق مع قيم المجتمع ومبادئه وقوانين الدولة. من جهة أخرى، حرص المجتمعون على تأكيد سعي المجلس إلى مواصلة تطوير سياسات وتشريعات مرنة تعزز تنافسية الدولة الإعلامية إقليمياً ودولياً، عبر بنية تنظيمية متقدمة، تواكب تحولات المشهد الإعلامي العالمي وتسابق مستجداته، بروح استشرافية طموحة لا سقف لها.

وفي هذا السياق، فقد استعرض المجلس مراحل تطوير «المنصة الرقمية المتكاملة»، التي يعمل على إنشائها وتطويرها، مثمناً تعاونه المثمر في هذا الصدد مع شركة «بريسايت» الإماراتية، في تعزيز كفاءة إدارة التراخيص ورصد المحتوى، وتحسين الاستجابة التنظيمية، عبر التوسع في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لسلوك الجمهور، وقياس أثر الرسائل التي تقدمها وسائل الإعلام المختلفة. ولا شك أن ذلك يعكس قناعة متنامية لدى المجلس بأهمية الإعلام الرقمي، كونه المحرك الأهم لنمو قطاع الإعلام في دولة الإمارات، وذلك قياساً بالتوسع الكبير في استخدام المنصات الرقمية، وزيادة الاعتماد على المحتوى التفاعلي، وارتفاع نسب المشاهدة على خدمات الفيديو حسب الطلب، وارتفاع معدلات استهلاك المحتوى من قبل شريحة الشباب، ونمو خدمات الإنترنت عالي السرعة في مختلف أنحاء الدولة، وهو ما يسهم في ترسيخ الاقتصاد الإبداعي كرافد محوري لنمو الناتج المحلي الإجمالي.

وتجدر الإشارة إلى أن القيمة الإجمالية المتوقعة لإيرادات قطاع الإعلام في دولة الإمارات خلال عام 2025 قد قُدّرت بنحو 56.5 مليار درهم، موزعة على 3 قطاعات رئيسة، يتصدرها الإعلام الرقمي بإيرادات تقدر بنحو 42.5 مليار درهم، يليه الإعلام المطبوع بنحو 13.1 مليار درهم، فيما تصل إيرادات قطاع السينما والإعلام المرئي إلى نحو 870 مليون درهم. وامتداداً لجهود المجلس، وحرصاً منه على تأكيد واستدامة الريادة الإعلامية لدولة الإمارات، تجدر الإشارة إلى استعدادات حثيثة وترتيبات يقوم بها المجلس من أجل استضافة «قمة بريدج 2025» العالمية بالعاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.

وتُعد هذه القمة أكبر منصة عالمية تجمع بين قادة ونخبة صُنّاع المحتوى الإعلامي والثقافي والفني والمؤثرين ووكالات الإعلام بكافة مكوناتها مع الجهات الحكومية والمستثمرين والمؤسسات المعنية بالتغيير المجتمعي، وذلك بغية إطلاق شراكات استراتيجية إعلامية عالمية، تُرسّخ مكانة الإعلام كقوة دافعة نحو التنمية والازدهار، وتحقيق التواصل بين الشعوب. وتبرز أهمية تلك القمة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز فاعل في هذا الحوار الدولي المهم، وكشريك حيوي وموثوق في بناء جسور التواصل بين الشعوب، على أساس من الوعي والانفتاح والمسؤولية.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.