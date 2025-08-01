الإمارات.. التنمية قاطرة العلاقات الخارجية

قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بزيارات إلى تركيا وبعض دول منطقة البلقان، واختتمها بجمهورية المجر. ماذا تعني هذه الزيارات لدولة الإمارات خاصة، وبالنسبة لمنطقة «البلقان» بشكل عام؟ تعني التطلع للمستقبل، والاستمرار في تعزيز مسارات التنمية عبر العلاقات المتميزة والتعاون المثمر بين الدول من أجل مصلحة الشعوب وازدهارها.

ودأبت الإمارات منذ تأسيسها على فتح آفاق التعاون في محيطها الإقليمي وفي آسيا الوسطى والبلقان، وأيضاً على الصعيد العالمي، من أجل تعزيز فرص النمو والاستثمار، وفق منطق المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة. أعود للفترة الزمنية التي تعود إلى منتصف تسعينيات القرن الماضي، وقد حضرت مؤتمراً عن النفط في أذربيجان بمركز الإمارات للبحوث والدراسات الاستراتيجية بالعاصمة أبوظبي، وقد كتبت في حينها مجموعة مقالات عن محاور هذا المؤتمر المهم في توقيته وموضوعه. في ذلك التوقيت كان العالم عينه على نفط أذربيجان على أساس جعله بديلاً لنفط الخليج، وليس شريكاً له، نظراً لقربه من أوروبا، وإمكانية إمداد أنابيبه بسهولة، ولكن حالت ظروف الحرب بين أذربيجان وأرمينيا على ناغورنو وكرباخ من دون تحقيق هذا الهدف الأوروبي الذي يحمل في طياته الكثير من التحديات الجيوسياسية والمواقف المتضاربة في الحرب الدائرة آنذاك بين الدولتين الجارتين؟!

اليوم لقد استطاعت الإمارات برؤيتها المتوازنة والحيادية الجلوس مع رئيس البلدين لترسيخ مبدأ السلام بينهما والشراكة في مجالات المصالح المشتركة، وهو دور نجحت الإمارات في تفعيله عبر رصيدها الثري من العلاقات المتوازنة والرشيدة مع دول العالم.

دور يعكس رسالتها الإنسانية التي تنتصر للحوار والتسامح والأخوة الإنسانية. والإمارات في جوهر سياستها الخارجية تمد يدها بالسلام من خلال الاقتصاد والتنمية المستدامة في المجالات كافة. ولدى الإمارات رؤية استراتيجية طويلة المدى قاطرتها الاقتصاد والتنمية البشرية المستدامة، وهي التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار حتى تتمكن من التحرك نحو فضاء أوسع في عالم متغيراته في سباق مع ثوابته.

وتتبنى الإمارات استراتيجية واضحة تعتمد على قطاعات جديدة كالصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات مع التركيز على الاستدامة والابتكار، من أجل ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً للدولة في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. قطار التجارة والاقتصاد لا شيء يعطل سكته الحديدية غير الصراعات السياسية التي لا تبحث إلا عن النفوذ بحكم القوة البعيدة عن الحكمة.

هكذا سطر حكماء الغرب في القرن السابع عشر، وعلى رأسهم جان جاك روسو الذي أضاء سويسرا بفكره النير حين قال: «بالتجارة الحرة يستفيد الجميع، نحن- الأوروبيين- نؤمن باستعباد الآخرين، وإخضاعهم بالسلاح لنزع خيراتهم أنا متأكد لو أننا اكتفينا بالتجارة مع الجميع ستتوازن كفة هذا العالم».

اليوم صوتُ الاقتصاد في الإمارات يصل صداه إلى كل أنحاء العالم، وهو ما أقره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات.. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم بنمو 48% عن العام الذي سبقه واستحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة.. كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة. هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم، خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله. لدينا أجندة تنموية واضحة رسمها محمد بن زايد.. ولدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته.. ولدينا شعب ملتف حول قيادته.. هذا هو سر نجاحنا. ورسالتنا من الإمارات: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة».

*كاتب إماراتي